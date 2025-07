TEST – Corsair Void V2 Wireless : le casque sans-fil, presque sans faille

Corsair remet son casque phare au goût du jour avec cette nouvelle version, le Corsair Void V2 Wireless. Nouveau design, autonomie colossale, son Dolby Atmos, et compatibilité multi-appareils : le Void V2 Wireless veut séduire les joueurs, les télétravailleurs et les adeptes de sessions marathon. Mais entre promesses d’endurance et qualité audio, tient-il vraiment la route face à la concurrence féroce des casques sans-fil à moins de 150 € ? On l’a mis à l’épreuve pendant plusieurs jours et pour plusieurs usages.

Corsair Void V2 Wireless : notre avis en bref

Le Corsair Void V2 Wireless impressionne par son autonomie gigantesque, son confort au long cours et son son immersif. Il coche presque toutes les cases du bon casque sans-fil. Sauf une : le micro. Malgré sa certification Discord et son design flip-to-mute pratique, il délivre un son étouffé, métallique, peu naturel. Pour du chat vocal basique, ça passe. Pour tout le reste, c’est un peu limite.

Confort et autonomie : du solide chez Corsair

Léger, bien rembourré, le Void V2 se porte des heures sans gêne. Il encaisse les longues sessions sans sourciller. Son autonomie est exceptionnelle : 70 h en 2,4 GHz, jusqu’à 130 h en Bluetooth. Et il se recharge vite : 15 min suffisent pour récupérer 6 h d’écoute.

Son et micro du Corsair Void V2 Wireless : immersion d’un côté, déception de l’autre

Côté audio, rien à dire. Les transducteurs de 50 mm délivrent un son riche, ample et dynamique, idéal pour les jeux immersifs et les vidéos. L’ajout du Dolby Atmos renforce encore l’espace sonore. La partie « casque » du Corsair Void V2 Wireless est réussie.

Mais le micro, lui, déçoit. Il capte correctement la voix, mais avec un rendu compressé et étouffé. La clarté n’est pas au rendez-vous, et même en conditions optimales, le résultat reste médiocre. Pour un casque à ce prix, on s’attendait à bien mieux.

Connectivité et usage multi-appareils

Le Corsair Void V2 Wireless gère sans effort la double connexion : 2,4 GHz via dongle pour le PC ou la console, et Bluetooth pour les appareils mobiles. La bascule entre les deux modes est rapide, ce qui le rend pratique pour jongler entre une session de jeu et un appel sur smartphone. Il s’adapte à la plupart des configurations sans bidouillage, avec une latence très correcte en sans-fil.

Fiabilité et couacs logiciels du Corsair Void V2 Wireless

Malheureusement, côté logiciel, tout n’est pas aussi fluide. L’application iCUE offre bien des options avancées (EQ, niveau du micro, LED), mais elle souffre d’instabilités. Il est arrivé plusieurs fois que le casque perde l’audio ou que le micro ne soit plus reconnu, alors qu’il restait allumé et connecté. Le casque passe en veille mais ne se réactive pas comme prévu.

Et quand ça plante, il faut s’armer de patience : sortir le câble USB, le brancher, lancer l’appairage pour rétablir la connexion via l’appli… Je suis même allé jusqu’à redémarrer le PC pour que le Void V2 réapparaisse… C’est frustrant, surtout quand le casque semble parfaitement fonctionnel à l’œil. Ces bugs restent rares, mais suffisent à casser l’expérience dans les moments où on a juste besoin que tout marche.

Rapport qualité/prix

À 120 €, le Corsair Void V2 Wireless propose un rapport qualité/prix correct. L’autonomie impressionne vraiment, le confort est satisfaisant et le rendu sonore est au niveau. En revanche, le micro déçoit, tout comme les soucis de déconnexions. Pour du jeu solo ou des appels occasionnels, ça passe. Mais pour un usage régulier en communication, mieux vaut chercher ailleurs. En promotion, il reste une option intéressante, à saisir en ce moment à moins de 100 €.

Conclusion

Le Corsair Void V2 Wireless tient ses promesses sur le confort, l’autonomie et la qualité sonore. Il déçoit en revanche par son micro, qui fait tache sur un produit autrement bien pensé. Si tu cherches un bon casque gaming sans-fil, il reste une valeur sûre. Il est en ce moment en promo avec 20 € de moins, un bon plan à ne pas manquer si le micro n’est pas une priorité.