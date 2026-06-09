Test – Huawei Fit 5 Pro : Une montre connectée à destination des sportifs

Qui a dit qu’une montre de sport devait forcément être massive et austère ? Avec la Fit 5 Pro, Huawei prouve une nouvelle fois que le suivi de santé peut rimer avec élégance. Plus fine, plus lumineuse et dotée de finitions qui n’ont rien à envier aux modèles orientés « luxe ». Cette nouvelle itération veut s’imposer comme l’accessoire quotidien ultime, du bureau à la salle de sport en passant par les sentiers extérieurs. Pari réussi ou simple évolution esthétique ? Éléments de réponses dans cet article.

Unboxing

Comme à son habitude, Huawei propose une expérience du déballage minimaliste et ultrarapide. On ouvre la boîte, on tombe sur la montre, le chargeur magnétique et la paperasse habituelle. Pas de fioritures, pas d’accessoires superflus. C’est propre, efficace et en deux minutes chrono, la montre est déjà à votre poignet pour le premier appairage. Ce dernier est également ultra-simple et rapide. Il vous suffit de télécharger l’application officielle et de vous laisser guider. Malheureusement, il est important de noter que l’application n’est toujours pas disponible sur le Play Store officiellement, et il faudra passer par l’installation d’un fichier APK. Pour les smartphones Apple, aucun problème, l’application est bien disponible sur le store officiel.

Design

Cette Huawei Fit 5 Pro arbore un très beau design carré, qui tranche avec la gamme GT de la marque. Ici, on se rapproche d’une célèbre marque à la pomme, et ce n’est pas plus mal, car le rendu est très réussi. Comme les autres gammes de la marque, deux boutons sont présents sur la tranche gauche. Le premier bouton, celui du haut, intègre aussi la fameuse roue de sélection Huawei. Cette dernière permet, entre autre, de faciliter la navigation dans les menus. Le deuxième bouton, paramétrable, est utile par défaut pour accéder rapidement aux différents entraînements, ou lancer un entrainement directement.

Le bracelet en fluoroélastomère (ou Nylon selon les couleurs) est de très bonne facture avec un grand nombre de choix de taille, pratique pour les petits poignets. Pour une solidité extrême, le verre est en saphir, tandis que le cadran est en alliage de titane de qualité aérospatiale. Un mix parfait pour une durabilité extrême. Le verre est en 2.5 et offre un toucher et un usage très agréable. Comparé à l’ancienne génération, l’expérience visuelle est également grandement améliorée avec des bordures réduites (1.8 mm sur cette nouvelle génération) et offre un ratio écran/boitier de 83 %.

Performances et autonomie

Huawei met l’accent sur le côté accompagnement sportif de cette Fit 5 Pro. Et le fait d’une manière ultra-mignonne avec ce petit panda, visible sur l’écran d’accueil par défaut. Ce dernier, via des animations spécifiques tout au long de la journée, vous encouragera à vous déhancher, vous contorsionnez, vous faire bouger. Au plus vous vous exercez au plus ce petit panda va évoluer et vous fera débloquer des fonds d’écran, par exemple. Comme les anciennes montres, de nombreux sports sont compatibles avec un suivi avancé. Sur cette dernière génération l’accent est mis sur certains comme le tennis, le cyclisme ou encore le golf, pour ne citer qu’eux. Sur ce dernier par exemple, il vous saura possible de visualiser les parcours, d’avoir les positions des drapeaux, etc.

L’autonomie n’est pas en reste non plus avec une autonomie annoncée pouvant aller jusqu’à 10 jours. Durant mon test, j’ai pu monter à 8 jours d’autonomie (100 % à 10 %) avec de nombreuses options activées (suivi du sommeil, suivi cardiaque, suivi du bien-être émotionnel, etc.). Les dames ne sont pas oubliées au rayon des fonctionnalités intéressantes avec la présence d’un calendrier pour la santé féminine. Ce dernier permettra notamment d’avoir à portée de main un calendrier des cycles ainsi que des alertes sur ces derniers.

Amis plongeurs, nageurs ou autres, sachez que cette Huawei Fit 5 Pro propose un niveau de résistance à l’eau de 5 ATM. Avec également une norme IP6X. Il vous sera possible de plonger en apnée jusqu’à 40 mètres. Attention toute fois, il n’est pas conseillé de conserver la montre sous la douche. Ou tout environnement dans lequel la montre pourrait être en contact avec du gel douche, du shampoing, de l’eau savonneuse et tout autre produit de lavage ou de nettoyage.

Conclusion

La Huawei Fit 5 Pro confirme le savoir-faire de la marque sur le segment des wearables. En réussissant le grand écart entre le tracker de sport ultraléger et la montre connectée complète, elle coche presque toutes les cases. Le sport est au cœur du produit avec un gros travail effectué pour pousser les utilisateurs à se dépenser. L’autonomie est, au vu de la taille de la montre notamment, excellente. Et il sera possible d’aller chercher les 10 jours facilement en désactivant certains suivis. Le prix est au niveau des prestations proposées, que ce soit au niveau de finitions comme des fonctionnalités disponibles. Comptez 299€ sur Amazon, un prix assez élevé mais plutôt en phase selon moi.

Produit disponible sur HUAWEI Watch FIT 5 Pro Montre connectée, GPS, ECG, Écran AMOLED de 1,92'', Verre Saphir, Grande autonomie, Résistance à l'eau 5 ATM, NFC, Suivi Sportif & santé, Fonctionne avec iOS & Android, Blanc

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