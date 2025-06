Test – Clavier Epomaker G84 : le mini-format qui mise sur l’efficacité

Le monde des claviers mécaniques est vaste et passionnant. Epomaker s’est rapidement taillé une place de choix avec ses modèles à la fois abordables, personnalisables et bien construits. Avec le G84, la marque cible les utilisateurs en quête de compacité sans sacrifier la qualité de frappe. Ce clavier ultra-compact 80% se veut à la fois minimaliste, fonctionnel et agréable pour les gamers comme pour les créateurs. Nous l’avons testé en profondeur, et voici notre verdict.

Un design 80% assumé, au service de la mobilité

Le Epomaker G84 adopte un format 80%, ce qui signifie qu’il ne conserve que les touches essentielles. Il supprime le pavé numérique, les touches de fonction et les flèches directionnelles séparées. Cela se traduit par un design extrêmement compact, idéal pour les petits espaces de travail ou les setups nomades. Malgré sa taille réduite, l’agencement reste efficace grâce à une combinaison de touches secondaires accessibles via la touche Fn.

L’esthétique du G84 est sobre, mais élégante. Le châssis en plastique ABS est robuste, bien fini et suffisamment dense pour éviter toute sensation creuse lors de la frappe. Plusieurs versions sont proposées. Les coloris classiques comme le noir ou blanc, et des versions plus originales comme les versions “Milk Tea” ou “Monet” aux tons pastels, séduiront les amateurs de setups esthétiques.

Des switches mécaniques personnalisables

Comme souvent chez Epomaker, le G84 est hot-swappable. Cela signifie que vous pouvez changer les switches mécaniques sans avoir à souder. C’est un atout majeur pour les amateurs de personnalisation, notamment chez ceux qui choisissent l’Epomaker G84. Le clavier est proposé avec plusieurs types de switches, notamment les classiques Gateron Yellow, Red ou Brown. Plus original, il y a aussi des modèles comme les Epomaker Flamingo ou Budgerigar.

Dans notre configuration de test, nous avons reçu une version équipée de Gateron Red, des switches linéaires très appréciés pour leur frappe douce et silencieuse. Le ressenti est fluide, sans accroc, et parfaitement adapté au jeu rapide comme à la frappe prolongée. Les stabilisateurs pré-lubrifiés assurent une bonne homogénéité sur les grandes touches. Notamment la barre espace, qui ne vibre pas à l’usage.

Une expérience sonore maîtrisée

Le G84 surprend par son acoustique maîtrisée. Le bruit de frappe est feutré, agréable, et ne résonne pas dans le châssis. Epomaker a intégré une mousse d’insonorisation entre la plaque et le PCB. Elle limite les bruits parasites et améliore le confort auditif. Cela en fait un clavier discret, même dans un environnement partagé.

Ce souci du détail sonore est particulièrement appréciable dans une gamme de prix aussi compétitive. Le G84 se rapproche ainsi de l’expérience premium que l’on retrouve sur des claviers bien plus onéreux.

Connexion filaire et sans-fil : le double avantage

Côté connectivité, Epomaker a pensé à tout. Le G84 propose une double connectivité : filaire via USB-C mais aussi sans-fil Bluetooth 5.0, ce qui est un atout pour le Epomaker G84. Il est possible de connecter jusqu’à trois appareils simultanément, et de passer de l’un à l’autre à l’aide d’un simple raccourci clavier.

Lors de nos tests, le Bluetooth s’est révélé stable, avec une latence très faible, y compris en jeu. Cela permet d’utiliser le clavier aussi bien avec un PC qu’une tablette, un smartphone ou même une console compatible.

La batterie intégrée de 2 000 mAh offre une autonomie correcte. Comptez une dizaine de jours en usage normal avec rétroéclairage activé, et jusqu’à plusieurs semaines sans les LED. La recharge se fait rapidement via USB-C.

Rétroéclairage RGB personnalisable

Le rétroéclairage RGB du G84 est particulièrement réussi. Chaque touche est rétroéclairée individuellement, et de nombreux effets sont disponibles en natif sur le Epomaker G84. Il est à noter que le clavier ne propose pas de logiciel de configuration dédié sur Mac. Cependant, les utilisateurs Windows peuvent utiliser le logiciel Epomaker Driver pour modifier les effets, la vitesse, ou créer des macros.

Même sans logiciel, de nombreux réglages peuvent se faire directement via des raccourcis clavier. C’est une approche efficace pour ceux qui aiment tout personnaliser sans installer de programmes tiers.

Une compatibilité étendue

Le G84 est compatible Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Il est livré avec un câble USB-C tressé et un extracteur de keycaps. La version hot-swappable inclut aussi un extracteur de switches. L’adaptation à macOS se fait automatiquement avec des raccourcis prévus pour la touche Commande.

Il est également possible de reprogrammer les touches à l’aide du logiciel VIA, pour les utilisateurs les plus exigeants. Ceux qui souhaitent pousser la personnalisation plus loin y trouveront un intérêt dans le modèle Epomaker G84.

Conclusion sur le clavier Epomaker G84 : un excellent clavier compact à prix contenu

Le Epomaker G84 coche presque toutes les cases pour un clavier mécanique 80%. Il offre un design soigné, une excellente qualité de frappe, une acoustique maîtrisée, une double connectivité, et une personnalisation avancée. Tout cela pour un prix souvent situé entre 70 et 90 €, selon les promotions et les options choisies.

Bien sûr, son format compact ne conviendra pas à tout le monde. Les amateurs de pavé numérique ou de touches directionnelles dédiées devront s’en passer ou apprendre à jongler avec les raccourcis. Cependant, pour les utilisateurs mobiles, les minimalistes ou les gamers à la recherche d’un clavier performant et esthétique, le G84 est une référence à considérer dans la gamme Epomaker G84.

