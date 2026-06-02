Test NZXT H6 RGB+ : la nouvelle vitrine dual-chamber de NZXT

NZXT lance officiellement son H6 RGB+ le 2 juin 2026 au Computex de Taipei, et la marque nous a envoyé un exemplaire pour ce test. Ce nouveau mid-tower compact à double chambre est le successeur direct du H6 Flow RGB de 2024, mais il abandonne le suffixe « Flow » et inaugure une nouvelle identité visuelle chez NZXT. Au programme : verre trempé incurvé d’un seul tenant, support des cartes mères back-connect, standardisation complète sur les ventilateurs 120 mm, sept ventilateurs préinstallés et un Control Hub Lite pour piloter le tout.

Pour ce test, j’ai monté une configuration complète dedans : AMD Ryzen 9 7900, 64 Go de DDR5, RTX 2070 Super ROG Strix, NZXT N9 X870e en carte mère, alimentation be quiet! Dark Power 14 et AIO NZXT Kraken Plus 240 mm en top. De quoi solliciter à la fois l’espace, le câble management et l’airflow. Verdict après une semaine d’usage entre jeu et télétravail (surtout jeu).

Notre avis en bref sur le NZXT H6 RGB+

Le H6 RGB+ est un boîtier dual-chamber qui mise tout sur la mise en valeur des composants et la facilité de montage. Les sept ventilateurs RGB préinstallés et le câblage déjà rangé en font un produit clé en main, idéal pour qui veut un setup propre sans passer trois heures sur le câble management. Les performances thermiques sont excellentes, le verre incurvé est superbe, et l’écosystème NZXT (CAM + Control Hub Lite + cartes mères N9 + AIO Kraken) fonctionne de manière cohérente. D’un autre côté, le boîtier est plutôt bruyant en profil par défaut, NZXT CAM reste donc un passage obligé qu’il faut accepter, et l’absence de support 140 mm pourra rebuter certains. À 199,90 euros, c’est positionné en milieu de gamme premium, mais le rapport qualité/prix est solide vu ce qui est inclus.

Un boîtier dual-chamber compact mais imposant

Le H6 RGB+ mesure 448 x 292 x 420 mm pour 55 litres de volume et 9,3 kg sur la balance avec les ventilateurs installés. NZXT le qualifie de « compact mid-tower », et c’est vrai en relatif (le H9 Flow grimpe à 76,7 L), mais il prend tout de même de la place sur le bureau. Côté transport, les 9,3 kg avec les ventilateurs en font un boîtier de poste fixe : si vous comptez aller en LAN avec, prévoyez un sac robuste et de la motivation.

Le design est la première chose qui frappe. La nouvelle dalle de verre trempé incurvée en une pièce remplace les deux panneaux à angle droit du H6 Flow de 2024. Visuellement, c’est nettement plus immersif : on voit l’intérieur du build d’un coup d’œil, sans coupure visible. Le logo NZXT en façade est désormais illuminé, et l’ensemble respire la nouvelle identité visuelle de la marque. Un vrai coup de frais.

Côté airflow, c’est du mesh partout : panneau supérieur, panneau avant droit et panneau latéral, avec leurs perforations ultrafines, plus un filtre nylon amovible sous le boîtier. L’arrière est également bien ouvert. Tout est démontable sans outils et se nettoie en quelques minutes.

Comparatif rapide : H6 RGB+ face à la famille et à la concurrence

Critère H6 RGB+ (2026) H6 (2026) H6 Flow RGB (2024) Lian Li O11 Vision Prix 199,90 € 114,90 € ~150 € ~180 € Ventilateurs inclus 7 RGB 0 3 RGB 0 Verre Incurvé une pièce Incurvé une pièce Panoramique deux pièces Panoramique deux pièces Support 140 mm Non Non Oui (bottom) Oui Back-connect Oui Oui Non Oui Volume 55 L 55 L 55 L 65 L

Le H6 RGB+ se justifie surtout face au H6 nu si vous n’avez pas déjà un stock de ventilateurs RGB. À 85 euros d’écart, vous obtenez sept ventilateurs F360 RGB Reverse + F120 RGB et le Control Hub Lite, soit largement plus que ce que vous coûterait l’achat séparé.

