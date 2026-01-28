La nouvelle imprimante 3D multicolore offre une expérience familiale exceptionnelle

ELEGOO vient de lancer un nouveau produit : la Centauri Carbon 2 Combo, une imprimante 3D multicolore conçue pour la maison. Avec ce modèle accessible, la marque souhaite rendre la création en 3D encore plus facile et partager le plaisir de fabriquer chez soi. Découvrons ensemble les atouts de cette innovation.

Une imprimante 3D multicolore pensée pour toute la famille

La Centauri Carbon 2 Combo cible tous les membres de la famille, quels que soient leur âge ou leur niveau. Son système CANVAS permet d’imprimer jusqu’à quatre couleurs dans une même pièce. Grâce à la gestion intelligente du filament, les changements de couleur sont automatiques et sans effort. Plus besoin de manipulations complexes : l’imprimante gère tout, même la détection des matériaux grâce à la RFID. Cela sécurise l’usage et simplifie l’expérience pour les enfants, débutants ou créateurs chevronnés.

Des innovations technologiques pour l’impression à domicile

Avec ses 31 capteurs intelligents, le calibrage et le nivellement deviennent accessibles en un clic. Les erreurs de manipulation et les ajustements manuels appartiennent au passé. De plus, son fonctionnement silencieux (45 dB seulement) permet d’imprimer à toute heure sans gêner la vie de la maison. Son écran tactile de 5 pouces, disponible en 11 langues, apporte également une expérience utilisateur moderne et intuitive.

Les spécificités techniques de la centauri carbon 2 combo

La Centauri Carbon 2 Combo offre des performances solides pour tous les projets du quotidien. Voici quelques points clés :

Volume d’impression généreux : 256 × 256 × 256 mm

Large choix de matériaux, du PLA au PETG ou ABS

au ou ABS Buse en acier trempé, jusqu’à 350°C

Impression stable grâce à une enceinte fermée et un refroidissement efficace

Compatibilité avec divers formats de fichiers

Enfin, l’écosystème complet d’ELEGOO (avec Nexprint, ELEGOOSlicer et l’application Matrix) facilite toutes les étapes, de la découverte de modèles à la gestion à distance.

Proposée à partir de 439 €, la Centauri Carbon 2 Combo est déjà disponible en ligne. Grâce à ses solutions techniques avancées et son approche centrée sur l’utilisateur, cette imprimante 3D multicolore s’impose comme un choix évident pour toutes les familles créatives souhaitant explorer ensemble l’univers de l’impression 3D à la maison.

