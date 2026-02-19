Protection illimitée : Samsung Care+ révolutionne la tranquillité des utilisateurs

Samsung frappe fort pour ce début d’année 2024. Le géant sud-coréen vient d’annoncer une amélioration majeure de son service Samsung Care+. Les utilisateurs européens peuvent désormais profiter d’une protection renforcée pour leurs précieux appareils Galaxy, avec de nouveaux avantages qui s’annoncent incontournables.

Samsung Care+ : La protection à un autre niveau

Dès le 19 janvier, tous ceux qui souscriront à Samsung Care+ bénéficieront d’une palette de nouveautés. Ce service officiel couvre maintenant non seulement les smartphones, mais aussi les tablettes, montres connectées et ordinateurs Galaxy. Samsung ne se contente plus de réparer, la marque anticipe désormais tous les petits et gros tracas du quotidien.

Premier changement de taille : les réparations sont désormais illimitées en cas de dommage accidentel. Fini le stress à la moindre chute ! Que vous fassiez tomber votre mobile ou qu’il subisse des dégâts dus à des liquides, chaque réparation sera réalisée par des techniciens agréés Samsung et uniquement avec des pièces d’origine. L’objectif est clair : garantir le meilleur pour votre appareil, sans limite sur le nombre d’interventions.

Mais ce n’est pas tout. Samsung sait que la mobilité des utilisateurs n’a plus de frontières. Avec cette mise à jour, la couverture et l’assistance s’étendent aussi à l’étranger, et ce, même après 60 jours de voyage. Plus besoin de s’inquiéter lorsque vous partez en escapade : un réseau de centres agréés, étendu de 175 nouveaux points de service, accueille sans rendez-vous pour une réparation rapide. Mieux encore, les demandes se gèrent en ligne ou par téléphone 24h/24 et 7j/7.

Une protection intelligente contre pannes, vol et perte

Côté garanties, Samsung pousse la protection plus loin. Le service prend en charge les pannes même après l’expiration des garanties légales, pour les formules mensuelles pouvant aller jusqu’à 60 mois. Petite astuce bien vue : le remplacement de la batterie reste inclus si sa capacité descend sous les 80%. Et chacun de ces remplacements bénéficie des mains expertes des techniciens maison.

La flexibilité n’est pas oubliée. Les clients pourront choisir entre une formule mensuelle, résiliable à tout moment, ou une couverture de 2 ans payable en une fois. Enfin, Samsung Care+ apporte plus de sérénité avec une assurance contre le vol et la perte. Dès la déclaration validée, un appareil de remplacement est expédié sous 48h. En bonus, le système Knox Guard protège désormais vos données en cas de vol ou de perte, empêchant toute utilisation frauduleuse.

Avec autant d’innovations, Samsung Care+ confirme son ambition : offrir la meilleure expérience possible à ses clients européens. Que pensez-vous de ces nouvelles options de protection ? Partagez votre avis dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !