Test – Robot tondeuse Mova 600 : un concentré de technologie pour votre jardin

L’univers des robots tondeuses a bien évolué depuis les premiers modèles aléatoires à l’autonomie limitée. Aujourd’hui, les consommateurs cherchent avant tout des solutions simples à installer, intelligentes et efficaces. Le Mova 600 promet justement cela : une tondeuse sans fil périmétrique, dotée d’une navigation LiDAR 3D, pour les terrains jusqu’à 600 m². Sur le papier, la promesse est séduisante. Mais qu’en est-il en pratique ? Nous avons passé plusieurs semaines à tester ce robot sur différents terrains pour vous livrer un avis complet, honnête et détaillé.

Déballage et design du Mova 600 : première impression positive

Dès le déballage, le Mova 600 se distingue par un design compact, moderne et sobre. Il adopte un plastique noir mat de bonne qualité, agrémenté de touches grises métalliques et d’un capteur LiDAR bien visible au sommet de l’appareil. L’ensemble respire la qualité, sans pour autant donner dans l’ostentation.

Contenu de la boîte :

Le robot Mova 600

Une station de charge discrète

Un adaptateur secteur

Une brosse de nettoyage

Une documentation multilingue

Premier bon point : l’absence de câbles périmétriques, ce qui allège considérablement l’installation.

Une installation simplifiée grâce au LiDAR 3D UltraView

L’un des points les plus différenciants du Mova 600 est sa technologie de navigation. Là où la plupart des modèles concurrents nécessitent l’installation manuelle de câbles périphériques, le Mova 600 utilise un capteur LiDAR 3D UltraView, combiné à des algorithmes de cartographie intelligents.

Lors de la première utilisation, vous guidez manuellement le robot le long des bordures de votre terrain à l’aide de l’application MOVAhome. Cette phase (comptez environ 15 minutes pour un terrain de 500 m²), est intuitive et se fait comme une promenade accompagnée. Le robot enregistre les données et construit une carte précise du jardin.

Il est également possible d’exclure des zones (potagers, massifs de fleurs, jeux pour enfants) directement depuis l’application, et même de créer plusieurs zones indépendantes si votre terrain est morcelé.

Résultat : une installation sans fil, rapide, propre et modulable. Un gain de temps et une flexibilité rares dans cette gamme de prix.

L’application MOVAhome : complète mais encore perfectible

Disponible sur Android et iOS, l’application MOVAhome est le centre névralgique du robot. C’est par elle que tout se pilote :

Création et édition des cartes de tonte

Définition des zones interdites ou spécifiques

Programmation des cycles de tonte (jours, heures)

Surveillance de l’état du robot, des erreurs et des mises à jour

L’interface est claire, avec une traduction française correcte (bien que perfectible). Il est possible de visualiser la progression du robot en temps réel sur une carte. En revanche, on note quelques petits bugs d’interface (notamment sur les smartphones plus anciens) et un léger temps de latence lors de l’envoi des commandes.

Performances de tonte du Mova 600 : une belle homogénéité

Une fois la cartographie terminée, le robot débute sa tonte avec une logique en lignes parallèles. Cela contraste fortement avec les anciens modèles à navigation aléatoire, qui pouvaient passer plusieurs fois au même endroit sans couvrir tout le terrain.

Le Mova 600 passe partout, contourne les obstacles, adapte sa vitesse, et reprend là où il s’est arrêté en cas de recharge nécessaire. Le système de coupe à trois lames rotatives (type rasoir) assure une coupe fine et uniforme. L’herbe est hachée et répartie au sol, assurant un paillage naturel bénéfique pour le sol.

Cependant, il faut noter que le robot ne coupe pas parfaitement jusqu’aux bordures. Il reste souvent une bande d’environ 15 cm le long des murs ou clôtures. Un passage manuel avec un coupe-bordure reste donc conseillé pour une finition impeccable.

Autonomie et cycles de recharge

Le Mova 600 dispose d’une batterie de 2500 mAh, ce qui lui permet de fonctionner environ 45 minutes par cycle. Une fois déchargé, il retourne automatiquement à sa station pour se recharger en une trentaine de minutes.

Cette gestion cyclique est efficace : le robot travaille en plusieurs sessions et couvre progressivement la totalité du terrain. Pour un jardin de 600 m², comptez généralement 2 à 3 cycles répartis sur la journée pour une tonte complète.

L’avantage : la pelouse est toujours entretenue, sans attendre qu’elle pousse trop.

Confort d’utilisation au quotidien

Le Mova 600 brille aussi par son extrême discrétion. Son niveau sonore reste inférieur à 60 dB, ce qui en fait un compagnon silencieux, y compris dans les quartiers résidentiels. Vous pouvez le programmer pour tondre tôt le matin ou en soirée sans craindre de déranger vos voisins.

Le robot est également autonome dans sa gestion des imprévus. Si un obstacle l’empêche d’avancer (jouet oublié sur la pelouse, branche tombée…), il le contournera sans heurt, ou enverra une alerte via l’application.

