KuCard KuCoin : une avancée majeure pour payer en cryptomonnaies

KuCard, la nouvelle carte de paiement crypto de KuCoin, débarque en Australie. Ce lancement marque une étape clé dans l’adoption des cryptomonnaies pour le quotidien. À travers le réseau mondial Mastercard, KuCard promet de faciliter les paiements en crypto auprès de millions de commerçants. Découvrons comment cette innovation pourrait changer la façon dont vous dépensez vos crypto-actifs.

KuCard : un nouveau pont entre cryptomonnaies et paiements réels

Avec KuCard, acheter en magasin ou en ligne avec ses cryptos devient simple. Les utilisateurs australiens peuvent désormais régler leurs achats partout où Mastercard est acceptée. Grâce à un partenariat avec Immersve, le paiement se fait directement depuis le portefeuille crypto, sans conversion manuelle. Les actifs numériques sont changés en monnaie locale au moment du paiement, offrant ainsi flexibilité et simplicité.

Mastercard et KuCoin : partenariat clé pour l’innovation crypto

L’alliance entre KuCoin, Immersve et Mastercard donne un souffle nouveau à l’univers des paiements numériques. Elle crée un lien solide entre la finance traditionnelle et le web3. Pour les utilisateurs, cela signifie plus de sécurité, de conformité et de possibilités. Le déploiement en Australie illustre la volonté de rendre les cryptomonnaies utilisables par tous, au quotidien.

L’intégration de l’USDC simplifie les achats quotidiens

Dès le lancement, KuCard prend en charge 37 paires de trading USDC. Vous pouvez donc régler avec différents actifs numériques. Les fonds sont automatiquement convertis au moment du paiement, que ce soit via Apple Pay, Google Pay ou directement chez un commerçant. Tout devient instantané et sécurisé, sans gestion complexe.

En résumé, KuCard par KuCoin apporte une vraie solution pour payer en cryptomonnaies de façon simple et fiable. En s’appuyant sur le réseau mondial de Mastercard, cette carte rapproche les actifs numériques du quotidien de millions d’Australiens. Cette innovation pourrait bien servir de modèle à l’échelle internationale pour l’adoption massive des paiements en cryptomonnaies.

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