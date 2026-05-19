Fraîcheur Connectée : Offrez-vous l’élégance et le bien-être absolu

La marque néerlandaise Duux, experte du bien-être à la maison, continue d’innover dans le domaine du confort de l’air. Elle vient d’annoncer le lancement d’un nouveau produit phare : le ventilateur colonne connecté Elevate Smart. Ce modèle, ultra silencieux et design, promet de révolutionner nos étés en apportant fraîcheur et modernité à l’intérieur.

Un ventilateur intelligent et ultra-connecté

La grande force du Duux Elevate Smart réside dans sa connectivité avancée. Grâce à l’application Duux, vous contrôlez à distance toutes ses fonctionnalités depuis votre smartphone. Mais ce n’est pas tout : il répond également aux commandes vocales via Google Assistant et Amazon Alexa. Un écran LED élégant et une télécommande complètent les possibilités de pilotage, pour une expérience sur mesure adaptée à tous les styles de vie.

Côté performance, ce ventilateur colonne embarque une innovation majeure : 26 vitesses de ventilation, allant d’une brise légère à une tempête rafraîchissante. Sa technologie exclusive CaliBreeze™ ajuste la puissance du souffle en toute subtilité, idéal pour passer des nuits d’été agréables sans se soucier des fortes chaleurs.

Le design n’est pas en reste. Son revêtement mat décliné en blanc, gris ou sable, lui permet de s’intégrer discrètement à n’importe quel décor. À partir de mai 2026, il sera disponible sur le site officiel de Duux au prix de 169,99 €.

Propreté et efficacité au rendez-vous

Le ventilateur connecté Elevate Smart ne se contente pas de brasser l’air. Grâce à son ioniseur intégré, il capture poussières et particules, améliorant la qualité de l’air au quotidien. Son format colonne compact (29 x 29 x 110 cm) occupe peu d’espace, mais garantit de hautes performances : il ventile efficacement aussi bien les petites pièces que les grands salons, avec un flux d’air pouvant atteindre 8 mètres de distance.

L’appareil oscille sur 80° pour balayer toute la pièce. Et pour les amateurs de sobriété énergétique, Duux promet une consommation réduite à seulement 4W. Une fonction de programmation, allant jusqu’à 12h, offre la possibilité de l’arrêter automatiquement à votre convenance.

Enfin, pour ceux qui préfèrent un modèle classique, une version non-connectée baptisée Elevate (en vert sauge) sera aussi disponible sur le site dès l’été 2026.

Duux frappe fort cette saison avec le ventilateur Elevate Smart, pensé pour conjuguer élégance, connectivité et pureté de l’air. Ce produit vous séduit-il ? Partagez vos avis en commentaire ou faites tourner cet article auprès de votre entourage en quête de fraîcheur et de technologie !