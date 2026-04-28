OpenAI lance GPT-5.5 pour reprendre la tête du marché de l’IA

OpenAI franchit une nouvelle étape majeure dans la course à l’intelligence artificielle. Le 23 avril 2026, l’entreprise dirigée par Sam Altman a officiellement présenté GPT-5.5, son tout dernier modèle de langage. Initialement connu sous le nom de code « Spud », ce moteur arrive seulement deux jours après le déploiement de ChatGPT Images 2.0. Cette sortie stratégique vise à contrer la montée en puissance fulgurante de concurrents comme Anthropic et Google.

GPT-5.5 : un modèle quasi-autonome pour les tâches complexes

Le passage de la version 5.4 à la version 5.5 marque une évolution fondamentale dans la philosophie d’utilisation de l’IA. GPT-5.5 se distingue par sa capacité à opérer de manière quasi-autonome. Contrairement aux versions précédentes qui nécessitaient un guidage pas à pas, ce nouveau modèle analyse des objectifs globaux et parfois ambigus.

Concrètement, le système planifie désormais lui-même les étapes nécessaires pour accomplir une mission longue. Il mobilise de manière fluide divers outils tels que le code, les tableurs ou la recherche en ligne. De plus, GPT-5.5 vérifie systématiquement la pertinence de ses résultats et corrige ses propres erreurs sans solliciter l’intervention permanente de l’utilisateur. Cette approche s’inscrit parfaitement dans la dynamique actuelle où OpenAI poursuit sa stratégie d’expansion avec l’acquisition de Rockset pour améliorer le traitement des données en temps réel.

Des performances de pointe en recherche scientifique et bureautique

OpenAI positionne GPT-5.5 comme un allié de poids pour la recherche scientifique de haut niveau. D’ailleurs, les benchmarks internes montrent des résultats impressionnants, notamment en mathématiques et en analyse génétique. Le modèle a par exemple réussi à démontrer un fait asymptotique inédit concernant les nombres de Ramsey.

Sur le plan professionnel, les tests placent GPT-5.5 devant ses rivaux Claude Opus 4.7 et Gemini 3.1 Pro dans plusieurs catégories clés. Il domine largement l’utilisation du terminal (82,7%) et les tâches bureautiques complexes (84,9%). Cette puissance de calcul accrue bénéficie également des efforts de structuration de l’industrie, à l’image du partenariat ambitieux entre Infosys et OpenAI qui vise à accélérer l’adoption de ces technologies en entreprise.

Rapidité et efficience du traitement

Malgré une complexité de raisonnement supérieure, GPT-5.5 maintient une vitesse d’exécution équivalente à celle de son prédécesseur. Néanmoins, OpenAI affirme avoir optimisé la consommation de tokens. Cela rend les réponses plus concises et efficaces pour un résultat identique ou supérieur.

Une confrontation directe avec Anthropic

OpenAI profite de ce lancement pour remettre en question les performances affichées par la concurrence. En effet, l’entreprise suggère que certains modèles rivaux auraient pu mémoriser des données de tests spécifiques plutôt que de réellement les résoudre. En affichant des scores records sur des environnements inédits comme CyberGym, OpenAI entend prouver sa supériorité technique indiscutable.

Une stratégie de monétisation renforcée et sélective

L’accès à GPT-5.5 marque une rupture avec la politique de disponibilité habituelle d’OpenAI. Pour la première fois, le modèle le plus récent reste exclusivement réservé aux comptes payants. Les utilisateurs des versions gratuites conservent l’accès à GPT-5.4. Les abonnés Plus, Pro et Enterprise, quant à eux, bénéficient de la nouvelle architecture.

Une augmentation des tarifs pour les développeurs

L’innovation s’accompagne d’un coût financier plus élevé, particulièrement pour les professionnels via l’API. Les tarifs doublent par rapport à la version 5.4, atteignant 5 dollars par million de tokens en entrée et 30 dollars en sortie. Pour les besoins les plus exigeants, la version GPT-5.5 Pro propose des capacités encore étendues, mais avec une facturation pouvant grimper jusqu’à 180 dollars par million de tokens en sortie.

Le déploiement progressif des agents intelligents

Cette mise à jour prépare le terrain pour l’avènement des agents autonomes capables de gérer des flux de travail entiers sur un ordinateur. En ciblant prioritairement le segment premium et les entreprises, OpenAI affirme sa volonté de transformer l’IA en un outil de production concret et rentable, capable de redéfinir les standards du travail numérique.