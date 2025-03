SWI Group : une fusion audacieuse pour conquérir le marché

Le groupe SWI, fruit de l’union entre Icona Capital et Stoneweg, se dresse ainsi comme un acteur puissant sur la scène mondiale des investissements. Fort de plus de 10 milliards d’euros d’actifs, ce groupe entend donc transformer le paysage des plateformes d’investissement alternatifs.

fusion stratégique pour une plateforme mondiale

La création du groupe SWI repose sur une fusion stratégique entre Icona Capital et Stoneweg. Ainsi, en unissant leurs forces, ces deux entités forment une plateforme robuste opérant à l’échelle mondiale. De plus, leurs bureaux sont présents dans 17 pays, garantissant une couverture internationale inégalée et une interface directe avec des marchés variés.

un portefeuille d’actifs diversifié

Le groupe SWI gère un portefeuille impressionnant avec des actifs variés tels que l’immobilier, les centres de données et l’industrie légère. Grâce à cette diversification, il attire un large panel d’investisseurs institutionnels. Par ailleurs, la récente acquisition du portefeuille de Cromwell Property enrichit encore leur offre, leur permettant ainsi d’avoir un impact plus fort et plus significatif sur le marché.

croissance et innovation avec SWI Group

L’innovation et la croissance sont au cœur de la stratégie du groupe SWI. Avec de nouveaux talents en gestion, le groupe se positionne comme une plateforme alternative de premier rang. Son objectif est de développer des opportunités d’investissement plus audacieuses. Cet esprit d’entreprise permet à l’entité d’adapter sa stratégie et d’enrichir davantage sa gamme de produits.

En conclusion, le groupe SWI s’inscrit résolument comme un leader dans l’investissement alternatif. Grâce à sa fusion ingénieuse, à une gestion experte et à une présence mondiale, SWI est bien positionné pour exploiter de nouvelles opportunités, renforçant ainsi sa position dans le secteur et offrant des solutions attrayantes pour ses clients. Le mariage des expertises de Icona Capital et de Stoneweg promet un avenir brillant pour ce nouvel acteur de poids.

