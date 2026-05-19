Actualités

Séduisez vos spectateurs : Audio-Technica révolutionne la qualité sonore pour des vidéos captivantes

il y a 35 minutesDernière mise à jour: 17 mai 2026
2 minutes de lecture
Audio-Technica lance deux nouveaux microphones conçus pour les vidéastes et les créateurs de contenu

Audio-Technica s’apprête à séduire les vidéastes et créateurs de contenu avec deux nouveaux microphones canon : l’ATV-SG1 et l’ATV-SG1LE. La marque japonaise, reconnue pour sa qualité audio irréprochable, propose ici des solutions compactes pensées pour répondre aux besoins aussi bien des amateurs que des professionnels. Découvrons les atouts de ces petits bijoux technologiques, qui promettent d’élever le rendu sonore des vidéos à un tout autre niveau.

Deux microphones pour des usages variés

Audio-Technica conserve, tout d’abord, son fameux design à grille solide issu de la série 20 pour ces deux modèles. Sous cet habillage, en effet, on retrouve une nouvelle membrane de 14 mm de diamètre. Ainsi, elle garantit un son naturel et haute résolution. Par ailleurs, un tube acoustique directionnel de 100 mm concentre la captation sur la source principale tout en atténuant les bruits de fond. La suspension antichoc intégrée amortit quant à elle efficacement les bruits de manipulation.

L’ATV-SG1LE vise la simplicité et s’adresse à tous ceux qui veulent améliorer la qualité sonore de leurs contenus (ex : vlogueurs, vidéastes occasionnels). Ce micro se branche directement sur la caméra avec un simple câble TRS 3,5 mm. Pourtant, il ne fait pas de compromis sur la performance : son circuit d’alimentation innovant assure une restitution fidèle et une belle dynamique, à l’image des solutions pros. Son format reste ultracompact (35 mm de large pour 127 mm de long), parfait pour les tournages légers et mobiles.

L’ATV-SG1 : des fonctions avancées pour les pros

Pour les vidéastes plus exigeants, l’ATV-SG1 ajoute un arsenal d’options. Son filtre coupe-bas élimine les basses indésirables (vent, circulation). Un bouton de gain à l’arrière permet de régler le niveau en temps réel. Grâce à la fonction Safety Track, il enregistre une piste principale et une piste de secours à -6 dB, pour éviter toute mauvaise surprise lors de pics sonores imprévus.

Par ailleurs, ce modèle propose une prise casque avec réglage du volume pour écouter directement sur le terrain, une prise entrée externe et une griffe porte-accessoire. Vous pouvez ainsi brancher un micro-cravate filaire ou sans fil tout en utilisant le micro canon. Sa batterie rechargeable USB offre 24 heures d’autonomie et s’active automatiquement avec la caméra.

Disponibilité et prix

Les ATV-SG1 et ATV-SG1LE seront disponibles fin mars 2026 à des prix publics conseillés de 199,00 € et 99,00 € TTC respectivement. Audio-Technica confirme ainsi sa volonté de rendre la qualité professionnelle accessible à tous, sans compromis sur la portabilité ou la simplicité d’usage.

Et vous, prêt à franchir le cap pour vos prochaines vidéos ? Dites-nous en commentaire quel aspect de ces nouveaux micros vous séduit le plus, et partagez cet article avec vos amis vidéastes !

il y a 35 minutesDernière mise à jour: 17 mai 2026
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

Articles similaires

Elevate, le ventilateur colonne à succès de Duux, devient connecté
Fraîcheur Connectée : Offrez-vous l’élégance et le bien-être absolu
il y a 2 heures
Le Galaxy Book6 Enterprise Edition déploie l’expérience connectée Galaxy en entreprise grâce aux processeurs Intel® Core™ Ultra avec Intel vPro®
Révolutionnaire : Galaxy Book6 booste sécurité et productivité pros
il y a 3 heures
L’IA locale THUS™
Révolutionnaire : L’IA locale THUS™ booste vos appareils pour un confort inédit
il y a 18 heures
Virtual Science AI lance une plateforme IA innovante pour les lancements pharmaceutiques.
Virtual Science AI propulse le succès des lancements pharmaceutiques
il y a 19 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page