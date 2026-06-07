Révolution MOLDWORK à VIVATECH 2026 : Boostez votre packaging avec QuadBE

QuadBE secoue le monde du packaging cosmétique en annonçant le lancement mondial de sa plateforme révolutionnaire MOLDWORK. À la veille du salon VIVATECH 2026 à Paris, la marque sud-coréenne s’apprête à digitaliser un secteur resté jusque-là très manuel, pour le plus grand bonheur des marques de beauté internationales.

MOLDWORK : La digitalisation du packaging cosmétique

Le développement des contenants pour la cosmétique a toujours été un parcours du combattant. En effet, jusqu’à aujourd’hui, les échanges d’e-mails, les réunions interminables et les envois de prototypes physiques régnaient en maître. Par conséquent, il fallait parfois attendre des mois pour qu’un simple flacon voie le jour. Désormais, MOLDWORK simplifie tout ce processus en créant une chaîne de production 100 % numérique.

Concrètement, la plateforme centralise chaque étape : recherche des emballages, simulation 3D, configuration des composants et création de spécifications techniques prêtes pour la fabrication. Son atout majeur ? Un moteur intelligent capable de trouver automatiquement les meilleures combinaisons de pièces entre différents fabricants. Fini l’attente : chaque équipe peut visualiser une maquette 3D immédiate, valider le design et lancer la production en un clin d’œil. L’ensemble réduit ainsi de plus de 50% les délais habituels et élimine les erreurs de communication.

Un lancement sur la scène mondiale

Depuis mai 2026, MOLDWORK équipe l’ensemble des marques du géant Amorepacific. QuadBE a déjà séduit 17 acteurs majeurs du secteur en Corée, dont Pum-Tech Korea et LG Household & Health Care. En pleine ascension, la société vise désormais le marché européen et nord-américain, là où se trouvent des groupes mythiques comme L’Oréal, LVMH Beauty ou Chanel Beauty.

À VIVATECH, la plateforme présentera ses atouts à des partenaires clés tels que Aptar Group, Albéa Group ou Quadpack. L’objectif ? Créer un véritable écosystème collaboratif international et imposer ce nouveau modèle de digitalisation comme le standard universel du packaging cosmétique.

En misant sur l’innovation et la connectivité, QuadBE entend transformer MOLDWORK en une place de marché data-driven globale. Sur le salon parisien, la marque promet d’initier la révolution numérique de tout un secteur. Et vous, pensez-vous que le futur du packaging cosmétique passe par le tout digital ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à relayer cette avancée autour de vous !