Samsung revient avec une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Galaxy Buds3 FE. “FE”, c’est pour “Fan Edition”, une version plus abordable de ses modèles premium. En effet, l’idée est de proposer certaines fonctions haut de gamme à un tarif plus accessible (149,95€), tout en conservant une bonne expérience audio. Ses promesses : offrir une belle qualité sonore, une bonne réduction de bruit et des fonctions intelligentes, sans faire flamber le prix. Voyons si le pari est réussi.

Unboxing des Galaxy Buds3 FE

Tout d’abord, le coffret des Galaxy Buds3 FE reprend le style épuré de la marque. En effet, à l’ouverture, on découvre :

Le boîtier de charge blanc brillant, compact et carré, avec un petit logo Samsung discret ;

Les deux écouteurs bien calés dans leur emplacement ;

Trois paires d’embouts en silicone (S, M, L) pour s’adapter à toutes les oreilles ;

Et le traditionnel livret de démarrage rapide.

Pas de fioritures ici : tout est propre, minimaliste, et clairement orienté vers la simplicité d’usage.

Design et confort des Galaxy Buds3 FE

Les Galaxy Buds3 FE reprennent le design à tige, plus moderne que celui des anciens Buds FE. Leur forme fine et leurs embouts en silicone assurent un bon maintien, même en marchant ou en courant. Toutefois, La qualité de la réduction des bruits (ANC) paraît parfois inconstante selon le placement dans l’oreille

Leur poids plume les rend confortables sur la durée : pas de pression dans l’oreille, ni de gêne après plusieurs heures d’écoute.

Le boîtier, quant à lui, se glisse facilement dans la poche ou le sac, avec une fermeture aimantée solide.

Aussi, le look et les matériaux ne sont pas révolutionnaires, mais ils sont dans les standards attendus. Le point critique reste l’ajustement dans l’oreille — un mauvais positionnement dans l’oreille peut gêner l’expérience audio ou la réduction de bruit.

Caractéristiques principales des Buds3 FE

Connectivité:

Bluetooth 5.3 pour une connexion stable et rapide.

pour une connexion stable et rapide. Appairage instantané dès l’ouverture du boîtier.

Passage automatique entre appareils Galaxy (smartphone, tablette, montre, PC).

Portée d’environ 10 mètres sans coupure notable.

Compatibilité:

Les Galaxy Buds3 FE Fonctionnent avec tous les appareils Bluetooth (Android, iOS, ordinateurs, tablettes).

Toutefois, l’expérience est améliorée sur les appareils Samsung Galaxy :

Connexion et bascule automatiques,

Audio spatial immersif,

Galaxy AI pour la traduction en temps réel (avec smartphone compatible).

Résistance:

Les Galaxy Buds3 FE sont certifiés IP54, ce qui les protège efficacement contre la poussière et les éclaboussures. Ils peuvent donc être utilisés sans souci en extérieur ou pendant une séance de sport. Leur boîtier solide et aimanté permet de bien sécuriser les écouteurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Qualité sonore et utilisation des Galaxy Buds3 FE

Dès les premières minutes d’écoute, les Galaxy Buds3 FE font bonne impression.

Le son est clair, équilibré, et surtout agréable à écouter sur la durée. Les basses sont présentes, sans trop en faire, et les voix ressortent bien. Que ce soit pour de la pop, du rock, du rap ou un podcast, tout reste net et fluide.

Aussi, la réduction de bruit active et la technologie Audio 360° renforcent encore cette sensation de confort. Elles ne coupent pas totalement les bruits extérieurs, mais elles atténuent efficacement les sons gênants.

Côté utilisation, les Buds se connectent instantanément dès qu’on ouvre le boîtier, les commandes tactiles tombent sous le doigt, et tout se pilote facilement : un appui pour mettre sur pause, deux pour changer de morceau, un pincement pour activer le mode transparence. Par contre, ayant un smartphone iOS, les commandes tactiles ne répondent pas forcément instantanément.

L’application Galaxy Wearable permet aussi de personnaliser le son, choisir le niveau de réduction de bruit ou retrouver ses écouteurs en cas d’oubli. Même les débutants s’y retrouvent sans difficulté.

Toutefois, petit bémol, cette application n’est pas disponible sur iOS. Ainsi, les utilisateurs d’iPhone peuvent utiliser les Galaxy Buds3 FE de manière basique sans ajustement avec l’application. De plus, les commandes répondent beaucoup moins bien sous iOS. Aussi, tout comme les AirPods sur Android, il y a très peu de fonctionnalités.

Connectivité

Les Galaxy Buds3 FE se connectent facilement grâce au Bluetooth 5.3, qui assure une liaison rapide et stable. Pour les appareils Samsung, l’appairage est instantané dès l’ouverture du boîtier : une petite animation apparaît sur l’écran du téléphone, et les écouteurs sont prêts à l’emploi.

Avec un appareil Samsung Galaxy, l’expérience devient encore plus fluide. Les Buds3 FE passent automatiquement d’un appareil à l’autre — par exemple d’un smartphone à une tablette — sans aucune manipulation. Cette fonction “Auto Switch” est très pratique au quotidien.

Mais la nouveauté vient de Galaxy AI, l’intelligence artificielle intégrée aux appareils Samsung récents. Ayant un smartphone iOS, il n’est pas possible de tester cette fonction.

Communications, appels

Les Galaxy Buds3 FE gèrent bien les appels en intérieur : la voix est claire et naturelle.

En revanche, dans la rue ou dans un environnement un peu bruyant, les micros ont parfois du mal à filtrer le bruit ambiant.

Même avec un iPhone, les appels sortants se font sans problème. Par contre, il est difficile de répondre avec les commandes tactiles des Buds pour les appels entrants. Il y a certainement plus de paramètres et de réglages sur Android ou les appareils Samsung. La marque conseille d’ailleurs de télécharger l’application Galaxy Wearable.

Autonomie

Avec 6 heures d’écoute avec ANC et environ 8 heures sans, les Galaxy Buds3 FE tiennent largement une journée.

De plus, le boîtier ajoute jusqu’à 20 heures supplémentaires, et la recharge rapide est bien pratique : 10 minutes suffisent pour récupérer près d’une heure d’écoute.

Conclusion

Enfin, pour 149,95 € sur Amazon, les Samsung Galaxy Buds3 FE offrent un très bon rapport qualité-prix. Le son est clair, la réduction de bruit efficace et la connexion ultra-fluide, surtout avec les smartphones Galaxy.

On aime leur confort et leur simplicité d’usage, même si les micros restent perfectibles et que certaines fonctions sont réservées aux produits Samsung.

En bref, des écouteurs équilibrés, pratiques et abordables, parfaits pour un usage quotidien.

