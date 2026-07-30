Éclatez-vous sur Roblox : G-SHOCK offre style et défis exclusifs !

La marque Casio frappe fort cet été avec une incursion remarquée dans l’univers vidéoludique. L’iconique fabricant de montres connectées investit Roblox, la plateforme de création et de jeux qui séduit la jeune génération, avec une expérience dédiée à sa gamme emblématique G-SHOCK. Les fans, petits et grands, vont pouvoir afficher leur passion pour la marque jusque dans le virtuel.

G-SHOCK arrive sur Roblox avec style

Dès aujourd’hui, Casio lance une collection exclusive d’éléments pour avatar sur Roblox. Les utilisateurs de la plateforme – plus de 150 millions chaque jour – peuvent désormais soigner leur look digital grâce à 12 modèles de montres inspirés des célèbres G-SHOCK DW-5600 et GA-2100. Chaque modèle se décline en six couleurs. Choisir l’accessoire adapté à son style devient un jeu d’enfant, même dans le métavers !

Ce n’est pas tout. Ces montres virtuelles ne se contentent pas d’agrémenter les avatars. Elles déclenchent également des effets spéciaux inédits pour ceux qui osent relever un défi bien particulier : le « Challenge the Skate Obby: G-SHOCK ».

Un défi sportif et créatif pour les joueurs

Avec ce nouveau challenge, Casio pousse l’expérience encore plus loin. Dans cet univers complètement personnalisé, les joueurs chaussent leur skateboard pour affronter une course d’obstacles spectaculaire. Le concept « obby », très populaire sur Roblox, consiste à traverser des parcours de plateformes semés d’obstacles de difficulté croissante. Ici, la touche G-SHOCK électrise l’ensemble grâce à des effets visuels réservés aux porteurs des montres virtuelles.

Pour marquer ce lancement en fanfare, Casio organise un événement spécial du 15 juillet au 2 août (UTC). Parfait pour découvrir gratuitement ces accessoires collector et tenter de décrocher la plus belle ride !

Avec ce projet VIRTUAL G-SHOCK, Casio prouve qu’elle sait évoluer avec son temps. La marque japonaise lie tradition et innovation, rassemblant ses fans là où ils se trouvent aujourd’hui : dans les mondes virtuels. Prêts à enfiler votre G-SHOCK virtuelle et affronter le Skate Obby ? N’hésitez pas à nous dire quelle couleur vous choisirez ou à partager les meilleures captures de vos exploits sur nos réseaux !