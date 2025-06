ILL : le survival-horror corporel le plus dérangeant du moment se dévoile enfin au Summer Game Fest  

Oubliez Resident Evil et Silent Hill, car voilà que surgit ILL ! Lors du Summer Game Fest 2025, nous avons pu enfin découvrir le survival horror de Team Clout dans une bande-annonce aussi viscérale qu’intrigante. Préparez un seau et de quoi essuyer votre bouche, car votre estomac risque de prendre un sacré coup. Et nous pesons nos mots.

ILL, une immersion viscérale comme jamais

Le Summer Game Fest 2025 a été le Graal pour les amateurs de jeux d’horreur. Après la révélation de Resident Evil: Requiem, Team Clout et Mundfish Powerhouse sont montés sur scène pour présenter leur prochain jeu d’horreur ILL. Il s’agit du premier jeu du studio, et ce dernier l’a annoncé en fanfare avec une nouvelle bande-annonce terrifiante.

Initialement annoncé en 2022, ILL avait disparu des radars, au point que certains doutaient de sa sortie. Pourtant, le studio Team Clout n’a pas chômé. Composé de vétérans issus de l’industrie du cinéma d’horreur (IT: Welcome to Derry, V/H/S/Beyond, Longlegs), l’équipe revient aujourd’hui avec une vision claire : “faire un putain de bon jeu d’horreur”, selon les mots de Max Verehin, directeur créatif.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont sur la bonne voie. Ce qui frappe immédiatement dans ILL, c’est son atmosphère suffocante et son souci du détail morbide sur la difformité corporelle. Le jeu nous plonge dans un fort abandonné, infesté par des créatures difformes issues d’un cauchemar biologique. Chaque recoin suinte la désolation, et chaque apparition suscite le dégoût et la peur.

Le gameplay, en vue subjective, est un mix d’exploration et de gunfights brutaux. L’utilisation poussée de la physique permet une interaction réaliste avec l’environnement et avec les ennemis. Les combats se veulent viscéraux : membres arrachés, chair déformée, os exposés. Le système de démembrement dynamique n’est pas là pour faire joli — il modifie directement la manière dont les créatures réagissent au combat.

Jugez par vous-même en regardant la bande-annonce ci-dessous. Attention, âmes sensibles s’abstenir :

ILL n’a pas encore de date de sortie, mais il est prévu arriver sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.