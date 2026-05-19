Séduisez vos spectateurs : Audio-Technica révolutionne la qualité sonore pour des vidéos captivantes

Audio-Technica s’apprête à séduire les vidéastes et créateurs de contenu avec deux nouveaux microphones canon : l’ATV-SG1 et l’ATV-SG1LE. La marque japonaise, reconnue pour sa qualité audio irréprochable, propose ici des solutions compactes pensées pour répondre aux besoins aussi bien des amateurs que des professionnels. Découvrons les atouts de ces petits bijoux technologiques, qui promettent d’élever le rendu sonore des vidéos à un tout autre niveau.

Deux microphones pour des usages variés

Audio-Technica conserve, tout d’abord, son fameux design à grille solide issu de la série 20 pour ces deux modèles. Sous cet habillage, en effet, on retrouve une nouvelle membrane de 14 mm de diamètre. Ainsi, elle garantit un son naturel et haute résolution. Par ailleurs, un tube acoustique directionnel de 100 mm concentre la captation sur la source principale tout en atténuant les bruits de fond. La suspension antichoc intégrée amortit quant à elle efficacement les bruits de manipulation.

L’ATV-SG1LE vise la simplicité et s’adresse à tous ceux qui veulent améliorer la qualité sonore de leurs contenus (ex : vlogueurs, vidéastes occasionnels). Ce micro se branche directement sur la caméra avec un simple câble TRS 3,5 mm. Pourtant, il ne fait pas de compromis sur la performance : son circuit d’alimentation innovant assure une restitution fidèle et une belle dynamique, à l’image des solutions pros. Son format reste ultracompact (35 mm de large pour 127 mm de long), parfait pour les tournages légers et mobiles.

L’ATV-SG1 : des fonctions avancées pour les pros

Pour les vidéastes plus exigeants, l’ATV-SG1 ajoute un arsenal d’options. Son filtre coupe-bas élimine les basses indésirables (vent, circulation). Un bouton de gain à l’arrière permet de régler le niveau en temps réel. Grâce à la fonction Safety Track, il enregistre une piste principale et une piste de secours à -6 dB, pour éviter toute mauvaise surprise lors de pics sonores imprévus.

Par ailleurs, ce modèle propose une prise casque avec réglage du volume pour écouter directement sur le terrain, une prise entrée externe et une griffe porte-accessoire. Vous pouvez ainsi brancher un micro-cravate filaire ou sans fil tout en utilisant le micro canon. Sa batterie rechargeable USB offre 24 heures d’autonomie et s’active automatiquement avec la caméra.

Disponibilité et prix

Les ATV-SG1 et ATV-SG1LE seront disponibles fin mars 2026 à des prix publics conseillés de 199,00 € et 99,00 € TTC respectivement. Audio-Technica confirme ainsi sa volonté de rendre la qualité professionnelle accessible à tous, sans compromis sur la portabilité ou la simplicité d’usage.

Et vous, prêt à franchir le cap pour vos prochaines vidéos ? Dites-nous en commentaire quel aspect de ces nouveaux micros vous séduit le plus, et partagez cet article avec vos amis vidéastes !