Les utilisateurs avec enfants ou animaux de compagnie apprécieront la détection de mouvement et la sécurité renforcée. Aucun accident à déplorer durant nos tests. Toutefois, il faut bien paramétrer la détection, car lors de nos premières coupes, les touffes d’herbes un peu hautes étaient considérées comme des objets à éviter. Les faux positifs se multipliaient, après le bon réglage trouvé, plus de souci.

Sécurité, détection et comportement en terrain difficile

Le robot intègre plusieurs systèmes de sécurité :

Capteur de levage : les lames s’arrêtent instantanément si le robot est soulevé

Capteurs de collision : il ralentit avant tout contact

Détection d’obstacles (pieds d’arbre, jouets, animaux)

Sur terrains pentus (jusqu’à 22 % annoncés), il tient relativement bien grâce à ses roues crantées. En revanche, sur sol détrempé ou très meuble, il peut patiner ou se bloquer, surtout dans les creux où la terre est plus molle.

Entretien et maintenance du Mova 600

L’entretien du Mova 600 est aisé. Un nettoyage hebdomadaire permet d’enlever l’herbe collée autour des roues et du plateau de coupe. Les lames peuvent être changées facilement à l’aide d’un tournevis. MOVA recommande de les remplacer toutes les 6 à 8 semaines pour maintenir une qualité de tonte optimale.

La station de recharge est résistante aux intempéries, mais il est conseillé de la placer à l’ombre ou sous un abri si possible pour prolonger sa durée de vie.

En cas de panne, le service client MOVA répond rapidement, avec un SAV réactif basé en Europe. Des pièces détachées sont disponibles à la commande, ce qui augmente la durabilité du produit.

Comparaison avec la concurrence

Modèle Navigation Surface max Capteur pluie Sans fil périmétrique Prix moyen Mova 600 LiDAR 3D 600 m² Non Oui ~799 € Worx Landroid S300 GPS + câble 300 m² Oui Non ~700 € Gardena Sileno City 500 Câble 500 m² Oui Non ~900 € Ecoflow Blade GPS RTK 1000+ m² Oui Oui ~2500 €

Le Mova 600 se distingue clairement par son rapport technologie/prix, surtout en l’absence de câble d’installation.

Notre retour d’expérience et suggestions d’amélioration

Après plusieurs semaines d’utilisation du Mova 600, voici ce que nous retenons de notre expérience. Tout d’abord, nous avons particulièrement apprécié la simplicité d’installation. En tant qu’utilisateurs habitués aux câbles périmétriques avec d’autres modèles, nous avons trouvé la cartographie par LiDAR à la fois intuitive et efficace. Nous avons pu définir nos zones de tonte en quelques minutes via l’application MOVAhome, qui s’est montrée globalement fluide et bien pensée.

Nous avons également été séduits par le silence de fonctionnement. Le robot peut tondre tôt le matin ou tard le soir sans gêner le voisinage. Son comportement face aux obstacles est rassurant, et nous n’avons constaté aucun incident même avec des jouets oubliés sur la pelouse ou des chats curieux à proximité.

Ceci étant dit, quelques axes d’amélioration nous paraissent évidents. Le principal, selon nous, concerne les bordures. Le robot laisse systématiquement une bande d’herbe non tondue le long des murs ou clôtures. Cela impose un passage manuel au rotofil, ce qui casse un peu le confort d’une tonte totalement automatisée.

Autre point perfectible : l’autonomie. Sur notre terrain (environ 550 m²), le robot doit retourner à sa base au moins deux fois pour finir le travail, ce qui allonge la durée totale de la tonte. Une batterie un peu plus généreuse ou une version avec batterie amovible serait un vrai plus.

Enfin, nous aimerions vraiment voir dans une future version quelques améliorations logicielles et matérielles :

Des mises à jour qui permettent de régler plus finement les zones de tonte avec des angles ou formes complexes

Lames automatiques ajustables en hauteur

Station de charge auto-nettoyante ou abritée

Amélioration de la gestion des bordures

Une autonomie accrue ou batterie interchangeable

En résumé, nous sommes globalement très satisfaits du Mova 600, qui correspond à 90 % de nos besoins. Il reste quelques petites frustrations, mais pour ce niveau de prix et de technologie, le compromis nous paraît plus qu’acceptable.

Conclusion : faut-il craquer pour le Mova 600 ?

Le Mova 600 coche de nombreuses cases :

Installation simple et sans câble

Navigation intelligente et méthodique

Application intuitive

Niveau sonore très bas

Efficacité globale sur jardin de taille moyenne

SAV efficace et entretien facile

Certes, quelques défauts persistent, mais dans l’ensemble, le Mova 600 est un robot tondeuse intelligent, fiable et bien pensé, qui conviendra parfaitement aux utilisateurs à la recherche d’un produit simple à installer et à utiliser.

Son prix raisonnable et son approche sans fil en font un choix judicieux pour 90 % des foyers avec jardin.

