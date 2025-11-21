MOVA lance son plus grand Black Friday : jusqu’à 550 € de réduction sur ses robots et laveurs aspirateurs haut de gamme

À l’approche du Black Friday 2025, MOVA frappe un grand coup. La jeune marque, devenue en un temps record l’un des acteurs majeurs de la maison intelligente, dévoile sa campagne la plus agressive jamais proposée : jusqu’à −550 € sur ses modèles phares. Une opération massive qui reflète l’ambition de MOVA de s’imposer durablement face aux géants du marché.

Depuis sa création, MOVA mise sur une stratégie claire : combiner ingénierie avancée, intelligence artificielle et design pratique, afin d’apporter des solutions de nettoyage plus autonomes, plus puissantes et surtout réellement utiles au quotidien. Cette année, leur gamme wet & dry ainsi que leurs robots tout-en-un sont au centre de toutes les attentions en France. Et les promotions 2025 risquent de faire date.

V50 Ultra Complete : le fleuron qui met tout le monde d’accord

Leader naturel de cette sélection Black Friday, le V50 Ultra Complete représente le meilleur de la technologie MOVA.

Avec son aspiration 24 000 Pa TurboForce7™, son système de détection d’obstacles AI SmartSight™, sa navigation optimisée pour les foyers avec animaux et sa hauteur record de 89 mm, il passe partout et ne laisse rien derrière lui.

Sa technologie FlexScope™ (LiDAR rétractable) lui permet de se glisser sous les meubles, tandis que StepMaster™ lui autorise des seuils jusqu’à 6 cm. Côté lavage, le système DuoSolution™ gère automatiquement les solutions nettoyantes et la station OmniDry™ lave et sèche les serpillières en une heure. Autrement dit : c’est presque un nettoyage totalement autonome.

Promo Black Friday : 849 € (au lieu de 1 199 €) — soit 350 € d’économie.

P50 Pro Ultra : la puissance premium à prix réduit

Pour celles et ceux qui veulent du haut de gamme sans atteindre le prix du V50, le P50 Pro Ultra est une proposition redoutable.

Son aspiration 19 000 Pa, associée à une caméra RGB avec éclairage LED, lui permet d’identifier obstacles et zones complexes même dans l’obscurité.

Grâce à ses patins extensibles et à la technologie RoboSwing™, le lavage couvre toute la largeur, jusque dans les angles. Et après chaque cycle, la station entretient le robot : lavage à 75 °C, séchage, vidange… zéro effort.

Promo Black Friday : 549 € (au lieu de 899 €) — 350 € d’économie.

E40 Ultra : l’équilibre parfait pour le quotidien

Positionné comme le meilleur rapport qualité-prix de la gamme robots, le E40 Ultra mise sur l’efficacité et l’automatisation.

Ses 19 000 Pa, son système de lavage complet et la technologie MaxiReach™ Mop lui permettent de gérer facilement les bords et les zones difficiles.

Il soulève ses serpillières de 10,5 mm sur les tapis, humidifie uniformément les surfaces et bénéficie d’une station tout-en-un pour un entretien minimal. Un robot pensé pour les utilisateurs qui veulent du fiable, du simple et du vraiment autonome.

Promo Black Friday : 399 € (au lieu de 499 €).

M50 Ultra : la star wet & dry de MOVA

Modèle emblématique chez MOVA, le M50 Ultra se distingue par une puissance d’aspiration de 22 000 Pa et la technologie EdgeCoverage™ AI pour un nettoyage précis au ras des murs.

Mais ce qui impressionne vraiment, c’est son confort d’utilisation : première poignée pliable et télescopique au monde (Flex-Master Pro), gestion automatique de la solution nettoyante pour 60 jours d’autonomie, et cycle d’entretien ultra complet (lavage à 100 °C, séchage à 90 °C).

Un modèle pensé pour les intérieurs exigeants et les utilisateurs qui recherchent la performance sans contrainte.

Promo Black Friday : 429 € (au lieu de 599 €) — 170 € économisés.

X4 Pro : le nettoyage à l’eau chaude pour un résultat professionnel

Avec son lavage continu à 80 °C et son spray SpotHeat™ capable de faire fondre graisses ou taches en quelques secondes, le X4 Pro est sans doute l’un des modèles les plus techniques de la marque.

Sa brosse Tangle-Free™, son séchage à 90 °C et ses certifications TÜV SÜD / TÜV Rheinland assurent un usage sûr, puissant et impeccable.

Un choix idéal pour les grandes surfaces, les intérieurs très sollicités ou les utilisateurs adeptes du nettoyage en profondeur.

Promo Black Friday : 329 € (au lieu de 599 €) — réduction de 45 %.

M10 : le compact qui ne fait aucun compromis

Avec seulement 0,9 kg en main, le MOVA M10 s’affiche comme le lave-sols compact le plus puissant de sa catégorie.

Ses 18 000 Pa, sa brosse Dual-Edge, son système d’auto-nettoyage à 75 °C et sa capacité à passer sous les meubles grâce à ses 14 cm de hauteur en font un modèle idéal pour les petits espaces.

Couronné 5 étoiles par Les Numériques, il s’impose comme un incontournable pour les studios et appartements.

Promo Black Friday : 249 € (au lieu de 349 €) — 100 € économisés.

Une marque jeune, mais déjà incontournable

Fondée en 2024, MOVA s’est rapidement imposée grâce à une vision claire : intégrer l’IA au cœur d’un écosystème complet mêlant produits de nettoyage, soins personnels, cuisine ou solutions extérieures.

Leur promesse : simplifier la vie quotidienne grâce à des technologies réellement utiles et un design pensé pour durer.

Toutes les offres Black Friday 2025 sont disponibles dès maintenant, avec des remises pouvant atteindre 550 €, selon les modèles. De quoi équiper son foyer à prix réduit avec des appareils innovants et orientés confort.