Tesla relance le superordinateur Dojo pour booster l’IA de ses voitures

L’année dernière, Tesla avait mis fin au projet Dojo, jugeant qu’il était trop coûteux de développer deux architectures de puces différentes. Toutefois, Elon Musk vient d’annoncer sur X que l’entreprise reprend le travail sur Dojo3, la troisième génération de ce superordinateur. Cette décision intervient après l’avancée du design de la puce AI5. Cette puce doit effectivement servir de base à l’entraînement des réseaux neuronaux utilisés par le logiciel de conduite autonome.

Un projet stratégique pour la conduite autonome sur les voitures Tesla

Dojo est conçu pour traiter les vidéos et données collectées par les véhicules Tesla. Ces informations servent à améliorer le système de Full Self-Driving (FSD), qui repose sur l’apprentissage automatique. En relançant Dojo, Tesla veut créer une infrastructure capable de gérer des volumes massifs de données et d’accélérer l’entraînement de ses modèles d’IA.

L’arrêt du projet en 2025 avait surpris les observateurs. Musk avait expliqué qu’il ne voulait pas diviser les ressources de Tesla entre deux types de puces. Aujourd’hui, avec l’AI5 presque finalisée et l’AI6 déjà en préparation, l’entreprise estime que le moment est venu de reprendre Dojo.

Une nouvelle génération de puces pour soutenir Dojo

La puce AI5 est au cœur de cette reprise. En effet, Musk affirme qu’elle est presque terminée et qu’elle sera produite en grande quantité. Elle doit permettre à Tesla de créer des clusters d’entraînement plus puissants et plus efficaces. L’AI6, qui sera fabriquée par Samsung grâce à un accord de 16,5 milliards de dollars, est déjà en cours de conception.

Par ailleurs, Tesla veut désormais unifier ses puces pour qu’elles puissent gérer à la fois l’entraînement des modèles et leur utilisation en temps réel dans les voitures. L’objectif est de simplifier l’architecture et rendre l’ensemble plus performant. Musk évoque même un rythme de neuf mois pour concevoir les futures générations de puces, de l’AI7 à l’AI9. Cela montre l’ambition de Tesla de rester en tête dans la course mondiale à l’IA appliquée à la mobilité.

En tout cas, ce superordinateur pourrait devenir un atout majeur pour perfectionner la conduite autonome et renforcer la position de l’entreprise face à ses concurrents.

