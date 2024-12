Samsung dote ses appareils électroménagers d’un écran intelligent !

Samsung Electronics a dévoilé une avancée majeure en intégrant son système AI Home à une large gamme d’appareils électroménagers. Avec cette initiative, la marque concrétise sa vision ambitieuse de « Screens Everywhere ». Ces écrans connectés transforment les réfrigérateurs, lave-linge et fours en centres de contrôle interactifs, apportant plus de praticité et de connectivité aux foyers modernes.

Un réfrigérateur compact avec un écran intelligent qui simplifie votre quotidien

Le nouveau réfrigérateur Bespoke, équipé d’un écran AI Home de 9 pouces, fait déjà parler de lui. Conçu pour les utilisateurs cherchant des fonctionnalités avancées dans un format compact, cet écran offre une interface intuitive et des fonctionnalités enrichies. Par exemple, la fonction « Map View » vous permet de surveiller et contrôler vos appareils connectés, comme les aspirateurs robots ou les climatiseurs, directement depuis la cuisine.

En plus de cette connectivité, l’AI Home centralise également des fonctions de divertissement via Internet. Vous pouvez consulter la météo, écouter votre musique préférée ou planifier vos repas grâce à des suggestions intelligentes. Samsung intègre aussi SmartThings, sa plateforme de gestion domotique, pour piloter des appareils compatibles d’autres marques, comme des lampes ou des prises connectées.

L’innovation s’invite dans les lave-linge et fours

Dans la buanderie, Samsung propose désormais l’écran AI Home de 7 pouces sur le lave-linge et sèche-linge Bespoke AI™. Avec une interface conviviale, il vous informe sur la progression des cycles de lavage, tout en surveillant la consommation d’énergie. Ces informations, accessibles en temps réel, rendent vos tâches plus efficaces et agréables. En complément, un écran plus compact de 4,3 pouces sera déployé dans certains marchés pour répondre à différents besoins.

Côté cuisson, le Bespoke Wall Oven adopte également cet écran intelligent. Il ne se limite plus à afficher les réglages habituels. Grâce à AI Pro Cooking™, il reconnaît vos ingrédients et suggère des recettes adaptées. Une nouvelle fonction « Customized Cook » mémorise vos réglages préférés pour reproduire facilement vos plats favoris. En outre, les applications intégrées, comme la météo ou la galerie, enrichissent l’interactivité de l’appareil, qui devient un véritable atout dans votre cuisine.