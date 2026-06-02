Asus veut mettre l’IA dans tous ses PC avec ses nouveaux Zenbook et Vivobook

Asus profite du Computex 2026 pour présenter une nouvelle génération d’appareils grand public dopés à l’intelligence artificielle. La marque renouvelle ses Zenbook et Vivobook, mais ne s’arrête pas aux ordinateurs portables. On retrouve aussi des PC de bureau, des tout-en-un, une tablette et un nouvel assistant IA baptisé Zenni Claw. L’objectif est assez clair : rendre les fonctions IA plus accessibles, sans les réserver aux machines les plus chères ou les plus professionnelles.

Zenbook et Vivobook : des PC portables plus légers, plus autonomes et plus IA

Le nouveau Zenbook 14 UX3480 reprend la recette habituelle de la gamme. Asus mise sur un ordinateur fin, léger et plutôt premium, avec un châssis de 1,2 kg et un capot en Ceraluminum. Il sera proposé avec des plateformes Intel, AMD ou Snapdragon, afin de couvrir plusieurs usages et plusieurs niveaux de performances.

Côté autonomie, Asus annonce plus de 21 heures, avec une recharge rapide et un adaptateur compact. On retrouve aussi un écran OLED, un clavier avec 1,7 mm de course, un pavé tactile à gestes intelligents et plusieurs fonctions de sécurité, dont Windows Hello, Microsoft Pluton et le verrouillage adaptatif. En somme, c’est un Zenbook pensé pour les étudiants, les pros mobiles et les utilisateurs qui veulent une machine légère sans trop sacrifier le confort.

La série Vivobook S14 et S16 vise un public un peu plus large. Ces modèles sont exclusivement équipés de processeurs Snapdragon X, avec jusqu’à 45 TOPS de performances NPU. Ils profitent aussi d’écrans OLED, d’un châssis en métal et d’une autonomie annoncée à plus de 25 heures. C’est donc assez cohérent pour des PC destinés à la prise de notes, au streaming, au travail léger et aux usages IA du quotidien.

Asus présente également des Vivobook S14 Flip et S16 Flip, avec une charnière à 360 degrés. Ces modèles peuvent passer du mode ordinateur au mode tablette, tente ou chevalet. Ils sont compatibles avec l’ASUS Pen 3.0, ce qui devrait les rendre plus pratiques pour les notes manuscrites, le dessin ou les usages créatifs.

Asus revient aussi sur tablette et pousse son assistant Zenni Claw

La marque ne parle pas seulement de PC portables. Asus annonce aussi le retour d’une tablette avec l’ASUS Pad T3201. Celle-ci embarque un écran OLED double couche de 12,2 pouces en 2,8K, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On retrouve aussi quatre haut-parleurs Dolby Atmos, une épaisseur de 6,5 mm et un poids de 523 g. La batterie de 9 000 mAh peut atteindre 50 % en 30 minutes selon Asus.

La partie fixe n’est pas oubliée. Asus ajoute une mini-tour V700, ainsi que deux tout-en-un, les V200 AiO et V400 AiO. L’idée est de proposer des machines plus discrètes, adaptées à la maison, avec un design plus doux et moins technique que les tours classiques.

Enfin, Asus introduit Zenni Claw, son nouvel assistant IA. Celui-ci doit simplifier l’accès aux workflows autonomes, avec une interface plus directe et un routage entre traitement local et cloud. La marque insiste aussi sur la confidentialité et la sécurité. C’est encore à voir en pratique, mais Asus veut visiblement intégrer l’IA dans tout son écosystème, du PC portable à la tablette, en passant par les applications du quotidien.