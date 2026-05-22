Test – Orbi Série 870 : Un concentré de technologie au service de la performance

Si certains d’entre vous ne le savent pas, Netgear est une marque reconnue dans le monde du réseau, que ce soit grand public ou professionnel. Avec sa gamme Orbi, la marque américaine propose des solutions d’améliorations et d’extensions de votre réseau grâce à un système de réseau Mesh simple d’utilisation et ultraperformant. Le modèle que nous avons entre les mains, le Orbi Série 870, est l’un des modèles le plus avancé avec, notamment, l’usage du WiFi 7. Est-ce que cela se traduit dans la réalité ? C’est ce que nous allons voir tout au long de ce test.

Unboxing

C’est le modèle RBE873 qui est en notre possession. Ce dernier inclut le routeur WiFi 7 Orbi ainsi que deux Satellites WiFi 7 Orbi. En plus de ces trois pièces, nous retrouvons forcément trois chargeurs avec deux adaptateurs à chaque fois. Un câble Ethernet de 2 mètres vient compléter l’ensemble. À mon sens un deuxième câble RJ45, voir un troisième, n’aurait pas été de trop. Surtout dans ce modèle-ci avec deux satellites. Il faudra donc s’en procurer de votre côté !

Design et installation

Cet Orbi Série 870 existe en deux déclinaisons de couleurs. Le blanc et le noir. En termes de dimensions, ce sont de beaux bébés avec 27,03 cm de hauteur, 14,68 cm de largeur et 11,24 cm de profondeur. Pensez bien à prendre ça en compte en fonction de là où vous souhaitez les installer. Le routeur dispose de 4 ports LAN 2.5 Gbit/s ainsi qu’un port WAN 10 Gbit/s. C’est via ce dernier qu’il faudra connecter le routeur de votre FAI. Les satellites disposent quant à eux de 4 ports LAN 2.5 Gbit/s. Les trois terminaux dispose d’un bouton de réinitialisation et d’un bouton de synchronisation (je n’ai pas eu à m’en servir lors de la première installation).

L’installation est accessible à tous. Tout d’abord, commencez par vous procurer l’application mobile, elle sera très utile pour vous guider et surtout lancer la procédure d’installation. Il faudra commencer par brancher le routeur Orbi au routeur de votre FAI. Dès que son initialisation est terminée, il ne vous restera qu’à brancher les satellites. Après quelques minutes de patience, votre réseau Orbi est désormais fonctionnel et prêt à vous fournir un réseau stable, fiable et performant !

Performances

Le Orbi Série 870 est l’un des produits les plus puissants de la gamme avec des débits théoriques hallucinants, en partie grâce à son système WiFi tri-bande. On parle ici d’un débit WiFi pouvant aller jusqu’à 21 Gbit/s. Ce débit corresponds à un maximal atteignable en débit partagé (jusqu’à 150 appareils), la limite théorique étant 10 Gbit/s. Mais cela est déjà énorme et nombre de fournisseurs internet n’offre pas des débits aussi élevés.

Grâce à ces deux satellites, le système permet d’offrir une couverture WiFi pouvant atteindre 600 m². En effet, que ce soit le routeur ou les satellites, la portée de chacun est d’environ 200 m². Grâce à son réseau d’antennes haute performance le WiFi est délivré à 360° pour une couverture totale. Pour information, j’habite actuellement en appartement au 4ᵉ et dernier étage. J’ai pu mettre un satellite dans mon garage afin d’alimenter ma caméra de sécurité. Malgré les murs, la cage d’escalier etc, le réseau passe ! La connexion est légèrement instable, mais c’est plutôt impressionnant.

Mon setup réseau est constitué du dernier routeur de chez B&You (offre Pure fibre Plus) avec un débit descendant maximal de 8 Gbit/s et un débit montant maximal de 1 Gbit/s. Et l’Orbi Série 870 permet de retranscrire plutôt bien ces gros débits ! Le premier screen ci-dessous montre un Speedtest via un ordinateur portable en WiFi. Les débits sont relativement « bas » mais cela s’explique par le matériel qui bride. Le second screen est sur mon ordinateur fixe, en filaire via un satellite. Sachant que les ports RJ45 sont limités à 2.5 Gbit/s, le résultat est donc logique. Via l’application Orbi, vous pourrez lancer un Speedtest directement au niveau du routeur. Ici les débits grimpent jusqu’à 5.4 Gbit/s. Dans mon cas, largement suffisant pour fournir du haut débit à tous mes équipements. Grâce à ses gros débits, vous n’aurez aucun problème pour stream jusqu’à 8K, jouez avec une latence réduite et bien plus !

Conclusion

Après quasiment un mois d’usage, il est l’heure du verdict. Pour rappel, je suis en appartement et donc loin des 600 m² maximum. Mais l’intérêt reste présent malgré tout pour deux raisons. Dans un premier temps, avoir une connexion puissance et stable via RJ45 dans une pièce loin du routeur. Les CPL fonctionnent bien, mais ne permettent pas d’atteindre d’aussi gros débits. Et pour finir cela me permet de fournir le réseau à mon garage, quatre étages plus bas.

Mon usage d’Internet est relativement standard : gaming, films/séries en 4K, et télétravail. J’ai donc besoin d’une latence réduite et stable pour le gaming, et d’un débit assez élevé pour tout ce qui est streaming. Et les promesses sont tenus par la marque. Quel bonheur à l’usage. De l’installation à l’utilisation, c’est simple, efficace, stable et ultra performant. Les débits annoncés ne sont pas mensonger, c’est généralement votre matériel qui aura tendance à réduire les performances.

Vous vous en doutez cependant, un setup de ce style là nécessite un investissement certain. Ici, on est sur un prix assez elevé à 999€ (1299€ à la sortie) sur Amazon. Attention toute fois, si vous n’avez pas besoin d’autant de satellites, les tarifs commencent à 599€.

Produit disponible sur NETGEAR Orbi | Système Mesh WiFi 7 | RBE873 | 3-Pack | Jusqu'à 21 Gbps | Couvre jusqu'à 600 m² | 150 appareils | 10GB Internet Port | Tri-Band BE21000 | Compatible Murs épais et Toutes Box | Blanc

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