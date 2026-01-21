Le serveur IA en périphérie offre enfin une solution simple et puissante

Le serveur IA en périphérie transforme la façon dont les entreprises utilisent l’intelligence artificielle. D’ailleurs, présenté par Infortrend, le nouveau KS 3000U se distingue par sa simplicité et sa puissance. Ainsi, découvrez comment cette innovation rend l’IA plus accessible, tout en évitant les configurations complexes et en offrant des avantages concrets pour de nombreux secteurs.

Les avantages du serveur IA en périphérie KS 3000U

Le KS 3000U rassemble toutes les fonctions essentielles en un seul système. Calcul, stockage et interface graphique sont réunis pour faciliter le déploiement des applications IA. En moins de 30 minutes, l’installation est faite. De plus, la haute disponibilité est assurée grâce à un cluster à deux nœuds qui garantit une continuité de service. Ainsi, même sans grande équipe informatique, il devient facile de bénéficier de l’IA en local.

Avec des processeurs AMD EPYC™ et la prise en charge de deux GPU NVIDIA RTX PRO 6000, le KS 3000U offre une inférence IA en temps réel. Les données sont analysées sur place, ce qui protège la confidentialité et réduit la dépendance au cloud. Cela signifie moins de coûts liés à la bande passante et une meilleure sécurité pour les informations sensibles.

Des applications concrètes pour différents secteurs d’activité

Le serveur IA en périphérie répond aux besoins de secteurs variés :

analyse des flux de clients, gestion des stocks, prévention des vols. Industrie : inspection optique automatisée et maintenance prédictive.

Santé : diagnostics assistés par l’IA, surveillance à distance des patients, conservation locale des données sensibles.

Ces exemples illustrent une réelle valeur ajoutée pour chaque domaine, grâce à une technologie performante et facile à utiliser.

Une solution adaptée aux entreprises sans expertise informatique

Le KS 3000U s’installe dans tout environnement grâce à sa taille compacte. Il propose deux modèles, l’un silencieux pour les espaces occupés par du personnel. Cette solution cible donc les sites ne disposant pas d’une équipe informatique dédiée, tout en offrant une expérience fluide et sécurisée.

En résumé, le serveur IA en périphérie d’Infortrend, le KS 3000U, facilite l’accès à l’intelligence artificielle locale. Il combine efficacité, simplicité et sécurité pour accompagner la croissance des entreprises. Grâce à cette innovation, l’IA s’invite partout, sans complications et à moindre coût.

