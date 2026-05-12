Test – CHERRY K5 Pro TMR : le clavier compact qui veut dominer l’esport

Avec son nouveau K5 Pro TMR, CHERRY XTRFY continue de pousser sa vision du clavier gaming haut de gamme. Après plusieurs modèles déjà très appréciés des joueurs compétitifs, la marque revient avec une proposition clairement tournée vers la performance pure : switches magnétiques TMR, polling rate de 8000 Hz, format compact 65 % et personnalisation ultra avancée.

Sur le papier, le Cherry Xtrfy K5 Pro TMR coche toutes les cases du clavier esport moderne. Mais dans les faits, est-ce réellement un bond en avant face aux claviers Hall Effect déjà très performants ? Après plusieurs jours d’utilisation intensive en jeu et en bureautique, voici mon verdict.

Un design compact et très propre

Dès la sortie de la boîte, le K5 Pro TMR inspire confiance. Le clavier adopte un format 65 %, ce qui signifie qu’il conserve les touches essentielles tout en supprimant le pavé numérique et certaines touches secondaires afin de gagner un maximum de place sur le bureau. Pour les joueurs FPS, c’est un vrai avantage : cela libère énormément d’espace pour les mouvements de souris.

Le design reste fidèle à l’ADN Xtrfy. On retrouve une esthétique gaming moderne mais relativement sobre, avec un châssis compact particulièrement réussi. Le rétroéclairage RGB apporte une belle touche visuelle sans tomber dans l’excès. La bande ARGB intégrée autour du clavier lui donne un look premium très agréable dans une configuration gaming.

Le clavier existe en noir et en blanc, et honnêtement les deux versions sont magnifiques. Le format 65 % le rend également très facile à transporter pour les LAN ou les déplacements.

La qualité de fabrication est immédiatement perceptible. CHERRY utilise une plaque métallique rigide accompagnée de plusieurs couches d’amortissement interne pour limiter les vibrations et améliorer l’acoustique.

Les switches TMR : la nouvelle génération ?

Le gros argument du K5 Pro TMR, c’est évidemment sa technologie TMR (Tunnel Magnetoresistance). Derrière ce nom un peu barbare se cache une évolution des switches magnétiques classiques de type Hall Effect.

Le clavier embarque des switches CHERRY MK Crystal Magnetic capables d’offrir une précision annoncée de 0,01 mm.

Concrètement, cela permet plusieurs choses :

un déclenchement ultra rapide ;

une personnalisation très poussée ;

un Rapid Trigger extrêmement réactif ;

une meilleure précision dans les jeux compétitifs.

En jeu, le résultat est réellement impressionnant. Sur des FPS nerveux ou des jeux demandant des mouvements très rapides, le clavier donne une sensation de fluidité immédiate. Les touches réagissent instantanément avec une légèreté presque déconcertante.

Le Rapid Trigger est particulièrement efficace. Dès qu’on relâche légèrement une touche, l’action s’arrête immédiatement. Pour les déplacements rapides et les strafes dans les FPS compétitifs, c’est redoutable.

Alors évidemment, comme souvent avec ce type de technologie, la différence ne saute pas forcément aux yeux pour tous les joueurs. Un joueur casual ne verra peut-être pas un énorme écart avec un excellent clavier mécanique classique. Mais pour les amateurs d’esport et de sensations ultra réactives, le gain est bien présent.

Un polling rate monstrueux de 8000 Hz

Le K5 Pro TMR embarque également un polling rate de 8000 Hz. Cela signifie que le clavier communique avec le PC jusqu’à huit fois par milliseconde.

Dans la pratique, cela réduit encore davantage la latence. Couplé aux switches TMR, le clavier donne vraiment une sensation d’instantanéité.

Là encore, tout le monde ne ressentira pas forcément une différence énorme face à un clavier 1000 Hz classique. Mais sur une configuration haut de gamme et dans un contexte compétitif, le K5 Pro TMR montre clairement son ambition : offrir le minimum de latence possible.

Une frappe étonnamment agréable

Ce qui m’a surpris avec ce clavier, c’est qu’il ne se contente pas d’être performant. Il est aussi très agréable à utiliser au quotidien.

Souvent, les claviers ultra gaming misent tout sur la rapidité et oublient complètement le confort de frappe. Ici, CHERRY XTRFY a clairement travaillé l’expérience globale.

Les stabilisateurs pré-lubrifiés font un excellent travail et limitent fortement les bruits parasites. Les couches d’amortissement internes apportent une sonorité plus feutrée et moins agressive que beaucoup de claviers gaming concurrents.

Le résultat est très convaincant en bureautique. La frappe est fluide, précise et plutôt silencieuse pour un clavier orienté gaming.

Une personnalisation extrêmement poussée

Le logiciel CHERRY MagCrate permet de modifier énormément de paramètres.

Chaque touche peut être configurée individuellement :

point d’activation ;

Rapid Trigger ;

macros ;

Dynamic Keystroke ;

Mod Tap ;

SnapKey ;

RGB.

C’est clairement un clavier destiné aux utilisateurs qui aiment peaufiner leur setup dans les moindres détails.

Le Dynamic Keystroke est particulièrement intéressant puisqu’il permet d’attribuer plusieurs actions à une seule touche selon la profondeur d’enfoncement. Une fonction très appréciée des joueurs avancés.

Le format 65 % : pas pour tout le monde

Comme toujours avec les claviers compacts, il faut accepter quelques compromis.

Le format 65 % est excellent pour le gaming et pour gagner de la place, mais certains utilisateurs regretteront forcément l’absence de pavé numérique ou de touches dédiées.

Personnellement, pour une utilisation gaming, je trouve ce format presque idéal aujourd’hui. Le bureau paraît beaucoup plus propre et ergonomique.

En revanche, pour une utilisation bureautique intensive ou du traitement de données, certains préféreront sans doute un TKL ou un format complet.

Un clavier clairement premium

Avec un tarif annoncé autour de 150 €, le K5 Pro TMR ne vise évidemment pas l’entrée de gamme.

Mais honnêtement, au vu de la technologie embarquée et de la qualité globale, le positionnement tarifaire reste cohérent.

CHERRY XTRFY cherche clairement à concurrencer les références premium du marché gaming magnétique. Et le constructeur réussit plutôt bien son pari.

Le K5 Pro TMR donne réellement l’impression d’utiliser une nouvelle génération de clavier gaming.

Conclusion sur le clavier K5 Pro TMR

Le Cherry Xtrfy K5 Pro TMR est un excellent clavier gaming compact qui mise tout sur la vitesse, la précision et la personnalisation. Avec ses switches TMR ultra réactifs, son polling rate de 8000 Hz et sa très belle qualité de fabrication, il s’impose comme une vraie référence pour les joueurs compétitifs.

Mais ce qui le rend particulièrement intéressant, c’est qu’il ne sacrifie pas le confort pour autant. La frappe est agréable, le son maîtrisé et l’expérience globale très premium.

Ce n’est pas un clavier destiné à tout le monde. Les joueurs occasionnels n’exploiteront probablement pas tout son potentiel. Mais pour les amateurs d’esport, de FPS nerveux ou simplement les passionnés de périphériques haut de gamme, le K5 Pro TMR est clairement une très belle réussite.

Produit disponible sur CHERRY XTRFY K5 Pro TMR Clavier de jeu filaire compact, magnétique et commutateurs MK Crystal personnalisables, hot-swap, déclencheur rapide, snapkey, amortissement du son, 8000 Hz, blanc

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