TOUGHBOOK Guard offre une sécurité inégalée aux appareils professionnels

La sécurité des appareils professionnels est un défi majeur face aux cybermenaces. Avec TOUGHBOOK Guard, Panasonic innove et propose une solution matérielle qui protège vos terminaux de la fabrication jusqu’à la fin de vie. Voici comment cette nouvelle technologie redéfinit la sécurité des équipements critiques.

Une sécurité matérielle intégrée pour protéger les terminaux

TOUGHBOOK Guard repose sur une approche « secure-by-design », intégrée directement dans le BIOS de l’appareil. Cette solution va au-delà des logiciels classiques. Elle commence à la fabrication et se poursuit jusqu’au déploiement. Ainsi, avant même le démarrage du système, la configuration est vérifiée. Les entreprises sont alors protégées contre les menaces, même dans des environnements isolés ou sans réseau.

Un contrôle continu des composants pour une intégrité optimale

La technologie TOUGHBOOK Guard contrôle en permanence la configuration matérielle face à une base de référence d’usine. Seuls les composants autorisés restent actifs. Cette vigilance bloque toute tentative de remplacement ou d’ajout non autorisé. Si un composant n’est pas reconnu, l’alerte est immédiate, ce qui n’était pas possible avec les solutions traditionnelles.

TOUGHBOOK Guard : une solution idéale pour les environnements critiques

Ce dispositif répond aux exigences des secteurs sensibles comme la défense, l’industrie, ou les services d’urgence. Il renforce la confiance dans la chaîne d’approvisionnement et protège contre les attaques dès le niveau matériel. En s’intégrant aux normes de sécurité en vigueur, TOUGHBOOK Guard offre une réponse fiable et personnalisable pour vos missions les plus critiques.

En résumé, TOUGHBOOK Guard s’impose comme une nouvelle référence dans la sécurité des terminaux. Sa protection continue et sa simplicité d’utilisation offrent aux entreprises une tranquillité d’esprit durable. Ce système innovant accompagne vos équipes à chaque étape, garantissant la fiabilité du matériel dans tous vos environnements.

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