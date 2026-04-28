Fraîcheur garantie : surmontez la canicule avec le nouveau ventilateur Duux bleu glacier

Face à l’annonce de canicule pour l’été 2026, Duux ne perd pas de temps. La marque néerlandaise, déjà reconnue pour ses solutions de confort d’air intérieur, dévoile une version inédite de son célèbre ventilateur Whisper Flex² dans une toute nouvelle couleur : bleu glacier. Un look rafraîchissant et une technologie de pointe, voilà la promesse estivale de Duux pour contrer les épisodes de fortes chaleurs.

Un été sous le signe du bleu glacier

Lancée en édition limitée, la nouvelle déclinaison du Whisper Flex² parvient à marier style et fonctionnalité. Inspiré par la quiétude des glaciers, ce bleu tout en douceur insuffle une ambiance apaisante dans n’importe quelle pièce. Sa teinte pastel, très lumineuse, agrandit visuellement l’espace et apporte une vraie touche d’élégance discrète. De quoi transformer votre intérieur en havre de fraîcheur cet été.

Duux cible ainsi tous les amateurs de déco et de bien-être, tout en répondant à la demande croissante d’équipements connectés adaptés aux périodes caniculaires.

Performance et sérénité au rendez-vous

Mais ce ventilateur ne mise pas tout sur son design. Le Whisper Flex² s’impose comme l’un des modèles les plus silencieux du marché, avec seulement 13 décibels en fonctionnement. Il propose 30 vitesses pour ajuster le débit d’air selon vos envies. Envie d’une brise douce ? Ou besoin d’un souffle puissant ? Tout est possible grâce à ses modes « vent naturel » et « nuit ».

Pour une adaptation parfaite, la technologie CaliBreeze™ ajuste subtilement la puissance de ventilation selon la chaleur ressentie. Pratique lors des nuits d’été où le sommeil devient difficile.

Mobilité, connectivité et options exclusives

Duux mise aussi sur la mobilité. Avec à peine 4,2 kg sur la balance et une option sans fil grâce à une batterie (vendue séparément), le Whisper Flex² peut vous suivre du salon à la terrasse pendant 11 heures sans recharge. Sa hauteur modulable (de 54 à 92 cm) permet de s’adapter à tous les espaces, du bureau au jardin.

Le pilotage se fait au choix depuis un écran LED tactile, une télécommande ou l’application connectée Duux, mais aussi via Google Assistant ou Amazon Alexa. Bonne nouvelle : la marque annonce également de nouvelles couleurs pour cet été, dont le coloris sable, en plus des classiques noir, blanc et gris. Ces modèles restent cependant exclusifs au site www.duux.com.

Déjà disponible au prix de 179,99€, le Whisper Flex² « bleu glacier » incarne parfaitement le nouveau slogan de Duux : « The Flow of Comfort ». Prêts à braver la canicule avec style ? Dites-nous quel accessoire high-tech vous sauvera l’été, et partagez vos astuces fraîcheur dans les commentaires !