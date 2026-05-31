State of Play : une des grosses annonces aurait déjà leaké !

Il ne reste plus que quelques jours avant le State of Play de juin, mais il semble qu’un des gros titres de la conférence ait déjà pointé le bout de son nez avant la date prévue. En effet, plusieurs leaks affirment qu’Ubisoft préparerait l’annonce d’un remake de Rayman Legends…

Bien sûr, rien n’a encore été officialisé, mais les indices s’accumulent sérieusement.

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Rayman Legends au cœur des rumeurs

L’information provient initialement d’Insider Gaming, média réputé pour ses révélations souvent fiables autour de l’industrie vidéoludique. Selon leurs sources, Ubisoft préparerait une nouvelle version de Rayman Legends, l’épisode culte sorti en 2013 et unanimement salué pour sa direction artistique et son gameplay plateforme. Son nom : Rayman Legends Retold. La fenêtre évoquée correspond précisément à la période du prochain State of Play ainsi qu’aux conférences estivales du Summer Game Fest 2026.

La rumeur a ensuite pris de l’ampleur après la fuite d’un logo du projet sur internet. Plusieurs insiders bien connus ont relayé l’image, avant qu’Insider Gaming ne dise “ravi de confirmer que c’est réel”.

Mais la fuite ne s’arrêtait pas là. Certains rapports vont encore plus loin en évoquant une date de sortie fixée au 1er octobre 2026. Cette information reste toutefois à prendre avec prudence, car Ubisoft n’a pas encore confirmé ni le projet ni son calendrier.

Dès 2025, Insider Gaming révélait déjà qu’Ubisoft travaillait sur “le futur de Rayman” via un projet interne connu sous le nom de code Steambot. À l’époque, plusieurs sources parlaient déjà d’un remake en développement. Ubisoft avait ensuite confirmé publiquement réfléchir à l’avenir de la licence, sans jamais dévoiler officiellement le moindre jeu.

D’autres indices sont venus renforcer les soupçons ces derniers mois. Michel Ancel, le créateur historique de Rayman, avait notamment laissé entendre qu’un remaster HD du tout premier épisode était également en préparation. Dans le même temps, plusieurs rumeurs autour des 30 ans de la franchise ont commencé à circuler.

Reste désormais à voir si Ubisoft officialise enfin le projet lors du prochain State of Play. Pour rappel, la conférence se tiendra en ligne ce mardi 2 juin à partir de 23 heures.