Les technologies d’affichage impressionnent au COMPUTEX Taipei 2026

Les technologies d’affichage évoluent sans cesse, mais certaines avancées marquent plus que d’autres. Lors du salon COMPUTEX Taipei 2026, les marques HKC, ANTGAMER et KOORUI unissent leurs forces. Ensemble, elles dévoilent leurs dernières innovations pour offrir de nouvelles expériences visuelles. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

Les innovations majeures en technologies d’affichage présentées

HKC attire l’attention avec le Shield C83U60, un moniteur incurvé de 83,4 pouces en 12K. Ce modèle élimine les lacunes des solutions multi-écrans classiques. Conçu pour les pros et les passionnés, il promet immersion et productivité.

La marque présente aussi les moniteurs RGB-MiniLED Apex 32U165VD et 27U165D. Grâce à un contrôle indépendant de la lumière RVB, ces écrans offrent des couleurs éclatantes. Les nouveautés comme le Shield 27H180 5K AI et l’Apex 27U240B 4K 240Hz QD-OLED montrent la diversité de la gamme HKC.

Des avancées spectaculaires pour le gaming et l’esport

ANTGAMER propose une gamme de moniteurs conçus pour les gamers. Le modèle le plus marquant, le ANT25ASF, affiche 1 000 Hz en seulement 24,1 pouces. D’autres, comme le ANT275PQ Ultra ou le ANT275ZQE, élargissent encore les performances. Ces écrans garantissent une fluidité et une rapidité extrêmes, idéales pour l’esport et le jeu compétitif.

KOORUI : des écrans polyvalents pour professionnels et gamers

KOORUI montre sa capacité à innover avec le S2741LM. Ce moniteur combine une dalle Mini LED 4K, 1 152 zones de gradation et une précision des couleurs impressionnante. Grâce à son mode bi-mode, il s’adapte aussi bien à la création qu’au jeu immersif. Le S4941XO 49 pouces OLED offre une alternative efficace au double écran, avec un ratio ultra-large et une technologie HDR avancée. Ces produits répondent aux besoins variés des travailleurs, des créateurs et des joueurs.

En conclusion, le COMPUTEX Taipei 2026 met en lumière le dynamisme du secteur des technologies d’affichage. HKC, ANTGAMER et KOORUI repoussent les limites pour satisfaire aussi bien les professionnels que les passionnés de jeux vidéo. Chacun y trouvera son compte, qu’il cherche la performance, la polyvalence ou l’innovation.

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