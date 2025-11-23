Netflix : découvrez les codes secrets pour explorer les catégories cachées

Netflix est une plateforme immense. Néanmoins, beaucoup d’abonnés ont l’impression de tourner en rond dans les mêmes recommandations. Il faut savoir que l’algorithme met en avant une sélection limitée de films et de séries, laissant de côté une grande partie du catalogue. Pourtant, derrière cette interface se cachent des dizaines de milliers de catégories secrètes, accessibles grâce à des codes numériques. Ces codes permettent de découvrir des genres insoupçonnés, des sous-catégories précises et des pépites souvent invisibles. Voici comment en profiter pour transformer votre expérience de streaming.

Pourquoi Netflix cache-t-il une partie de son catalogue ?

Netflix organise son contenu à travers un système complexe de catégories et sous-catégories. L’algorithme privilégie celles qui correspondent à vos habitudes de visionnage, ce qui donne l’impression que le catalogue est limité. Pourtant, il existe des milliers de genres spécifiques. Cela va des classiques du cinéma muet aux documentaires sur la nature, en passant par des comédies romantiques par décennie.

Cette organisation cachée permet à Netflix de simplifier l’expérience pour la majorité des utilisateurs. Et ce, tout en gardant une structure interne très détaillée. Les codes secrets sont donc une porte d’entrée vers cette richesse invisible. En les utilisant, vous pouvez contourner les filtres de l’algorithme et accéder directement à des catégories précises.

Chaque catégorie est associée à un code numérique. Par exemple, un code peut correspondre aux films d’action classiques, un autre aux comédies romantiques des années 90. En entrant ce code dans l’URL de Netflix, vous accédez directement à la catégorie correspondante. C’est un système simple, mais très efficace pour explorer le catalogue.

Pour utiliser ces codes, il suffit de modifier l’adresse de Netflix dans votre navigateur. L’URL standard est « www.netflix.com/browse/genre/XXXX », où « XXXX » représente le code de la catégorie. Remplacez ce numéro par celui qui vous intéresse. Vous verrez alors apparaître une sélection de films et séries correspondant à ce genre précis. C’est un véritable raccourci vers des contenus que vous n’auriez jamais trouvés autrement.

Voici les étapes à suivre pour découvrir les catégories cachées sur Netflix :

Ouvrez Netflix sur votre navigateur web.

Dans la barre d’adresse, tapez : www.netflix.com/browse/genre/XXXX.

Remplacez XXXX par le code de la catégorie souhaitée.

Validez et explorez la sélection proposée.

Il existerait en tout plus de 27 000 codes Netflix différents, classant les contenus non seulement par genre et par période, mais aussi par acteur ou par réalisateur. Pour vous éviter de les chercher à la main, nous avons sélectionné pour vous ceux qui nous semblent les plus pertinents.

Pour les aficionados d’action et d’aventure

Action et aventure (1365)

Action et aventure avec complots (27344)

Action et aventure biographiques (6601)

Action et aventure de Bollywood (7278)

Action et aventure d’espionnage (10702)

Action et aventure historique (71763)

Action et aventure policière (3040)

Action et aventure de voitures (49684)

Action, SF et fantastique (1568)

Comédies d’action (43040)

Films catastrophe (75491)

Films d’action asiatiques (77232)

Films d’action et d’aventure salués par la critique (899)

Films de BD et super-héros (10118)

Film de braquages (27018)

Films de gangsters (30140)

Films de guerre (3373)

Films post-apocalyptiques (21076)

Films primés aux Oscars (51098)

Films dramatiques d’action et d’aventure (5776)

Les classiques (46576)

Thrillers d’action (43048)

Westerns (7700)

Le code pour les fans d’anime

Anime (7424)

Animation inspirée d’un jeu vidéo (93081)

Animation pour adultes (11881)

Anime comique (9302)

Anime d’action (2653)

Anime dramatique (452)

Anime fantastique (11146)

Anime d’horreur (10695)

Anime SF (2729)

Films d’animation japonaise (3063)

Séries d’animation japonaise (6721)

Les comédies

Comédies (6548)

Comédies d’action (43040)

Comédies d’horreur (89585)

Comédies musicales (13335)

Comédies pour ados (3519)

Comédies sportives (5286)

Comédies romantiques (5475)

Films absurdes (77206)

Films décalés (4444)

Mockumentaires (26)

Satires (4922)

Stand-up (11559)

Codes Netflix par décennie

Films des années 40 (2533)

Films des années 50 (2567)

Films des années 60 (2592)

Films des années 70 (2621)

Films des années 80 (2648)

Films des années 90 (1307394)

Pour ceux qui recherchent spécifiquement des documentaires

Documentaires (6839)

Documentaires biographiques (3652)

Documentaires dramatiques (1783)

Documentaires excentriques (1766)

Documentaires historiques (5349)

