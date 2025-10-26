Daegu rayonne : Innovations primées, opportunités et succès

La ville de Daegu confirme encore une fois sa place centrale dans l’innovation coréenne. Cette semaine, elle a accueilli le FIX Innovation Awards, une cérémonie qui met à l’honneur les entreprises les plus inventives. Organisée lors du Future Innovation Tech Expo 2025 (FIX 2025), cette édition a brillé par le nombre et la qualité des sociétés récompensées.

30 sociétés saluées, un vivier d’innovations

Ce 23 octobre, 30 entreprises innovantes ont reçu un prix lors d’une cérémonie chaleureuse à l’EXCO, en présence du vice-maire de Daegu Sungjoo Hong, de journalistes internationaux et d’acteurs du secteur. Parmi ces lauréats, neuf ont reçu une distinction particulière : les Best of Innovation Awards. Ces sociétés incarnent l’esprit créatif qui anime l’économie coréenne, notamment dans les secteurs émergents.

Dans le domaine de la mobilité du futur, la vedette revient à Autonomous A2Z pour son véhicule autonome de niveau 4, le ROii. HL Robotics a impressionné avec PARKY, un robot de stationnement autonome, alors que Hanwha Corporation E&C s’est distinguée avec la borne de recharge pour véhicules électriques au plafond, l’EV Air Station. THN a marqué les esprits avec son antenne transparente “Flexclear”, fondée sur une technologie 5.6G.

Côté robotique, les nouveautés abondent : IMsystem propose un robot médical miniature pour les interventions vasculaires, Mobinn assure la sécurité routière avec un robot de contrôle et A4LAB améliore la chirurgie grâce à son système de navigation “XAVE AIR”. La robotique appliquée à l’agriculture fait aussi parler d’elle grâce à Withforce et son robot portable “Withforce A10”.

Enfin, dans l’ICT, Meissa a reçu les éloges du jury avec sa solution de “digital twin” et d’IA basée sur les drones, au service de la prise de décision sur les sites industriels.

Des récompenses et des opportunités concrètes

Le FIX Innovation Awards ne se contente pas d’applaudir l’excellence. Il offre aussi des avantages tangibles : conseil en gestion, participations à des sessions de networking, réductions pour l’édition prochaine et même du soutien à la promotion internationale. Plusieurs des sociétés primées avaient déjà fait leurs preuves sur la scène internationale, avec une mention spéciale pour celles qui ont brillé au CES Innovation Awards.

Avec la reconnaissance du vice-maire Sungjoo Hong, Daegu veut encourager ces sociétés à s’ouvrir aussi bien au marché national qu’à l’international et invite tous les visiteurs à venir découvrir de près le futur de l’innovation technologique.

Vous avez un coup de cœur pour l’une de ces innovations ? Partagez votre avis en commentaire et diffusez l’info auprès de votre réseau !