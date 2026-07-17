Test – HECATE G5 Max : un casque gaming polyvalent qui mise sur le son et l’endurance

Edifier continue de développer sa gamme gaming HECATE avec le G5 Max, un casque sans-fil qui ne manque pas d’ambition. Compatible PC, PlayStation, Nintendo Switch, smartphones et tablettes, il promet une expérience haut de gamme grâce à son THX Spatial Audio+, ses haut-parleurs de 53 mm, sa connectivité complète et surtout une autonomie annoncée comme hors norme. Sur le papier, le programme est séduisant, mais encore faut-il qu’il tienne ses promesses une fois posé sur les oreilles.

J’ai utilisé le HECATE G5 Max pendant plusieurs jours sur PC et PlayStation, principalement sur Forza Horizon 6, Death Stranding 2 et Resident Evil Requiem tout en profitant de longues sessions musicales et de quelques films. De quoi se faire une idée assez précise de ce que vaut réellement ce nouveau venu.

Un design réussi et un confort de premier ordre

Le G5 Max ne cherche pas à en mettre plein la vue avec un design exubérant. Edifier a préféré la sobriété, avec quelques touches RGB suffisamment discrètes pour ne pas transformer le casque en sapin de Noël. Le résultat est moderne et élégant, tout en restant clairement orienté gaming.

La qualité de fabrication inspire confiance dès la prise en main. Les plastiques sont robustes, les ajustements sont précis et rien ne laisse penser à un produit d’entrée de gamme. Les coussinets en mousse à mémoire de forme sont particulièrement agréables et enveloppent parfaitement les oreilles. Même après plusieurs heures d’utilisation, je n’ai ressenti aucune gêne particulière. Avec un poids contenu d’un peu plus de 300 grammes, le casque reste confortable et le bandeau répartit efficacement la pression sur le sommet du crâne.

Une connectique pensée pour tous les usages

L’un des gros points forts du G5 Max réside dans sa polyvalence. Le casque peut fonctionner en Bluetooth, en connexion sans-fil 2,4 GHz grâce au dongle USB fourni ou encore en mode filaire. Cette flexibilité permet de passer facilement d’un appareil à l’autre sans avoir à multiplier les casques.

Durant mon test, j’ai alterné entre le PC, la PlayStation, la Nintendo Switch et mon smartphone sans rencontrer le moindre problème de connexion. Le mode 2,4 GHz offre une excellente stabilité et surtout une latence suffisamment faible pour les jeux compétitifs. Les commandes placées directement sur l’oreillette sont également bien pensées et rapidement accessibles.

Une qualité sonore qui fait immédiatement la différence

Edifier n’est pas un novice dans le domaine de l’audio et cela s’entend rapidement. Les haut-parleurs de 53 mm délivrent un son riche, précis et particulièrement agréable. Les basses sont profondes sans devenir envahissantes, les médiums restent parfaitement lisibles et les aigus apportent suffisamment de détails sans être fatigants.

Sur Death Stranding 2, les ambiances sonores gagnent énormément en profondeur. Les effets météorologiques, les musiques et les différents bruitages profitent d’une scène sonore très large. Dans Resident Evil Requiem, la localisation des ennemis devient naturelle et l’immersion est renforcée. Même constat sur Forza 6, où les courses profitent d’une excellente dynamique sonore.

Le casque ne se limite d’ailleurs pas au jeu vidéo. Pour écouter de la musique, il s’en sort remarquablement bien. Rock, électro, jazz ou bandes originales de films, tout est reproduit avec beaucoup d’équilibre. On retrouve une signature sonore chaleureuse qui reste agréable sur tous les styles musicaux.

Le THX Spatial Audio apporte une vraie immersion

Le G5 Max bénéficie du THX Spatial Audio+, un traitement audio qui améliore sensiblement la spatialisation sur les jeux compatibles. Je reste souvent prudent face aux arguments marketing liés au son virtuel, mais cette technologie apporte ici un réel bénéfice.

La perception des déplacements est plus précise et la scène sonore gagne en ampleur. Dans les jeux d’action ou les FPS, cette meilleure localisation des sons permet de repérer plus facilement les ennemis ou les événements autour du joueur. Ce n’est évidemment pas un véritable système multicanal, mais le résultat est suffisamment convaincant pour renforcer l’immersion sans donner une impression artificielle.

Un logiciel simple mais efficace

Sous Windows, le logiciel HECATE permet de personnaliser différents paramètres du casque. On peut modifier l’égaliseur, choisir plusieurs profils sonores, ajuster les effets RGB ou encore gérer les options liées au THX Spatial Audio. L’interface est claire et ne demande que quelques minutes pour être maîtrisée.

Le seul véritable regret concerne les consoles, qui ne permettent évidemment pas de profiter de toutes ces options de personnalisation. Heureusement, même avec les réglages par défaut, le casque offre déjà d’excellentes performances.

Un microphone convaincant

Le microphone amovible remplit parfaitement sa mission. La restitution de la voix est claire et le système de réduction des bruits parasites permet de limiter efficacement les sons environnants. Lors de mes sessions sur Discord, mes partenaires n’ont rencontré aucun problème pour m’entendre, malgré la présence d’un clavier mécanique relativement bruyant à proximité. Pour le streaming professionnel, un microphone dédié restera préférable, mais pour le jeu en ligne, il fait largement le travail.

Une autonomie tout simplement impressionnante

C’est probablement l’aspect le plus bluffant de ce casque. Edifier annonce jusqu’à 305 heures d’autonomie en Bluetooth et plus de 220 heures en connexion 2,4 GHz dans certaines conditions d’utilisation. Même si ces chiffres représentent un scénario idéal, le résultat reste exceptionnel dans la pratique.

Pendant toute la durée de mon test, je n’ai pratiquement jamais eu besoin de penser à la recharge. Pour un joueur qui utilise son casque quotidiennement, cela représente plusieurs semaines d’utilisation avant de devoir sortir le câble USB-C. À une époque où de nombreux casques demandent une recharge tous les deux ou trois jours, cette endurance fait réellement la différence.

Mon verdict

Le HECATE G5 Max est une très belle surprise. Edifier signe un casque gaming particulièrement réussi qui ne se contente pas d’offrir une bonne qualité sonore. Son confort, sa polyvalence, son excellente autonomie et sa connectivité très complète en font un compagnon aussi agréable pour le jeu que pour une utilisation multimédia plus classique. J’ai particulièrement apprécié l’équilibre de sa restitution sonore, son traitement THX convaincant et la sensation de liberté apportée par une batterie quasiment inépuisable.

À son tarif, il vient directement concurrencer plusieurs références bien installées du marché et n’a clairement pas à rougir face à elles. Si vous recherchez un casque gaming capable de vous accompagner aussi bien sur PC que sur console ou smartphone, le HECATE G5 Max mérite largement votre attention.

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