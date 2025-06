NetEase Games dévoile Blood Message, son jeu d’action et d’aventure AAA narratif en solo

Surprise ! Sans aucun pré-annonce, le géant chinois NetEase Games a dévoilé Blood Message, son prochain jeu d’action-aventure en solo. La bande-annonce fraîchement publiée promet déjà une expérience cinématographique immersive au cœur d’un pan méconnu de l’histoire chinoise. Tout ce qu’il faut savoir dans les lignes ci-dessous.

Blood Message : “Quand l’histoire oublie, les guerriers se souviennent”

Il y a tout juste quelques heures, l’éditeur chinois NetEase Games et 24 Entertainment Lin’an (connu pour Naraka: Bladepoint), ont annoncé Blood Message à travers une bande-annonce cinématique. Avec ce titre, NetEase promet une aventure solo linéaire et purement narrative, loin du modèle open-world habituel du studio.

“Avec Blood Message, nous faisons entrer les joueurs dans une nouvelle génération de jeux d’aventure. “Après deux décennies de dévouement à l’industrie du jeu, nous sommes prêts à offrir aux joueurs du monde entier une expérience épique et cinématique.” C’est ce qu’a déclaré Zhipeng Hu, producteur en chef et vice-président exécutif de NetEase Games dans son communiqué de presse.

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Les évènements de Blood Message se déroulent en 848 après J.-C., à la fin de la dynastie Tang. Les joueurs incarnent un messager anonyme, chargé d’une mission aussi intime que périlleuse : escorter son jeune fils à travers un périple de 3 000 li (environ 1 500 kilomètres) vers la capitale impériale de Chang’an. Sur leur route, le duo devra affronter des paysages hostiles, des ennemis implacables et les ravages d’une guerre civile, le tout inspiré de la véritable révolte de Dunhuang.

Développé avec l’Unreal Engine 5, Blood Message mise sur un rendu visuel saisissant. Le communiqué de presse du jeu dévoile que le jeu proposera « des combats viscéraux et réalistes mêlant furtivité et mécanismes de survie, à travers des paysages expansifs inspirés par les divers terrains de l’Asie centrale et orientale ». Le gameplay s’oriente vers une progression linéaire, avec des combats rapprochés réalistes, des phases de furtivité et une exploration scénarisée.

Pour le moment, le jeu n’a pas encore de date de sortie. On n’a qu’une seule information : Blood Message sortira sur PC et consoles, sans précision sur lesquelles.