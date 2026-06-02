Dreame Sphere à Chantilly : Dreame veut faire rayonner sa maison connectée en Europe

Dreame a organisé son Dreame Sphere à Chantilly, avec une idée assez claire derrière la mise en scène. La marque ne voulait pas simplement aligner ses nouveaux produits sur une scène, comme lors d’un lancement classique. Elle voulait surtout montrer une ambition. Dreame ne veut plus seulement être la marque que l’on associe aux robots aspirateurs. Elle veut devenir une référence plus globale de la maison connectée, avec des produits capables de couvrir plusieurs usages du quotidien.

Chantilly, un décor choisi pour parler à l’Europe

Le choix de Chantilly n’avait rien d’anodin. Dreame aurait pu organiser son événement dans un showroom, un hôtel parisien ou une salle de conférence plus neutre. La marque a préféré un cadre beaucoup plus identifiable, avec une dimension patrimoniale et presque cérémonielle. Dès l’arrivée, le message était assez évident : Dreame voulait donner de l’ampleur à son lancement européen.

La mise en scène jouait aussi avec des codes très français. Harpe, ambiance musicale proche d’Édith Piaf, décor soigné, références assez clichés mais clairement assumées. Ce n’était pas forcément subtil, mais c’était cohérent avec l’objectif. Dreame voulait s’inscrire dans un imaginaire européen et donner à son événement une valeur d’image, pas seulement une valeur produit.

Dreame veut dépasser son image d’expert du nettoyage

Dreame est déjà très installé sur le marché des robots aspirateurs. La marque n’a donc plus seulement besoin de prouver qu’elle sait aspirer plus fort, mieux laver ou mieux cartographier un logement. Elle cherche maintenant à élargir son rôle dans la maison. Les robots restent importants, mais ils deviennent une porte d’entrée vers un ensemble plus large.

C’est là que l’écosystème prend son sens. Dreame parle désormais de sols, d’escaliers, de vitres, d’animaux de compagnie, de réfrigérateur, de lave-linge et de sèche-linge. Le message n’est plus seulement : nous faisons de bons robots aspirateurs. Il devient plutôt : nous voulons équiper la maison avec des appareils intelligents, complémentaires et pensés pour fonctionner dans un même univers.

Une opération d’image autant qu’un lancement produit

La présence de nombreux profils lifestyle et beauté allait aussi dans ce sens. Dreame ne s’adressait pas seulement à la presse tech ou aux amateurs de fiches techniques. La marque voulait toucher des publics plus larges, avec une image plus élégante, plus domestique et plus quotidienne. C’est un changement important, car la maison connectée ne se vend pas uniquement avec des chiffres d’aspiration ou des capteurs.

Tous les présentateurs étaient de l’équipe « Western »

Cette stratégie montre que Dreame veut sortir d’un discours purement technique. Les performances restent évidemment centrales, surtout sur des produits aussi chers. Mais l’enjeu devient aussi émotionnel et statutaire. Dreame veut que ses produits soient perçus comme des objets qui améliorent la maison, pas seulement comme des machines qui accomplissent une tâche.

Dreame présente surtout sa nouvelle ambition

Le Dreame Sphere était donc moins un simple événement de lancement qu’une déclaration d’intention. La marque a montré des produits, mais elle a surtout montré une direction. Dreame veut occuper une place plus large dans l’électroménager intelligent, avec une image européenne plus forte et une présence plus premium.

C’est peut-être cela, le vrai produit présenté à Chantilly. Pas seulement une gamme 2026 plus large, ni un robot capable de monter les escaliers. Dreame a surtout présenté Dreame, dans une version plus ambitieuse, plus globale et plus installée. La marque veut devenir une grande marque de la maison connectée en Europe. Reste maintenant à voir si les produits suivront cette promesse dans les usages réels.