Beast of Reincarnation : Game Freak (Pokémon) dévoile son action RPG souls-like ! 

Pour une métamorphose, c’en est une énorme ! Game Freak, le studio derrière les jeux Pokémon, s’apprête à changer de direction artistique avec son prochain projet, baptisé Beast of Reincarnation. Exit les créatures mignonnes : place à un monde sombre, une héroïne tourmentée et des combats violents. Comme quoi, quand on ne bride pas un génie, il peut accomplir de grandes prouesses !

Beast of Reincarnation : de quoi ça parle ?

Le Xbox Games Showcase 2025 a levé le voile sur un nombre impressionnant de titres, mais celui de Game Freak reste l’un des plus surprenants. En effet, le studio derrière Pokémon s’apprête à prendre un virage inattendu mais avec son prochain jeu Beast of Reincarnation. Loin d’être un jeu “tout public”, ce sera un action-RPG sombre, avec un gameplay digne de Sekiro ou Elden Ring.

Admirez la bande-annonce dévoilé lors du Xbox Game Showcase :

Vous l’avez vu : ce nouveau titre de Game Freak marque une rupture avec l’ADN enfantin de ses précédentes productions. Et pas seulement sur le gameplay : c’est également le jour et la nuit côté graphisme. Là où Pokémon joue avec des images simples, Beast of Reincarnation joue sur le réalisme en proposant les mêmes images que les plus gros AAA du moment. On pourrait même le comparer à un certain Black Myth: Wukong…

Situé dans un Japon post-apocalyptique de l’an 4026, Beast of Reincarnation plonge les joueurs dans un univers rongé par la Blight, une corruption mystérieuse dévastant la nature et les êtres vivants. Les joueurs y incarnent Emma, une jeune femme dotée de pouvoirs énigmatiques. À ses côtés se trouve Koo, un chien mystérieux et affectueux. Au fil de son voyage, Emma affronte des entités corrompues, explore des terres oubliées et tente de comprendre l’origine de la Blight. Mais plus les deux compagnons avancent, et plus le lien spirituel entre eux semble libérer un pouvoir ancien…

Avec Beast of Reincarnation, Game Freak entend se réinventer et s’écarter de son image enfantine. Reste à voir ce que le jeu aura dans le ventre, quand il sortira en 2026.