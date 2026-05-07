Quand j’ai reçu le Duux Whisper Flex 2, je me suis posé une question simple : est-ce qu’un ventilateur peut vraiment être silencieux… sans sacrifier les performances ?

Sur le papier, la marque néerlandaise Duux (combinaison de mots néerlandais et de luxe),spécialiste du traitement de l’air depuis vingt ans, promet : un ventilateur puissant, ultra silencieux, modulable et connecté. Et surtout, il met en avant un argument attendu: le silence.

Après une utilisation de plusieurs jours, dans différentes situations, dans différentes pièces de la maison de jour comme de nuit, l’objectif était simple : voir s’il pouvait vraiment remplacer mon ventilateur classique.

Est-ce que le Duux Whisper Flex 2 tient ses promesses ? Est-ce qu’il justifie son prix plutôt de 179,99 € ?

Caractéristiques

Dimensions du produit 34 x 34 x 92 cm Poids 4,2 kg Minuteur 1 à 12 heures Positions 30 Mise hors tension automatique Oui Smart & Connecté Android, iOS Déplacement d’air par heure 1.750 m³ Portée du vent 15 mètres Balancement horizontale 90° (3 préréglages) Balancement vertical 100° (2 préréglages) mode vent naturel Oui Diamètre 34 cm CONSOMMATION 2 – 21,5 W CONSOMMATION MODE VEILLE 0,51 W Type d’alimentation électrique 100 – 240 volts Pile de la télécommande CR2025 Lithium NIVEAU SONORE 13-56 dB

Unboxing et premières impressions du Duux Whisper Flex 2

Dès l’ouverture, j’ai retrouvé ce côté minimaliste propre à la marque Duux.

Dans la boîte du Duux Whisper Flex 2 :

Le ventilateur

Une télécommande

Un pied modulable

Le câble d’alimentation

Une notice de démarrage.

Le montage m’a pris à peine 5 minutes. Franchement, rien de compliqué.

Premier bon point : Le ventilateur est léger (environ 4 kg) et ça se sent tout de suite lorsque je le déplace d’une pièce à l’autre.

Pour plus de mobilité, ce modèle Duux peut fonctionner sur batterie qui est vendue à part ainsi que son chargeur.

Le design est simple et efficace, ce qui est appréciable c’est sa modularité. En effet, on peut l’utiliser en ventilateur de table ou en ventilateur sur pied. Il peut passer de 54 cm à 92 cm de hauteur

Clairement, ça peut éviter d’avoir deux appareils différents.

Performances du Duux Whisper Flex 2

Le Whisper Flex 2 propose 30 niveaux de vitesse. Ça peut paraître gadget, mais en réalité, ça permet d’avoir un réglage vraiment fin.

niveau 1 à 5 → une brise très légère, parfaite pour la nuit

niveau 10 à 20 → idéal en journée dans une pièce classique

au-delà → on commence à avoir un vrai flux d’air qui rafraîchit bien

Ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est que le flux d’air est très progressif et jamais agressif.

Par contre, si l’utilisateur cherche un ventilateur ultra puissant façon “tempête”, ce n’est pas son objectif.

Toutefois, le ventilateur Duux Whisper Flex 2 arrive à envoyer de l’air jusqu’à environ 10–15 mètres selon la vitesse. Dans les faits : je le sens clairement à plusieurs mètres et même à vitesse moyenne, ça reste efficace. En somme, pour une pièce classique (salon, chambre), c’est largement suffisant.

Autre point fort : la gestion de l’air dans la pièce.

Ce ventilateur combine l’oscillation horizontale (jusqu’à 90°) et oscillation verticale (jusqu’à 90° aussi). Ainsi, l’air est diffusé dans toute la pièce, et pas juste en face de toi.

Le silence du Duxx Whisper Flex 2 : Chuchote-t-il vraiment?

C’est sur cette partie que le Duux Whisper Flex 2 fait vraiment la différence. Et c’est aussi pour ça que je comprends mieux son positionnement “haut de gamme”.

À basse vitesse, je n’entends quasiment pas le ventilateur. On parle d’environ 13 dB, ce qui est extrêmement bas pour un ventilateur.

Concrètement, lors de l’utilisation du ce modèle Duux, la nuit, il ne pose aucun problème pour dormir et en télétravail, aucune gêne.

Ce que j’ai vraiment apprécié, c’est qu’il n’y a aucun bruit parasite : pas de vibration, pas de moteur qui grésille, juste un léger souffle très propre

Même en montant en puissance, le bruit reste maîtrisé. On entend un “flux d’air”, mais jamais quelque chose d’agressif. Clairement, c’est un des ventilateurs les plus silencieux que j’ai utilisés.

