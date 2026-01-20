TikTok renforce ses contrôles d’âge en Europe

TikTok a annoncé le lancement de nouvelles mesures de vérification d’âge dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse. La plateforme utilise désormais une technologie d’estimation de l’âge basée sur les informations de profil et l’activité des utilisateurs. Lorsqu’un compte semble appartenir à un enfant de moins de 13 ans, un modérateur spécialisé examine le profil et peut décider de le supprimer. TikTok rappelle que l’âge minimum pour utiliser son service est fixé à 13 ans.

Une réponse aux pressions réglementaires et sociales

Chaque mois, TikTok affirme supprimer environ six millions de comptes jugés trop jeunes. Les utilisateurs concernés reçoivent une notification expliquant la décision. Ils peuvent faire appel s’ils estiment que leur compte a été supprimé par erreur. Pour prouver leur âge, ils doivent fournir une pièce d’identité officielle, une autorisation bancaire ou un selfie destiné à l’estimation d’âge. La plateforme reconnaît toutefois qu’aucune méthode n’est parfaite. Selon l’entreprise, il reste difficile de concilier vérification efficace et respect de la vie privée.

Ces nouvelles pratiques interviennent dans un contexte de pression croissante pour éloigner les enfants des réseaux sociaux. En effet, TikTok a mené un projet pilote en Europe en 2025, en collaboration avec la Commission irlandaise de protection des données. Et ce, afin de s’assurer que ses mesures respectent les règles strictes du continent en matière de confidentialité. Ce test a permis d’identifier et de supprimer des milliers de comptes supplémentaires appartenant à des mineurs.

TikTok suit le mouvement mondial visant à protéger les mineurs

La décision de TikTok s’inscrit aussi dans un mouvement mondial. Par exemple, en Australie, une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans est entrée en vigueur récemment. Le Royaume-Uni envisage une mesure similaire, soutenue par plusieurs partis politiques. Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré que « toutes les options sont sur la table ». Il a ajouté que son gouvernement observe attentivement ce qui se passe en Australie.

En conclusion, TikTok cherche à renforcer la sécurité des adolescents tout en respectant les exigences européennes en matière de protection des données. La plateforme mise sur une approche combinant technologie et intervention humaine pour limiter l’accès des plus jeunes. Tout cela arrive dans un contexte où les gouvernements multiplient les initiatives pour encadrer l’usage des réseaux sociaux.