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Révolution GRC : Offrez l’excellence à vos clients avec Optro Partner Connect

il y a 22 minutesDernière mise à jour: 29 juillet 2026
2 minutes de lecture
Optro Partner Connect

Le secteur de la GRC (Gouvernance, Risques et Conformité) vit une révolution avec le lancement d’Optro Partner Connect. Optro, anciennement AuditBoard, leader reconnu des plateformes GRC boostées à l’intelligence artificielle, propose désormais un programme de partenariat conçu sur-mesure. Objectif : permettre aux partenaires d’accéder à de nouveaux marchés, de perfectionner leurs services et de générer toujours plus de valeur pour leurs clients grâce à une solution à la fois flexible et complète.

Un programme pensé pour les partenaires

Avec Optro Partner Connect, la marque bouscule les codes. Finis les modèles figés ! Désormais, chaque partenaire bénéficie d’une structure modulaire adaptée à son parcours, qu’il soit cabinet de conseil ou fournisseur de solutions. Ce nouveau programme repose sur une progression claire à plusieurs paliers. Les avantages grandissent au fil du développement de chaque partenaire, promettant plus de visibilité, des incitations financières attrayantes et un accompagnement constant. En prime, une équipe dédiée accompagne les partenaires à chaque étape, aidant à transformer leurs premiers essais en véritables succès.

Le processus d’intégration ne s’arrête plus au simple onboarding. Grâce à une approche « everboarding », Optro assure un accompagnement régulier pour permettre à ses partenaires de rester compétitifs et innovants. Scott Whitlock, vice-président mondial, l’affirme : la société privilégie désormais une évaluation globale et durable, bien au-delà des simples transactions.

L’IA révolutionne l’écosystème partenaires

Optro met l’accent sur l’intelligence artificielle pour faire gagner un temps précieux à son réseau. Cette couche d’IA s’intègre tout au long du parcours partenaire. Par exemple, elle automatise les tâches répétitives, propose des conseils de vente en temps réel et personnalise intégralement l’intégration de chaque entité. Résultat : les partenaires peuvent délaisser l’administratif et se concentrer sur la création de valeur.

Les entreprises bénéficient aussi d’une palette d’outils et de ressources riche : formation, certification, soutien technique, marketing comarqué, portail partenaires actualisé… Un répertoire consultable permet aux clients de repérer plus facilement les experts disponibles et qualifiés. Mieux encore, les partenaires ont l’opportunité de développer leurs propres solutions et accélérateurs sur la plateforme.

Une voix pour façonner l’offre de demain

Autre nouveauté majeure : Optro offre à ses partenaires une place stratégique dans la définition des futures orientations de la marque. Avec un système de retours continus et un comité consultatif officiel, chacun peut désormais influencer activement la feuille de route et la stratégie commerciale d’Optro.

Les premiers retours d’acteurs majeurs comme Crowe ou Protiviti saluent une collaboration renforcée et des bénéfices concrets pour les entreprises clientes, qui peuvent enfin dire adieu aux processus manuels obsolètes.

Vous êtes acteur du secteur ou vos clients s’intéressent à la GRC ? Il est peut-être temps de découvrir ce nouveau programme. Pour plus d’informations ou pour rejoindre le réseau, rendez-vous sur optro.ai. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires et n’hésitez pas à partager cet article autour de vous !

il y a 22 minutesDernière mise à jour: 29 juillet 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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