DCAI infrastructure IA : une avancée majeure pour l’IA souveraine

il y a 59 minutesDernière mise à jour: 26 octobre 2025
DCAI améliore son infrastructure IA avec une plateforme souveraine et sécurisée.

Le DCAI fait un grand pas pour l’innovation européenne en lançant une nouvelle offre. En associant la puissance de son supercalculateur Gefion à la technologie de stockage WEKA NeuralMesh, il offre une infrastructure d’intelligence artificielle souveraine, performante et sécurisée. Cette avancée promet de transformer la gestion et le déploiement de l’IA en Europe.

Une nouvelle plateforme de stockage pour l’infrastructure IA du DCAI

Le DCAI présente désormais une plateforme qui associe stockage à grande échelle et calcul ultra-rapide. Grâce à 140 pétaoctets de stockage, les entreprises peuvent gérer toutes leurs données AI directement sur Gefion. Plus de compromis : la plateforme garantit la souveraineté des données, la sécurité et une performance de haut niveau.

L’unification du calcul et du stockage accélère l’innovation IA

Auparavant, les clients utilisaient le DCAI pour la puissance de calcul, mais devaient gérer leurs données ailleurs. Désormais, tout est intégré sur une seule infrastructure solide et simple. Cela permet de gérer toutes les étapes, de l’ingestion des données à l’inférence, sans déplacer les informations sensibles. L’intégration de NeuralMesh élimine les goulots d’étranglement et promet une latence inférieure à la milliseconde.

Une infrastructure pensée pour la souveraineté et la sécurité des données

La sécurité est une priorité. Le DCAI propose un chiffrement de bout en bout et une conformité totale avec la réglementation européenne. Ainsi, les entreprises européennes n’ont plus à choisir entre performance et contrôle de leurs données. Tout est pensé pour respecter la confidentialité et la souveraineté, essentielles dans les secteurs réglementés comme la santé ou le gouvernement.

En conclusion, l’expansion de l’infrastructure IA du DCAI avec le stockage WEKA place l’Europe à l’avant-garde. Les organisations bénéficient d’une plateforme performante, évolutive et conforme aux exigences locales. Cette innovation ouvre la voie à une nouvelle ère, où l’infrastructure et la souveraineté vont de pair pour accélérer l’innovation en toute sécurité.

Lisez notre dernier article tech : Daegu rayonne : Innovations primées, opportunités et succès