Fonctionnalités du Duux Whisper Flex 2: Utiles et pas gadget

Mode nuit:

Le ventilateur Duux Whisper Flex 2propose un mode nuit, qui éteint automatiquement l’écran et réduit encore le bruit pour un fonctionnement quasiment imperceptible.

Mode vent naturel:

Il fait varier le flux d’air afin de reproduire une sensation de brise plus agréable et moins linéaire.

Oscillation:

Le Whisper Flex 2 dispose d’une oscillation horizontale et verticale, permettant de diffuser l’air de manière homogène dans toute la pièce.

Minuteur:

Le minuteur réglable de 1 à 12 heures est particulièrement pratique pour s’endormir sans avoir à se soucier d’éteindre le ventilateur.

La télécommande:

La télécommande du Duux Whisper Flex 2, compacte et aimantée, est très pratique au quotidien et permet de contrôler facilement le ventilateur à distance sans avoir à se lever.

Quand le ventilateur est en position haute (92 cm), l’écran situé en bas n’est pas toujours très accessible, ce qui rend la télécommande particulièrement pratique pour ajuster les réglages sans avoir à se baisser.

Le côté connecté du Duux Whisper Flex 2 : pratique, mais pas indispensable

Ce ventilateur propose une expérience connectée complète, pensée pour simplifier l’utilisation au quotidien.

L’ application mobile du Duux Whisper Flex

Contrôle à distance du ventilateur (allumage / extinction)

Réglage précis des 30 vitesses

Activation des modes (nuit, vent naturel)

Gestion de l’oscillation et du minuteur

Pratique pour anticiper (lancer le ventilateur avant d’aller se coucher, par exemple)

L’utilisation du Duux Whisper Flex 2 avec une enceinte connectée

Compatible Alexa et Google Assistant

Commandes vocales simples : allumer, éteindre, changer la vitesse

Idéal quand on a les mains prises ou qu’on est déjà installé

Ces fonctions apportent un vrai confort, notamment pour anticiper ou éviter de se déplacer, même si au final, la télécommande du ventilateur reste l’outil que j’utilise le plus.

Autonomie et batterie du Duux Whisper Flex 2: une option, un plus.

Le Whisper Flex 2 peut fonctionner sur batterie, même si celle-ci est proposée en option selon les versions. Une fois installée, elle apporte une vraie liberté d’utilisation, puisqu’il devient possible d’utiliser le ventilateur sans fil, de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre ou même de l’installer sur une terrasse.

En termes d’autonomie, il peut tenir jusqu’à environ 10 à 11 heures selon la vitesse choisie. En pratique, l’autonomie est plus importante en vitesse basse, ce qui permet par exemple de l’utiliser toute une nuit sans problème, tandis qu’elle diminue logiquement à pleine puissance.

À l’usage, j’ai trouvé ce mode sans fil particulièrement pratique, notamment pour éviter les câbles ou lorsque aucune prise n’est à proximité. Cela donne au ventilateur un vrai côté nomade et polyvalent.

Il faut toutefois noter que la batterie du ce modèle Duux n’est pas toujours incluse et que le temps de recharge reste assez long.

Conclusion

Au final, le Duux Whisper Flex 2 qui ne cherche pas à être le plus puissant du marché, mais plutôt à offrir une expérience confortable, silencieuse et bien pensée et sur ce point, il remplit clairement son contrat.

Avec son fonctionnement très discret, ses nombreuses vitesses et ses fonctionnalités complètes, il peut être utilisé aussi bien en journée que la nuit sans gêne. Côté tarif, il est généralement proposé à 179,99 € sur Amazon, ce qui le positionne dans le haut de gamme des ventilateurs.

À ce prix, il conviendra parfaitement à ceux qui recherchent avant tout le silence, le confort et une utilisation agréable. En revanche, pour une recherche de puissance brute à moindre coût, d’autres modèles pourront être plus adaptés.

En somme, le Duux Whisper Flex 2 est un excellent ventilateur pour un usage quotidien, particulièrement pertinent pour les chambres et les environnements où le silence est essentiel.

Produit disponible sur Duux Ventilateur intelligent Whisper Flex 2 – ultra silencieux 13 dB – mode nuit & minuterie – hauteur réglable (54–92 cm) – 2W éco – contrôle app & télécommande – Blanc

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