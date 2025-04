TEST – Intel Core Ultra 9 285K, le processeur à tout faire selon Intel ?

Le Intel Core Ultra 9 285K arrive comme l’un des modèles les plus complets du moment. Il cible les gamers, créateurs de contenu et utilisateurs exigeants. Intel promet une puce polyvalente, puissante, et dotée d’une IA embarquée. Avec 24 cœurs, un NPU intégré et un iGPU solide, ce CPU semble cocher toutes les cases. Mais face à la concurrence, notamment chez AMD, Intel tient-il vraiment la route ? Après plusieurs jours de test, on vous livre notre avis complet.

Notre avis en bref sur le Intel Core Ultra 9 285K

Le Intel Core Ultra 9 285K est une réussite. Il s’adapte à tous les usages sans faiblir. En gaming, les performances sont excellentes. Les FPS sont stables, même en 1440p. En productivité, il encaisse sans sourciller montage, export ou rendu 3D. Son NPU, bien qu’encore jeune, montre un vrai potentiel. L’iGPU dépanne bien, même sans carte graphique dédiée. La consommation est maîtrisée, sauf en pleine charge. En résumé, c’est une puce puissante, équilibrée, et adaptée à 90 % des utilisateurs.

Spécifications techniques du Intel Core Ultra 9 285K

Caractéristiques Détails Architecture Intel Core Ultra (Meteor Lake-S) Cœurs 24 (8 Performance + 16 Efficient) Threads 24 Fréquence de base (P-cores) 3.7 GHz Fréquence Turbo (max) Jusqu’à 5.7 GHz Cache 36 Mo L3 + 40 Mo L2 TDP 125 W (Base) / 250 W (Turbo) Mémoire prise en charge DDR5 jusqu’à 6400 MT/s Capacité mémoire max 256 Go (ECC compatible) PCIe 24 lignes (PCIe 5.0 et 4.0) iGPU Intel Graphics (Xe, 4 cores, 2 GHz) NPU Intel AI Boost (13 TOPS INT8) Gravure TSMC N3B Socket LGA1851 Température max 105°C Technologies IA supportées OpenVINO, ONNX RT, WebNN, DirectML

Performances synthétiques

Les scores en benchmarks montrent une bonne maîtrise. Le Intel Core Ultra 9 285K est solide. Sur Geekbench 6, il atteint 2912 en single-core et 19554 en multi-core. Ce résultat est cohérent. Il dépasse facilement les anciennes générations Intel. Il surclasse aussi plusieurs Ryzen 7000 sur certaines tâches. En single-core, il reste très compétitif. Cela aide dans les logiciels non multithreadés. La réactivité en usage léger est excellente.

Côté AI, Geekbench AI montre des scores prometteurs. En CPU, il affiche 7642 en single precision et 13074 en quantized. L’accélération IA via le NPU reste limitée, mais fonctionnelle. Les frameworks comme OpenVINO ou ONNX RT sont bien reconnus. Avec CPU-Z, on relève 756 points en single-thread et 18227 en multi-thread. C’est plus que la plupart des puces AMD. Sur Cinebench R24, le score multi atteint 2118 pts. C’est une valeur sûre pour du montage, de la retouche ou du rendu.

Performances en jeu

Le Core Ultra 9 285K tient bien la cadence en gaming. En 1080p, il assure plus de 240 FPS sur Valorant. Même en 1440p, les performances restent stables. Sur Cyberpunk, avec une RTX récente, les résultats sont très fluides. Il n’y a pas de goulot d’étranglement. Sur Elden Ring ou Starfield, le CPU maintient une charge constante. Les drops de performance sont rares, même dans les scènes denses. Ce processeur s’adresse clairement aux gamers exigeants.

Dans les jeux compétitifs, il répond parfaitement. Valorant, CSGO 2, League of Legends… les FPS sont très élevés. Aucun lag, aucune saccade. Même sans carte graphique dédiée, l’iGPU permet un affichage basique. Ce n’est pas fait pour jouer, mais c’est pratique en dépannage. En usage mixte, le CPU reste rapide. Il charge les jeux vite, tient les FPS constants, et reste silencieux. Ce n’est pas le meilleur processeur gaming absolu, mais il est très proche du top.

Efficacité énergétique et refroidissement

Sur la consommation, Intel fait mieux qu’attendu. En idle, le CPU descend à environ 20-25 W. En charge, il monte à 250 W, mais seulement en boost long. Avec un bon refroidissement, la température reste stable. On relève entre 75 et 85°C en pleine charge. Aucun thermal throttle détecté pendant les tests. Le comportement thermique est sain. Il faut un bon ventirad ou un AIO 240 mm pour profiter du turbo.

L’efficacité est correcte malgré la gravure 3 nm. Le CPU gère bien sa fréquence selon les usages. En multitâche, il monte haut puis redescend rapidement. Grâce à Intel Thread Director, la gestion P-core / E-core est fluide. La charge est bien répartie. On peut bosser, jouer, streamer sans effort. À noter : sans bon refroidissement, il chauffe vite. Ce n’est pas un CPU à installer dans une petite tour mal ventilée. Il faut un boîtier aéré et un système de refroidissement sérieux.

Capacités IA et multitâche (NPU Intel AI Boost)

Le Intel Core Ultra 9 285K intègre un NPU dédié à l’IA : Intel AI Boost. Ce module promet une gestion plus efficace des tâches d’inférence. Sur Geekbench AI, les scores sont honnêtes. Le NPU affiche 13 TOPS en INT8, ce qui reste en dessous des meilleurs GPU. Toutefois, il se montre utile pour certaines fonctions. Les effets Windows Studio s’activent sans solliciter la carte graphique. Flouter l’arrière-plan ou améliorer la voix devient instantané. Le NPU prend le relais, sans impact sur les performances.

En usage professionnel, c’est un vrai plus. Avec des apps compatibles comme Zoom ou Photoshop, le NPU soulage le CPU. Cela libère des ressources pour le multitâche. Pendant un appel, on peut lancer une exportation vidéo sans ralentissement. Même en fond, des traitements IA se lancent sans alourdir la charge. C’est encore jeune, mais l’idée est prometteuse. Sur le long terme, le NPU pourrait devenir un standard. Intel mise sur cette brique pour accompagner ses futures plateformes.

Conclusion : que vaut l’Intel Core Ultra 9 285K ?

Le Intel Core Ultra 9 285K est un processeur puissant, équilibré, et vraiment polyvalent. Il offre d’excellentes performances en jeu, en création de contenu, et en usage mixte. Son NPU embarqué ajoute une couche d’intelligence bienvenue, bien que limitée. Avec une consommation maîtrisée et une montée en température contenue, il reste stable dans la durée. En face, la concurrence AMD est sérieuse, mais ce modèle propose un compromis convaincant. C’est un très bon choix pour ceux qui veulent un CPU haut de gamme sans tomber dans l’extrême.

