Xiaomi Tag : le futur traqueur connecté de la marque

Xiaomi s’apprête à entrer sur le marché des traqueurs Bluetooth avec son Xiaomi Tag. Ce dispositif a été découvert dans HyperOS, la surcouche logicielle du constructeur, par le leaker Kacper Skrzypek. L’information circule depuis décembre 2025 et suscite l’intérêt des utilisateurs qui attendent une alternative aux AirTag d’Apple et aux Galaxy SmartTag de Samsung.

Le Xiaomi Tag se présente comme un concurrent direct des AirTag et SmartTag

Pour le moment, le marché des traqueurs d’objets reste limité. Apple a lancé ses AirTag en 2021, rapidement suivis par Samsung avec ses Galaxy SmartTag. Depuis, peu de marques ont osé se lancer, à l’exception de Motorola avec son Moto Tag en 2024. L’arrivée de Xiaomi change la donne et pourrait dynamiser ce secteur.

Apparemment, le Xiaomi Tag devrait offrir des fonctionnalités similaires à celles de ses concurrents. Il permettra de localiser des clés, un sac ou tout autre objet grâce à une connexion Bluetooth et à l’écosystème Xiaomi. Si le prix reste compétitif, il pourrait séduire un large public, notamment les utilisateurs déjà équipés de smartphones et accessoires de la marque.

De plus, le Xiaomi Tag devrait fonctionner grâce à une pile bouton CR2032, la même que celle utilisée par Samsung. Son design serait proche du Galaxy SmartTag 2. L’objectif de Xiaomi serait de proposer un accessoire pratique pour retrouver facilement ses objets du quotidien.

How will #XiaomiTag look? That's what I found in #HyperOS code!

– Similar to Galaxy SmartTag 2

– 2 models: one with UWB, one without

– CR2032 battery, same as in Samsung

– looks like China only for now? (or CN app has only Chinese entries? We will see…) pic.twitter.com/KT3ayFXhs4 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) January 23, 2026

Une intégration poussée dans l’écosystème Xiaomi

Xiaomi mise sur l’intégration de ses produits pour fidéliser ses utilisateurs. Le Xiaomi Tag devrait s’inscrire dans cette logique en étant compatible avec HyperOS et les services connectés de la marque. Cela faciliterait la localisation des objets via l’application maison et renforcerait la cohérence de l’écosystème.

En outre, cette stratégie pourrait donner un avantage à Xiaomi face à Apple et Samsung. En proposant un traqueur abordable et bien intégré, la marque chinoise espère attirer les consommateurs qui recherchent une solution efficace sans payer le prix fort. Le Xiaomi Tag pourrait ainsi devenir un accessoire incontournable pour ceux qui veulent sécuriser leurs objets au quotidien.