Apple Silicon : Apple rattrape AMD sur le marché des portables

L’arrivée des puces Apple Silicon a transformé le marché des ordinateurs portables. En seulement cinq ans, Apple est passé d’un acteur marginal à un concurrent direct d’AMD. En effet, à en croire les données de Mercury Research, les ventes de MacBook équipés de processeurs ARM maison atteignent désormais un niveau comparable à celui des PC portables dotés de puces AMD.

Apple Silicon : une progression fulgurante depuis le lancement du M1

Pour rappel, Apple a lancé sa première puce M1 en 2021. Les performances et l’efficacité énergétique des processeurs Apple Silicon ont séduit les utilisateurs, notamment sur les MacBook. En cinq ans, la marque a réussi à imposer ses puces ARM dans un secteur où elles étaient quasiment absentes.

Par ailleurs, la firme a investi massivement dans la recherche et le développement pour optimiser ses puces. La marque a ainsi réussi à créer des ordinateurs portables plus rapides, plus autonomes et mieux adaptés aux besoins modernes. Apple a ainsi pu séduire un public plus large, allant des professionnels aux étudiants. Elle a également pu s’imposer face à des acteurs historiques comme AMD.

Apple pourrait dépasser AMD et bientôt faire de l’ombre à Intel ?

Aujourd’hui, Apple talonne AMD sur le marché des portables. D’ailleurs, les courbes de ventes pourraient même se croiser si Apple lance un nouveau modèle à prix compétitif. Cette situation met une pression supplémentaire sur Intel, déjà fragilisé par la montée en puissance des puces ARM. L’écosystème des ordinateurs portables entre dans une nouvelle phase où Apple devient un acteur incontournable.

Cette évolution annonce un futur plus compétitif. Si Apple continue sur cette lancée, il pourrait dépasser AMD et s’imposer comme le deuxième acteur majeur derrière Intel. Les utilisateurs bénéficient déjà de cette rivalité, avec des machines plus performantes et plus accessibles.