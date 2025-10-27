Silverfort renforce brillamment la sécurité des identités en entreprise

Dans un monde où la sécurité numérique évolue vite, Silverfort marque une nouvelle étape. La société lance deux innovations majeures pour renforcer la sécurité des identités dans les entreprises. Ces nouveautés aident toutes les organisations à protéger efficacement chaque utilisateur, machine ou IA contre les menaces toujours plus nombreuses. Découvrons comment Silverfort brise les anciens silos et propose une défense moderne centrée sur toutes les identités.

Silverfort dévoile l’intelligence des accès pour sécuriser l’IA

Avec l’arrivée de l’intelligence des accès, Silverfort révolutionne la gestion des accès en entreprise. Cette fonctionnalité offre une vision claire de qui accède à quoi, quand et pourquoi. Elle dépasse les simples autorisations pour s’intéresser à l’utilisation réelle des ressources. Les équipes IAM peuvent ainsi repérer les accès inutiles ou les chemins secrets, limitant ainsi la surface d’attaque. Grâce à cette visibilité, il est possible de supprimer des comptes dormants et de réduire les dépenses liées aux licences inutilisées. C’est un vrai gain en sécurité et en efficacité.

Un graphe d’identités pour une gestion unifiée des accès

Le graphe et l’inventaire d’identités est une innovation clé de Silverfort. Cette solution permet de cartographier toutes les identités et leurs relations, peu importe l’environnement : cloud, site ou hybride. Grâce à elle, il devient facile pour les responsables sécurité d’avoir une vue globale et dynamique du système. Ils peuvent repérer des privilèges excessifs ou des liens cachés entre des comptes et agir rapidement. Les audits deviennent plus simples, les risques plus faciles à évaluer, et la conformité réglementaire est à portée de main.

Vers une sécurité des identités de bout en bout avec Silverfort

Avec ces nouvelles capacités, Silverfort transforme l’approche de la sécurité identitaire. Désormais, chaque identité, humaine ou non, bénéficie d’une protection en temps réel, sur tous les environnements. La plateforme fédère l’ensemble des outils de sécurité pour apporter une vision unifiée et permettre une réaction rapide contre les menaces. Cela répond aux enjeux actuels où les environnements sont toujours plus complexes et les attaques sophistiquées.

En résumé, Silverfort confirme son statut de leader des solutions de visibilité et de sécurité des identités. L’intégration de l’intelligence des accès et d’un graphe d’identités robuste permet aux entreprises d’agir avant même que les failles ne soient exploitées. C’est une avancée majeure pour la protection des données et la cyberdéfense des organisations modernes.

