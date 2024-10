Test – Mammotion Luba 2 : Le robot tondeuse intelligent pour votre jardin

Le Mammotion Luba 2 représente une avancée significative dans le domaine des robots tondeuses. Destiné aux amateurs de jardinage et aux propriétaires de grands espaces verts, ce robot promet une tonte efficace et autonome. Conçu pour simplifier l’entretien de votre pelouse, le Luba 2 combine design, technologie et praticité. Nous avons testé ce produit pour vous offrir un aperçu complet de ses capacités et de ses performances. Découvrez notre test du Mammotion Luba 2.

Unboxing et design du Mammotion Luba 2

Le déballage du Mammotion Luba 2 est une expérience plaisante. Dès l’ouverture de la boîte, on constate le soin apporté à l’emballage, avec chaque composant bien protégé pour éviter tout dommage pendant le transport.

Le design du Luba 2 est un de ses points forts. En effet, il est à la fois moderne et fonctionnel. Le robot arbore une finition blanche élégante avec un design qui change des traditionnels robots, mais qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel jardin. En effet, il a un petit côté formule 1. Les matériaux utilisés sont robustes et résistants aux intempéries, garantissant une durabilité à long terme.

Les accessoires fournis incluent une station de charge, une station GPS, tous les câbles d’alimentation nécessaires ainsi qu’un manuel d’utilisation détaillé. Un toit de protection est disponible en option. Tous ces éléments sont conçus pour être faciles à installer et à utiliser, ce qui simplifie grandement la mise en service du robot.

Le côté ergonomique du Luba 2 n’est pas en reste. Le robot est équipé d’une tête qui regroupe entre autres capteurs et caméra. Ses dimensions relativement compactes lui permettent de se déplacer aisément même dans les espaces restreints.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités du Mammotion Luba 2

Les caractéristiques techniques principales du Mammotion Luba 2 sont :

Surface de tonte maximale : 1000 m² / 3000 m² / 5000 m² en fonction du modèle

Largeur de coupe : 40 cm

Hauteur de coupe : réglable de 25 à 70 mm

Gestion de zones : x10

Transmission intégrale

Pente maximale en monté : 80%

Etanchéité du LUBA : IPX6

Etanchéité station RTK : lPX7

Autonomie de la batterie : 120 minutes

Temps de charge : 90 minutes

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, 4G

Capteurs : Vision 3D, radars à ultrasons, pare choc anti-collision, anti-soulèvement, anti-pluie

Sécurité : bouton d’arrêt physique, clé de sécurité

Bruit : 60 db

Dimensions L x l x h : 690 x 513 x 273

Caméra de surveillance

Compatible google home et Alexa

Les fonctionnalités sont riches et bien pensées. Le robot offre plusieurs modes de tonte pour s’adapter aux différentes configurations de jardin. Le mode automatique permet une tonte uniforme de toute la surface, tandis que le mode manuel donne la possibilité de cibler des zones spécifiques.

L’utilisation est simple grâce à une application dédiée et une interface utilisateur intuitive. Le robot est capable de détecter les obstacles et de s’adapter en conséquence pour éviter les collisions. De plus, il retourne automatiquement à sa station de charge lorsque la batterie est faible, assurant ainsi une autonomie continue.

Installation et mise en service

L’installation du Mammotion Luba 2 est simple et rapide. Le robot arrive en partie assemblé. Le fait est qu’il n’est pas possible de se tromper au montage des différents accessoires, ce qui réduit considérablement le temps de mise en service. La première étape consiste à installer la station de charge dans un endroit approprié, de préférence à l’abri des intempéries.

Ensuite, il faut installer le mat GPS fournis. Cette étape est cruciale pour garantir le bon fonctionnement pour que le robot puisse fonctionner correctement. Du fait d’un guidage par GPS, plus besoin de fil pour définir le périmètre à tondre. Assurez-vous de bien installer le mat GPS afin d’avoir un bon signal, évitez par exemple les coins d’un mur ou sous un appentis.

Définition des zones

Une fois ces étapes terminées il faut lui définir une ou plusieurs zones. Tout cela se passe par l’application mobile. La gestion des zones est simple et intuitive, permettant de définir des zones de tonte spécifiques, de programmer des horaires et d’ajuster les réglages selon les besoins du jardin. Une fois la carte créée, il est possible de la modifier, d’y ajouter des zones, des zones à ne pas traiter, des chemins de passage comme une allée gravillonnée par exemple. Tout cela est très bien détaillé dans l’application qui se révèle être ultra complète. A noter que Mammotion fait régulièrement des mises à jour pour faire évoluer ses produits.

Le Luba 2 est donc capable de gérer plusieurs zones et de naviguer efficacement entre elles grâce à ses capteurs avancés. C’est plutôt pratique si par exemple on a une zone à l’ombre et une autre au soleil qui n’a pas forcément besoin d’être tondue au même rythme. Il peut également détecter les variations de terrain et s’adapter en conséquence, assurant une tonte homogène même sur des surfaces irrégulières.

Performances du Mammotion Luba 2

Les performances du Mammotion Luba 2 sont impressionnantes. Lors de nos tests, le robot a démontré une capacité exceptionnelle à tondre uniformément des surfaces de grande taille. Sa largeur de coupe de 40 cm permet de couvrir rapidement de vastes espaces, tandis que la hauteur de coupe réglable offre une grande flexibilité pour différents types de pelouse. En outre, avec son système de roues multidirectionnelles et sa transmission intégrale, il passe partout. Effectivement il passe dans les hautes herbes comme il peut traverser des allées de gravillons ou se retrouver dans un terrain trempé. Il sort vainqueur de tous ces éléments.

L’application mobile est indispensable pour l’utilisation du robot. Outre sa première configuration, elle permet de suivre en temps réel l’état de la tonte, de recevoir des notifications et d’ajuster les paramètres à distance. Également, le robot dispose de capteurs de pluie, ce qui lui permet de retourner automatiquement à sa station de charge en cas de mauvais temps, évitant ainsi d’endommager le gazon. Les différents modes de tonte peuvent être en parallèle, en damier, en diamant. Également on peut programmer des jours et des horaires de tonte.

Les résultats concrets sont impressionnants. Le Luba 2 a réussi à maintenir une pelouse parfaitement tondue, sans zones manquées ni traces visibles. Sa capacité à gérer les obstacles et à naviguer dans des zones complexes en fait un outil précieux pour l’entretien du jardin.

Conclusion

Le Mammotion Luba 2 se distingue comme un robot tondeuse haut de gamme, alliant design élégant, fonctionnalités avancées et performances exceptionnelles. Que vous ayez un grand jardin ou un espace plus restreint, ce robot offre une solution pratique et efficace pour maintenir votre pelouse en parfait état. Sa facilité d’utilisation, sa robustesse et sa connectivité en font un investissement judicieux pour ceux qui recherchent la qualité et la fiabilité. A noter qu’il y a de nombreux tutos sur la page YouTube officielle de Mammotion.