Docu-séries inspirés de crimes réels (81131)

Documentaires musique et concerts (90361)

Documentaires policiers (9875)

Documentaires politiques (7018)

Documentaires primés (93108)

Documentaires salués par la critique (8673)

Docus sciences et nature (2595)

Docus société et culture (3675)

Documentaires sportifs (180)

Documentaires sur l’art et le design (48776)

Documentaires sur le monde des affaires (48842)

Documentaires sur les abysses (45047)

Documentaires sur des complots (27520)

Documentaires sur la prison (24696)

Documentaires voyages et aventure (1159)

Drames

Drames (5763)

Drames asiatiques (85545)

Drames biographiques (3179)

Drames de Bollywood (7079)

Drames classiques (29809)

Drames français (58677)

Drames indépendants (384)

Drames internationaux (852493)

Drames inspirés de faits réels (3653)

Drames inspirés de livres (4961)

Drames historiques (71591)

Drames policiers (6889)

Drames politiques (6616)

Drames pour ados (9299)

Drames primés aux Oscars (51236)

Drames psychologiques (2295)

Drames romantiques (1255)

Drames salués par la critique (6206)

Drames de SF (3916)

Drames sociaux (3947)

Drames sportifs (7243)

Drames sur la danse (76266)

Drames torrides (794)

Codes Netflix films internationaux

Films internationaux (78367)

Films africains (3761)

Films allemands (58886)

Films d’Amérique latine (1613)

Films argentins (6133)

Films d’Asie du Sud-Est (9196)

Films australiens (5230)

Films belges (262)

Films de Bollywood (5480)

Films brésiliens (798)

Films british (10757)

Films canadiens (56181)

Films chinois (3960)

Films colombiens (69636)

Films coréens (5685)

Films danois (58700)

Films espagnols (58741)

Films d’Europe de l’Est (5254)

Films français (58807)

Films indiens (10463)

Films irlandais (58750)

Films italiens (8221)

Films japonais (10398)

Films mexicains (7825)

Films du Moyen-Orient (5875)

Films néerlandais (10606)

Films norvégiens (62510)

Films scandinaves (9292)

Films et séries taïwanais (434295)

Films turcs (1133133)

Pour les fans d’épouvante

Comédies d’horreur (89585)

Épouvante (6057)

Films avec démons (28731)

Films d’horreur (8711)

Films d’horreur déjantés (1155)

Films d’horreur salués par la critique (3721)

Films avec des loups-garous (75412)

Films de maisons hantées (45236)

Films de monstres (947)

Films de monstres et créatures surnaturelles (6895)

Films gore (615)

Films de vampires (75432)

Films de zombies (75421)

Histoires sataniques (6998)

Horreur d’Asie (52838)

Slashers et tueurs en série (8646)

Codes Netflix pour ados et enfants

Films pour ados (2340)

Films jeunesse et famille (783)

Comédies pour ados (3519)

Drames pour ados (9299)

Éducatif jeunesse (10659)

Films pour la famille (51056)

Histoires d’animaux (5507)

Pour enfants (27346)

Romances pour ados (53915)

Séries pour ados (60951)

Codes Netflix romance

Films romantiques (8883)

Action et aventure romantiques (9098)

Comédies romantiques (5475)

Drames romantiques (1255)

Films d’amour incontournables (502675)

Films romantiques indépendants (9916)

Films romantiques torrides (35800)

Séries romantiques (26156)

Thrillers romantiques (8167)

Codes Netflix SF et fantastique

SF et fantastique (1492)

Action, SF et fantastique (1568)

Aliens et SF (3327)

Anime SF (2729)

Aventures de SF (6926)

Drames de SF et fantastique (3592)

Films fantastiques (9744)

Films SF et fantastique salués par la critique (5903)

SF et fantastique d’Asie (87323)

SF et fantastique à suspense (66)

SF et fantastique décalés (10995)

SF et fantastique effrayants (5830)

SF et fantastique hallucinants (8105)

SF et fantastique inspirés d’un jeu vidéo (72455)

SF et fantastique inspirés de livres (9867)

Thrillers de SF (11014)

Séries

Séries (83)

Séries absurdes (77205)

Séries d’action et d’aventure (10673)

Séries d’animation japonaise (6721)

Séries d’Asie (85543)

Séries de BD et super-héros (53717)

Séries bonne humeur (16688)

Séries british (52117)

Séries comiques (10375)

Séries coréennes (67879)

Séries de complots (27607)

Séries décalées (25963)

Séries dramatiques (26018)

Séries effrayantes (25989)

Séries émotion (25833)

Séries françaises (62041)

Séries hallucinantes (26239)

Humour de 30 minutes (81602050)

Séries ironiques (77848)

Séries judiciaires (25801)

Séries LGBTQ (65263)

Séries de losers magnifiques (26866)

Séries nostalgie (2008977)

Séries palpitantes (26065)

