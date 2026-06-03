GSR2 : ce qui change obligatoirement pour les voitures neuves dès le 7 juillet

L’industrie automobile européenne s’apprête à franchir un cap historique en matière de sécurité routière. À partir du 7 juillet 2026, l’Union européenne impose le déploiement de la troisième phase de la réglementation GSR2 (General Safety Regulation 2). Cette législation stricte transforme radicalement la dotation technologique de série de tous les véhicules neufs quittant les chaînes de fabrication. Des équipements autrefois optionnels ou réservés aux modèles de luxe intègrent désormais l’ensemble du parc automobile neuf, de la citadine au SUV familial. L’Europe vise un objectif ambitieux à travers ces mesures : sauver 25 000 vies et éviter 140 000 blessures graves sur les routes d’ici 2038.

Une surveillance accrue du conducteur contre le manque d’attention

La lutte contre la somnolence et l’inattention au volant franchit une nouvelle étape réglementaire importante. Les véhicules neufs intègrent obligatoirement le dispositif ADDW (Advanced Driver Distraction Warning), un système de surveillance active de l’attention. Une caméra placée derrière le volant et associée à des capteurs analyse en continu le comportement de l’automobiliste.

Si le conducteur détourne le regard de la route, l’ordinateur de bord déclenche des alertes visuelles et sonores après quelques secondes. Entre 20 et 50 km/h, le système tolère environ six secondes d’inattention avant d’intervenir. Par la suite, les seuils de tolérance se resserrent automatiquement à haute vitesse. Pour rassurer les utilisateurs, la technologie respecte pleinement les directives du RGPD. L’analyse s’effectue exclusivement en local, sans aucun stockage d’images ni transmission de données vers les constructeurs. Ce système s’active automatiquement à chaque démarrage. Néanmoins, l’usager conserve la liberté de le désactiver manuellement durant son trajet.

Les voitures neuves seront dotées d’un freinage d’urgence autonome

Le système de freinage automatique d’urgence (AEB) bénéficie d’une mise à niveau logicielle et matérielle majeure. Jusqu’à présent focalisée sur la détection des autres véhicules, cette aide à la conduite repère désormais avec précision les piétons et les cyclistes. L’automobile prend l’initiative de stopper net le véhicule en cas de danger immédiat pour éviter une collision dramatique avec un usager vulnérable.

Cette vigilance accrue s’accompagne d’une puissance de calcul toujours plus élevée à bord des véhicules modernes. Les constructeurs optimisent en permanence la gestion électronique de la sécurité, à l’image des récents investissements technologiques où Tesla relance le superordinateur Dojo pour booster l’IA de ses voitures.

Des feux de détresse intelligents pour prévenir les collisions par l’arrière

La visibilité lors des phases de décélération critique constitue un autre axe d’amélioration de la phase 3 du règlement européen. Les constructeurs déploient obligatoirement le signal d’arrêt d’urgence baptisé ESS (Emergency Stop Signal). Ce mécanisme modifie le comportement des feux arrière lors d’un freinage violent.

Lorsque le conducteur écrase la pédale de frein à une vitesse supérieure à 50 km/h, ou lorsque le système ABS s’enclenche à basse vitesse, les feux stop arrière clignotent frénétiquement de manière automatique. Les calculateurs du véhicule mesurent la décélération en temps réel pour piloter cette alerte visuelle. Ce clignotement rapide avertit instantanément les usagers suiveurs, leur permettant de gagner de précieux mètres pour éviter un carambolage.

Quel impact pour les automobilistes et le marché automobile ?

Cette réglementation stricte concerne uniquement l’immatriculation et la livraison des véhicules neufs à partir du 7 juillet 2026. Les propriétaires de voitures actuelles ne subissent aucune obligation de mise à niveau ni de modification technique. La mise en application de la norme GSR2 entraîne toutefois l’arrêt de commercialisation de plusieurs modèles anciens qui ne peuvent pas recevoir ces technologies, comme ce fut le cas récemment pour la Renault Zoé ou la Twingo 3.

L’intégration de ces technologies de sécurité sophistiquées augmente inévitablement les coûts de production industrielle. Pour maintenir des tarifs compétitifs malgré l’inflation technologique, les constructeurs explorent de nouvelles techniques de fabrication. En particulier, à travers le gigastamping, la révolution européenne pour des voitures électriques plus abordables. Les futurs acheteurs doivent donc s’attendre à une hausse globale du prix des véhicules neufs. Néanmoins, ils bénéficieront en contrepartie d’un niveau de protection inédit.