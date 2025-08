Test – CHERRY XTRFY K5V2 Northern Light : un clavier mécanique qui fusionne design nordique et performance

Depuis son rapprochement avec Xtrfy, la marque allemande CHERRY semble plus que jamais décidée à sortir des sentiers battus. Longtemps associée à la seule production de switches, elle prouve désormais qu’elle sait aussi concevoir des claviers aussi beaux que performants. Le K5V2 Northern Light en est la preuve éclatante. Littéralement.

Cette édition limitée, à la croisée des aurores boréales et du modding mécanique haut de gamme, impose d’emblée une identité visuelle forte. Mais l’effet « wahou » du design ne suffirait pas à convaincre si les performances ne suivaient pas. Alors que vaut vraiment ce clavier compact translucide ? Réponse après plusieurs jours à le tester entre nos mains.

Un design qui gèle le sang (dans le bon sens)

Posé sur un bureau, le K5V2 Northern Light attire immanquablement les regards. Son châssis en polycarbonate givré, semi-transparent, laisse entrevoir la structure interne tout en diffusant harmonieusement le rétroéclairage RGB. L’effet visuel est spectaculaire sans être tape-à-l’œil. Ce n’est pas un RGB agressif, mais un halo lumineux maîtrisé, presque poétique. Cela rappelle les reflets d’un ciel nordique par nuit claire.

Le clavier est livré avec des touches PBT double-shot au profil GP6 exclusif, agréables au toucher et conçues pour durer sans se lustrer. En bonus, on trouve dans la boîte un jeu de keycaps alternatifs pastel bleu et violet. Cela permet de pousser la personnalisation encore plus loin. Le rendu final, selon les combinaisons, peut évoquer aussi bien une console de vaisseau spatial qu’un set-up de streamer professionnel.

On note également la présence d’un câble USB-C détachable, basique, mais pratique. On voit aussi un logo Xtrfy discret, ce qui évite de casser l’unité esthétique du produit.

Une compacité maîtrisée avec un format 65 %

Le K5V2 adopte le format 65 %, soit un clavier compact. Il n’a pas de pavé numérique, mais conserve les touches fléchées et certaines touches de navigation comme Page Up ou Delete. Un compromis idéal pour les gamers et créateurs de contenu. Ils cherchent à gagner de la place sans perdre en ergonomie.

Cette compacité s’accompagne d’un vrai soin porté à l’ergonomie : les touches sont bien espacées, la disposition logique, et le clavier repose sur un cadre en aluminium solide. Malgré sa petite taille, le produit inspire confiance dès qu’on le soulève. Il est dense sans être lourd, et les pieds antidérapants assurent une excellente stabilité sur tout type de surface.

Une frappe précise et fluide grâce aux switches CHERRY MX

Le modèle que nous avons testé était équipé de switches CHERRY MX, réputés pour leur linéarité et leur rapidité. Ces switches n’ont pas de clic audible ni retour tactile. Ils offrent une frappe douce et réactive, idéale pour le jeu comme pour la saisie prolongée.

Mais l’un des grands atouts du K5V2 V2, c’est sa compatibilité hot-swap. Vous pouvez facilement retirer les switches sans outil spécifique (un extracteur est fourni) pour les remplacer par d’autres modèles 3 ou 5 broches. Parfait pour explorer d’autres sensations de frappe ou simplement prolonger la durée de vie de votre clavier.

Les stabilisateurs sont, eux aussi, lubrifiés en usine, ce qui limite les vibrations désagréables sur les grandes touches comme la barre d’espace. Résultat : un son feutré, très agréable à l’oreille et un confort de frappe indéniable, même après plusieurs heures d’utilisation.

Un clavier pensé pour les passionnés de modding

Là où ce modèle fait vraiment la différence, c’est dans son ouverture à la personnalisation avancée. Il est clair que CHERRY XTRFY a conçu ce clavier avec les passionnés de claviers mécaniques en tête. En plus du hot-swap, le châssis est facile à démonter, permettant d’intervenir sur la mousse d’amortissement et les stabilisateurs. On peut aussi ajouter des mods acoustiques (force break, PE foam, etc.).

C’est un clavier qui se prête aux expérimentations, sans pour autant forcer l’utilisateur dans des démarches complexes. On peut très bien l’utiliser tel quel, dans sa configuration d’origine, ou le transformer progressivement en clavier custom, à son image. La base est solide, le potentiel énorme.

Le tout est compatible VIA et QMK. Ces deux firmwares open-source permettent de reprogrammer les touches à volonté. On peut créer des couches personnalisées ou modifier l’éclairage RGB au pixel près. Que vous soyez novice ou vétéran du clavier mécanique, ce modèle peut grandir avec vous.

Un RGB intégré avec finesse

On pourrait s’attendre à un déferlement de lumière façon arbre de Noël… mais ce n’est pas le cas. L’éclairage RGB du K5V2 Northern Light est d’une élégance rare. Grâce à la transparence du boîtier, la lumière se diffuse de façon douce, presque éthérée. Les animations sont fluides, sans effet de scintillement, et les couleurs profondes.

Les différents effets (respiration, vague, arc-en-ciel, statique…) peuvent être activés directement depuis le clavier, sans logiciel. Mais pour les plus exigeants, une personnalisation avancée est possible via VIA. On peut ainsi créer des effets synchronisés avec d’autres périphériques compatibles ou adapter les animations au style de son bureau.

On apprécie aussi le fait que l’éclairage soit désactivable d’un simple raccourci. C’est idéal pour les sessions de travail ou les jeux où la distraction visuelle n’est pas bienvenue.

Quelques détails à améliorer

À ce niveau de prix (environ 179 €), on devient forcément plus exigeant. Et si le clavier est très bien équipé, on aurait aimé quelques finitions supplémentaires. Le câble USB-C, par exemple, est fonctionnel, mais un peu simple. Un câble tressé plus élégant ou même un modèle spiralé aurait été plus en phase avec le reste du produit.

Autre regret : aucune housse de transport n’est fournie, alors que ce clavier a clairement les atouts pour être emmené en LAN ou en déplacement. Certes, ce sont des détails, mais ils comptent dans un produit qui mise aussi sur le lifestyle et l’esthétique.

Le K5V2 Northern Light, un clavier à la croisée des mondes

Avec le K5V2 Northern Light, CHERRY XTRFY réussit un pari audacieux. Ce clavier séduira autant les gamers exigeants que les moddeurs passionnés. À la fois prêt à l’emploi et prêt à être transformé, il joue sur plusieurs tableaux sans jamais perdre en cohérence.

C’est aussi un clavier qui assume son côté collector, avec une édition limitée qui plaira aux amateurs de design unique. Il y a quelque chose de très scandinave dans ce mariage de sobriété fonctionnelle et de beauté lumineuse. Et quelque chose de très CHERRY dans la fiabilité technique et la frappe irréprochable.

Conclusion sur le K5V2 Northern Light : entre performance, style et modding

Le CHERRY XTRFY K5V2 Northern Light n’est pas un clavier comme les autres. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à s’adresser aux connaisseurs, aux esthètes du RGB subtil, aux amoureux du clavier mécanique bien conçu. À ce titre, il est une vraie réussite.

Avec son format 65 %, ses switches hot-swap, sa construction solide et son éclairage hypnotique, il s’impose comme un clavier de référence dans sa catégorie. Et si son prix peut freiner les plus pragmatiques, ceux qui cherchent un périphérique à la fois performant et singulier y trouveront largement leur compte.