Sept ventilateurs préinstallés et un câblage déjà fait

C’est l’argument numéro un du H6 RGB+. Vous ouvrez le carton, et tout est déjà là : deux trios F360 RGB Reverse en aspiration, un F120 RGB en expiration arrière. Sept ventilateurs de 120 mm installés, branchés, câblés, les fils proprement rangés le long des angles.

Les F360 RGB Reverse méritent un mot, car ce ne sont pas de simples ventilateurs retournés. Leurs pales tournent à l’envers pour aspirer l’air depuis la face visible, ce qui place la face éclairée côté intérieur. Résultat : tout le RGB rayonne vers le build à travers le verre, pas vers le mesh extérieur. C’est donc clairement le bon choix dans un boîtier vitrine. Côté specs, chaque F360 atteint 2200 tours/minute pour 62,14 CFM, le F120 arrière 2400 tours/minute pour 70,67 CFM.

Une expérience de montage déconcertante

C’est là où le H6 RGB+ m’a le plus surpris. Pour avoir monté un PC dans un be quiet! Pure Base 500 juste avant ce test, le contraste est saisissant. Tout est pensé pour la facilité, sans sacrifier le airflow.

Il y a beaucoup de place dans la chambre arrière (jusqu’à 90 mm pour le câble management). De plus, les ouvertures entre les deux chambres sont larges et bien placées, les velcros et serre-câbles déjà en place. Truc que j’ai rapidement senti : les câbles gainés du Dark Power 14, d’habitude c’est galère, mais là ils sont passés sans la moindre friction. Les panneaux s’ouvrent sans outils, pratique.

Le radiateur 240 mm de mon Kraken Plus a trouvé sa place en haut sans soucis. NZXT annonce jusqu’à 360 mm, voire 400 mm en jouant sur l’épaisseur. Côté GPU, on monte à 390 mm de long, donc même les RTX 5090 les plus encombrantes passent. Dernier détail qui marque : une petite boîte transparente fournie pour ranger les vis. Ça a l’air anecdotique, mais quand on a galéré à ranger les vis et sachets sur d’autres montages, on apprécie ce détail.

Performances thermiques sur ma configuration

Trois ventilateurs en aspiration sous le boîtier, trois en avant-droit, un en extraction arrière : l’airflow est massif et bien équilibré.

En idle, le Ryzen 9 7900 se stabilise entre 40 et 45°C, la RTX 2070 Super autour de 35 à 40°C, soit quasiment la température ambiante. En charge prolongée, le CPU plafonne à 75°C et la carte graphique (qui n’est plus toute jeune) à 70°C. Sur les sessions longues, aucune montée progressive au-delà des paliers de sécurité. L’air chaud sort, l’air frais entre, le dual-chamber isole l’alimentation de la chambre principale. En bref, l’air ne « stagne » jamais dans le boîtier, les ventilateurs jouent le rôle principal, les parois en mesh y contribuent également.

Je n’ai pas inclus de comparatif face à mon référentiel avec le Pure Base 500 car il date de février : l’écart de température ambiante entre l’hiver et fin mai rendrait la comparaison trompeuse. Pour situer, NZXT annonce un delta T de 50,1°C CPU sur sa config de référence, face à un Lian Li O11 Vision à 52,99°C dans le même benchmark. Ce sont des données constructeur qu’il faut prendre avec des pincettes, mais c’est cohérent avec mon ressenti.

Niveau de bruit : un point à ne pas négliger

Le seul vrai bémol. En profil par défaut, les ventilateurs tournent fort et le boîtier devient bruyant, sur un souffle continu comparable à un laptop gamer en charge. Avec 11 ventilateurs au total dans ma config (7 du boîtier, 2 du Kraken, 2 du GPU), c’était prévisible.