Séries policières (26146)

Séries pour ados (60951)

Séries psychologiques (26127)

Séries romantiques (26156)

Séries saluées par la critique (83193)

Séries SF et fantastique (1372)

Séries sur le monde des affaires (55574)

Séries à suspense (16705)

Séries sportives (25788)

Séries torrides (26260)

Séries sur l’université (26293)

Séries avec voyage dans le temps (75435)

Sport

Sport (67641)

Comédies sportives (5286)

Documentaires sportifs (180)

Drames sportifs (7243)

Films sur les arts martiaux (8985)

Films sur le basket (12762)

Films de boxe (12443)

Films de football (12549)

Films de kung-fu (12713)

Films sportifs biographiques (12958)

Films sportifs salués par la critique (11314)

Séries sportives (25788)

Thrillers

Thrillers (8933)

Thrillers d’action (43048)

Thrillers d’Asie de l’Est (85563)

Thrillers de Bollywood (9986)

Thrillers classiques (46588)

Thrillers dramatiques (8164)

Thrillers effrayants (10480)

Thrillers émotion (3180)

Thrillers de fantômes (15088)

Thrillers français (58798)

Thrillers hallucinants (8010)

Thrillers indépendants (3269)

Thrillers inspirés de faits réels (159)

Thrillers inspirés de livres (651)

Thrillers policiers (10499)

Thrillers politiques (10504)

Thrillers post-apocalyptiques (39108)

Thrillers psychologiques (5505)

Thrillers romantiques (8167)

Thrillers salués par la critique (6359)

Thrillers de SF (11014)

Thrillers surnaturels (11140)

Thrillers torrides (972)

Thrillers de vengeance (15096)

Autres codes Netflix

Films anti-déprime (10579)

Films et séries sur les boucles temporelles (3151048)

Films classiques (31574)

Films coréens (5685)

Films de fantômes (14947)

Films hallucinants (1089)

Films et séries insolites (1632671)

Films inspirés d’un jeu vidéo (72576)

Films inspirés de livres (9889)

Films jeunesse et famille (783)

Films judiciaires (10714)

Films LGBTQ (5977)

Films de losers magnifiques (26958)

Films musique et concerts (84483)

Films sur le voyage dans le temps (75446)

Nouveautés

Qui se regarde en un week-end (3182735)

Seulement sur Netflix (839338)

Téléréalité (9833)

Spécial Noël

British Christmas Children & Family Films (1527064)

Twisted Christmas (2300975)

Films de Noël (1390)

Films britanniques de Noël pour enfants et familles (1527064)

Films canadiens de Noël pour enfants et familles (1721544)

Films de Noël romantiques (1394527)

Films de Noël jeunesse et famille (1474017)

Films de Noël feelgood jeunesse et famille (1475066)

Films de Noël loufoques jeunesse et famille (1475071)

Films de Noël européens pour enfants et familles (1527063)

Films de Noël des années 1990 pour enfants et familles (1476024)

Films de Noël pour enfants de 11 à 12 ans (1477206)

Films d’animation de Noël (1476024)

Films de Noël inspirés de livres (1476028)

Incontournables de Noël (1394527)

Séries de Noël pour enfants (1395702)

Séries comiques de Noël (1395700)

Émissions TV de Noël (1395700)

Rattrapez votre retard pendant la période des fêtes (2308463)

Les avantages d’utiliser les codes secrets

L’un des principaux avantages est de gagner du temps. Plutôt que de parcourir des recommandations répétitives, vous accédez directement à des sélections ciblées. Cela réduit la frustration et augmente vos chances de trouver rapidement un film ou une série qui vous plaît.

Un autre avantage est la découverte de contenus rares. Certains films ou séries ne sont jamais proposés par l’algorithme, car ils ne correspondent pas aux tendances générales. Les codes secrets permettent de les mettre en lumière. C’est une façon de redonner vie à des œuvres oubliées et de diversifier votre expérience de streaming.

Les limites à considérer

Il est important de noter que tous les codes ne sont pas toujours actifs. En effet, le catalogue de Netflix évolue régulièrement, et certaines catégories peuvent disparaître ou être modifiées. De plus, certains contenus ne sont pas disponibles dans tous les pays, en raison des droits de diffusion. Vous pouvez donc rencontrer des différences selon votre localisation.

Enfin, cette méthode demande un minimum de curiosité et de recherche. Les codes ne sont pas directement intégrés à l’interface, il faut les chercher sur des sites spécialisés ou des listes partagées par la communauté. Mais une fois que vous avez compris le principe, l’utilisation devient très simple.

Ce tutoriel fonctionne sur ordinateur, mais aussi sur mobile si vous utilisez un navigateur. L’application Netflix, en revanche, ne permet pas directement d’entrer ces codes. Vous pouvez toutefois créer des favoris dans votre navigateur pour y accéder plus rapidement.