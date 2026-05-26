Quantic Dream abandonne son projet MOBA Spellcasters Chronicles après 3 mois d’existence

Eh oui : même les gros navires n’échappent pas aux turbulences ! Le studio français Quantic Dream, connu pour ses licences AAA comme Heavy Rain ou Detroit: Become Human rejoint la liste des studios ayant abandonné son projet multijoueur avec l’annulation de son MOBA Spellcasters Chronicles. Une décision lourde qui intervient moins de trois mois après la sortie en accès anticipé du jeu sur Steam.

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L’échec rapide de Spellcasters Chronicles

Lancé en accès anticipé sur PC en février 2026, Spellcasters Chronicles devait incarner la première incursion de Quantic Dream dans le jeu multijoueur compétitif, avec une formule mêlant MOBA et mécaniques de deckbuilding. Malheureusement, le titre n’a jamais réussi à trouver son public en ne dépassant pas plus que 900 joueurs simultanés sur Steam depuis son lancement. Il affichait même une note « mitigée » sur Steam dès le début.

Ce manque de base de joueurs suffisante pour assurer une viabilité économique a donc conduit à l’arrêt complet du développement de Spellcasters. “Aujourd’hui, Quantic Dream annonce l’arrêt du développement de Spellcasters Chronicles”, peut-on lire dans le communiqué de Quantic Dream sur X. “Avec ce projet, nos équipes se sont lancées dans l’exploration de nouveaux territoires créatifs afin de créer une expérience multijoueur audacieuse et originale. Spellcasters Chronicles nous a permis d’expérimenter de nouveaux concepts et de donner vie à un jeu ambitieux, façonné par le talent, la créativité et le dévouement de toutes les personnes impliquées.”

L’annonce de l’abandon de Spellcasters Chronicles s’accompagne également de ce que le studio qualifie de “réorganisation interne”. En d’autres termes, on pourrait assister prochainement à des licenciements parmi les développeurs du titre. Toutefois, Quantic Dream affirme qu’il “privilégiera les réaffectations internes dans la mesure du possible”, au lieu de procéder à de simples licenciements.

Du côté des joueurs, ils pourront profiter une dernière fois de Spellcasters Chronicles jusqu’au 19 juin 2026. Les joueurs ayant effectué des achats en jeu seront également éligibles à des remboursements.

Enfin, Quantic Dream a tenu à rassurer les joueurs : l’abandon de Spellcasters Chronicles n’affecte pas le développement de Star Wars: Eclipse. Ouf…