La solution tient en deux mots : NZXT CAM. Je me suis basé sur un profil prédéfini « silencieux », et j’ai encore baissé un peu plus. Une fois appliqué à tous les ventilateurs, le bruit redevient maîtrisé, pas ultra silencieux pour autant. Reste qu’avec un boîtier en mesh ouvert et un airflow pareil, ce ne sera jamais aussi discret qu’un Pure Base 500 fermé. Si vous cherchez un boîtier vraiment silencieux, le H6+ n’est pas pour vous.

L’écosystème NZXT CAM et le Control Hub Lite

Le Control Hub Lite gère trois canaux 8 broches (PWM + RGB combo), se branche en USB 2.0 interne et se pilote via NZXT CAM. À noter quand même que le logiciel exige un compte NZXT, tourne en arrière-plan, demande 4 Go de RAM minimum et envoie des données d’usage anonymisées par défaut.

L’application est claire et fonctionne bien. Petit reproche : certains composants comme l’AIO (pompe + ventilateurs) apparaissent à la fois dans leur section et dans celle du hub, ce qui crée une redondance un peu confuse car on ne sait pas quel réglage toucher. En revanche, avoir tout l’écosystème chez la même marque (boîtier, ventilateurs, AIO, carte mère N9, hub) apporte une cohérence très appréciable. Tout communique, les profils se synchronisent, et on gère tout du même endroit.

Côté RGB, CAM propose une vingtaine d’effets et un éditeur par LED, et les profils sont gardés même après un reboot. À noter, il ne gère ni le RGB de la RAM ni des GPU tiers. Pour le coup, j’ai trouvé le RGB un peu trop présent par défaut, et j’ai baissé l’intensité pour un rendu plus posé.

Connectique, stockage et back-connect

Le panneau I/O réunit deux USB 3.2 Gen1 Type-A, un USB Gen2x2 Type-C et un jack audio combo. Conforme aux standards 2026, rien de spécial là-dessus.

Le stockage, lui, est minimaliste : deux baies 2,5″ et une 3,5″. Peu pour un mid-tower à 200 euros, mais c’est logique. NZXT privilégie l’airflow et le câble management, le boîtier n’est pas du tout fait pour du stockage massif.

Enfin, le H6 RGB+ accepte les cartes mères back-connect (ASUS BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth) en ATX. Je n’ai pas pu le tester avec ma N9 X870e, mais les découpes au dos du plateau sont prévues. Couplé au verre incurvé, ça promet un build vraiment épuré, sans câble visible, même si, à mon sens, la chambre arrière permet déjà de bien ranger le tout, et les câbles encore visibles font partie intégrante du build. Ce serait bizarre de ne pas les voir.

Conclusion : pour qui le NZXT H6 RGB+ vaut le coup

C’est la question qu’on se pose, est-ce que le boîtier est bien ? Oui, il est super. Est-ce qu’il est pratique, et est-ce que le montage est simplifié ? Oui absolument, c’est rapide, fluide, tout rentre sans souci. Et quid du design, c’est réussi ? Oui, le boîtier est vraiment classe, et est original en plus, le verre incurvé y est pour quelque chose. Le produit est excellent, c’est clair.

La vraie question maintenant : pour qui ? Je le recommande sans réserve aux monteurs de PC qui veulent un tout-en-un avec RGB unifié et airflow massif, à ceux qui montent leur premier PC et cherchent une expérience guidée, et à ceux qui prévoient un AIO 360 mm avec une grosse carte graphique, et tout simplement à ceux qui veulent un beau setup. Il est aussi idéal si vous êtes déjà dans l’écosystème NZXT : la cohérence logicielle change tout.

Et par contre, je le déconseille si vous voulez du 140 mm (le H6 standardise tout en 120 mm), un boîtier naturellement silencieux ou beaucoup de stockage local. Et si vous avez déjà vos ventilateurs et un hub, partez plutôt sur le H6 de base, nettement moins cher, seulement 114,90 euros, à configurer selon vos goûts, idéal pour migrer un setup d’un boîtier à l’autre.