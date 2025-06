TEST – Sunseeker X5 : Le robot tondeuse sans fil qui veut remplacer votre dimanche matin

Le Sunseeker X5 est là ! Habituellement, avec les câbles à enterrer et les réglages interminables, les robots tondeuses peuvent vite décourager. Pourtant, le Sunseeker X5 fait tout pour simplifier la vie. Pas de fil périmétrique, une cartographie assistée par GPS, et un vrai mode autonome. On l’a testé sur un jardin difficile, avec des herbes bien plus hautes que lui. Verdict ? Il a assuré.

Sunseeker X5 : notre avis en bref

Le Sunseeker X5 vise les jardins jusqu’à 2000 m2. Il se destine à ceux qui veulent oublier la tonte, même sur des terrains pas parfaits. On l’a testé dans des conditions très loin de l’idéal : un sol inégal, des zones d’herbe sauvage, des coins mal définis. Il s’en est très bien sorti. Il a parfois ignoré des endroits trop denses, mais uniquement là où l’herbe ressemblait à un obstacle. Le reste du terrain a été nettoyé avec méthode. L’installation nous a surpris par sa simplicité. Les câbles sont pensés pour rester dehors. L’application est claire, et les mises à jour du Sunseeker X5 se lancent et s’appliquent sans problème. Une fois la cartographie en place, le robot tond seul. Il sort, il coupe, il rentre se charger. Aucun besoin de surveillance.

Installation et prise en main

On s’attendait à une galère. En réalité, l’installation du Sunseeker X5 a pris environ 40 minutes. La station de base et l’antenne RTK se branchent simplement. Tout est prévu pour l’extérieur : les câbles résistent à la pluie comme au soleil. Le X5 se met à jour dès qu’on l’allume. Ensuite, l’app nous guide étape par étape. Le kit est complet : câbles longs, piquets, support pour toit ou jardin, même des lames de rechange. C’est bien de tout avoir dès le départ. L’antenne a bien capté, sans problème de détection, aucun souci de connexion pendant le test.

Navigation et cartographie du X5

L’app Sunseeker propose une cartographie simple et rapide. Concrètement, on guide le robot une seule fois avec le smartphone. On définit alors les zones à tondre, les couloirs de passage et les zones interdites. Sur le terrain, la détection a bien fonctionné dans l’ensemble. Cependant, il a évité certains coins où l’herbe était trop dense. Le robot les a probablement interprétés comme des obstacles. Ce n’est donc pas vraiment un bug, mais plutôt une limite logique à connaître, avec un robot n’étant pas censé traiter avec des jardins sauvages. Après quelques ajustements, le Sunseeker X5 a parfaitement respecté toutes les zones définies. Par ailleurs, les modifications s’effectuent très facilement depuis l’application.

Le Sunseeker X5 et sa qualité de tonte

L’herbe était plus haute que le robot lui-même. Pourtant, il a continué d’avancer sans blocage. Dès la première session, la pelouse semblait déjà mieux entretenue. La tonte se fait en lignes parallèles précises, grâce au système de navigation AONavi. Ce dernier combine RTK-GNSS, vision IA, et capteurs de position pour assurer une trajectoire stable. Le robot coupe avec une largeur de 22 cm, via un plateau flottant qui suit les irrégularités du sol. Même avec des herbes épaisses, il ne bourre pas. Il tond efficacement. Le résultat est propre, net, sans trop d’irrégularités visibles ni zones oubliées (hors zones mal configurées). Le changement est visible dès les premières minutes, voilà le résultat avant/après.

Avant Avant

Après Après

Détection d’obstacles et comportement terrain du Sunseeker X5

Le Sunseeker X5 utilise deux caméras stéréo 3D pour repérer les obstacles en temps réel. En plus, il s’appuie sur une base de données embarquée d’objets communs, mise à jour régulièrement. Cela lui permet d’éviter plus de 150 types d’objets (jouets, outils, animaux, etc.) sans s’arrêter brutalement. Dans notre test, il a contourné les chaises et des pots sans souci. Le X5 s’est approché une fois d’une zone instable, à cause d’un mauvais marquage. Après correction, il ne s’en est plus approché. Son système de traction intégrale lui permet de grimper des pentes jusqu’à 60 % (~ 30°). Même sur terrain glissant ou bosselé, il ne patine pas. Il s’adapte à presque tout.

Application et fonctionnement autonome

L’application mobile Sunseeker est au cœur de l’expérience. Elle donne accès à un contrôle total du robot, y compris les zones de tonte multiples, les zones interdites virtuelles, et le calendrier intelligent. Vous pouvez également contrôler manuellement le robot, utile pour la première cartographie ou les retouches. Grâce au mode autonome, le Sunseeker X5 gère tout seul ses missions : il sort, tond, retourne à sa base, et recharge sans que vous ayez à intervenir. Il est aussi compatible avec Alexa et Google Home, pour un contrôle vocal simplifié.

Autonomie, recharge et bruit

Avec 80 à 90 minutes d’autonomie, le X5 couvre une belle surface. S’il ne finit pas, il recharge et recommence. Il se souvient de là où il s’est arrêté. Il est aussi très silencieux, probablement 10 fois plus qu’une tondeuse classique. On peut parler à côté sans hausser la voix. Même en soirée, il tond sans gêner personne. C’est un vrai confort au quotidien.

Rapport qualité/prix

Il est vendu à 1999,99 €, parfois moins grâce à des promotions. Le Sunseeker X5 représente un investissement, certes, mais on en a pour son argent. Il travaille sans surveillance, respecte le terrain et démarre rapidement après installation. Peu de concurrents proposent un tel niveau de fonctionnalités, si ce n’est son grand frère le X7. On paie pour la tranquillité… et on la gagne réellement.



Conclusion

Le Sunseeker X5 n’a pas été testé sur une pelouse bien plate et bien tondue. Il a affronté des herbes denses, un sol irrégulier, et un jardin peu entretenu. Malgré tout, il a fait le travail. Son système de navigation intelligent combiné à la vision IA le rend bien plus fiable qu’un robot classique. L’expérience montre qu’il s’adapte mieux que prévu à des situations complexes. On regrette de ne pas pouvoir régler la hauteur de coupe via l’app, mais c’est un détail face à ce qu’il propose : une tonte autonome, précise et efficace, jour après jour. Le Sunseeker X5 est disponible en ligne ou près de chez vous.