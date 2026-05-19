Test – Clavier The G-Lab Keyz Elite 400HE : un clavier magnétique taillé pour la compétition

Le marché des claviers gaming évolue très vite. Après la démocratisation des modèles mécaniques classiques, voilà maintenant les claviers à switches magnétiques Hall Effect qui débarquent dans des gammes de prix plus accessibles. Avec son nouveau Keyz Elite 400HE, The G-Lab veut clairement venir marcher sur les plates-bandes des références bien plus onéreuses du secteur.

Et autant le dire tout de suite : je ne m’attendais pas à un produit aussi convaincant.

Avec son format compact 96 %, ses switches magnétiques hot-swappable, son polling rate de 8000 Hz et sa construction gasket cinq couches, le clavier affiche sur le papier des arguments habituellement réservés à des modèles premium dépassant largement les 150 €. Ici, The G-Lab tente de rendre cette technologie plus accessible sans sacrifier l’expérience utilisateur. Après plusieurs semaines d’utilisation intensive, aussi bien en jeu qu’en bureautique, voici mon verdict.

Un design sobre mais particulièrement réussi

Dès le déballage, le Keyz Elite 400HE donne une impression de sérieux. Le clavier adopte un format 96 %, ce qui signifie qu’il conserve le pavé numérique tout en réduisant fortement l’encombrement général. C’est un excellent compromis pour ceux qui veulent un clavier compact sans perdre certaines touches importantes.

Visuellement, The G-Lab a réussi à proposer un produit moderne sans tomber dans l’excès gamer. Le châssis mélange sobriété et touches plus premium avec un look blanc et noir particulièrement élégant. Le RGB est évidemment présent, mais reste relativement discret lorsqu’on le souhaite.

La qualité de fabrication est aussi une très bonne surprise. Le clavier paraît dense, solide et ne donne jamais cette impression “plastique creux” que l’on retrouve parfois dans cette gamme de prix. La structure gasket cinq couches apporte non seulement un meilleur confort de frappe, mais aussi une réduction sensible des vibrations et du bruit.

Les keycaps en PBT double injection renforcent cette impression premium. Le toucher est agréable sous les doigts et les touches devraient résister bien mieux à l’usure que de simples keycaps ABS classiques. Après plusieurs longues sessions de jeu et de rédaction, le confort reste excellent.

Les switches Hall Effect changent vraiment la donne

Le véritable argument du Keyz Elite 400HE, ce sont évidemment ses switches magnétiques Hall Effect. Contrairement à des switches mécaniques classiques utilisant un contact physique, ici la détection se fait grâce à un champ magnétique.

Résultat : la précision est redoutable.

Dans les FPS compétitifs ou les jeux demandant des réactions extrêmement rapides, le clavier montre immédiatement son potentiel. Les frappes sont ultra réactives et le temps de réponse paraît quasi instantané. The G-Lab annonce un polling rate pouvant atteindre 8000 Hz, ce qui réduit drastiquement la latence.

En jeu, cela se ressent particulièrement sur les déplacements rapides et les changements de direction. Sur des titres nerveux, le clavier procure une sensation de fluidité vraiment impressionnante.

Mais ce qui m’a surtout plu, c’est que le clavier reste également très agréable pour la frappe quotidienne. Certains claviers Hall Effect peuvent devenir fatigants ou trop sensibles. Ici, le compromis est plutôt bien trouvé. La frappe reste douce, précise et étonnamment silencieuse pour un clavier gaming.

Le son produit par les touches est d’ailleurs très satisfaisant. Grâce à la structure interne amortie, on obtient une signature sonore feutrée et plus “premium” que ce que j’attendais.

Une personnalisation très poussée

Comme souvent avec les claviers Hall Effect modernes, le Keyz Elite 400HE mise aussi beaucoup sur la personnalisation.

Le clavier est entièrement configurable. Les switches sont hot-swappable, permettant de modifier facilement certains interrupteurs si besoin.

Le RGB est personnalisable touche par touche et plusieurs effets sont disponibles directement via les raccourcis du clavier. Pour ceux qui aiment peaufiner leur setup gaming, c’est un vrai plus.

Le logiciel compagnon permet également de gérer différents paramètres avancés. On peut personnaliser les macros, modifier les effets lumineux ou ajuster certains comportements du clavier.

J’aurais néanmoins aimé un logiciel un peu plus mature et ergonomique. Il reste fonctionnel, mais certains concurrents proposent des interfaces plus modernes et intuitives.

Un excellent clavier pour le jeu… mais pas seulement

Ce qui m’a surpris avec ce clavier, c’est sa polyvalence.

Oui, le Keyz Elite 400HE cible clairement les joueurs compétitifs avec ses switches magnétiques et son énorme réactivité. Mais contrairement à certains modèles ultra spécialisés, celui-ci reste très agréable pour un usage quotidien.

J’ai rédigé plusieurs articles complets dessus et je n’ai jamais ressenti de fatigue particulière. La douceur des touches, la stabilité générale et le confort de frappe rendent le clavier parfaitement utilisable en bureautique.

Le format 96 % est également très pertinent. On garde un vrai confort d’utilisation tout en libérant de la place sur le bureau. Pour un setup gaming moderne ou un espace de travail plus compact, c’est idéal.

L’anti-ghosting complet NKRO garantit par ailleurs que toutes les frappes sont correctement enregistrées, même lors des séquences les plus intenses.

Un rapport qualité/prix particulièrement agressif

Là où The G-Lab frappe très fort, c’est évidemment sur le prix.

Les claviers Hall Effect restent encore souvent très chers. Pourtant, le Keyz Elite 400HE arrive à proposer des technologies très haut de gamme dans une gamme tarifaire bien plus accessible.

Et honnêtement, le résultat est bluffant.

Certes, certains modèles premium du marché feront encore mieux sur certains détails comme le logiciel ou les matériaux ultra haut de gamme. Mais à ce niveau de prix, difficile de reprocher grand-chose au clavier de The G-Lab.

La marque française réussit ici à proposer un produit particulièrement cohérent, performant et agréable à utiliser au quotidien.

Conclusion sur le clavier Keyz Elite 400HE

Le The G-Lab Keyz Elite 400HE est une excellente surprise. Je m’attendais à un bon clavier gaming accessible, mais pas forcément à un produit aussi convaincant.

Entre ses switches Hall Effect ultra réactifs, son excellente qualité de frappe, sa construction sérieuse et son format 96 % très pratique, le clavier coche énormément de cases. Il s’adresse évidemment aux joueurs compétitifs, mais il fonctionne aussi parfaitement pour une utilisation polyvalente.

Pour ceux qui veulent découvrir l’univers des claviers magnétiques sans exploser leur budget, c’est clairement une référence à surveiller de très près.

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