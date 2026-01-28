WinApp CLI : une révolution pour les développeurs Windows

Développer une application Windows sans Visual Studio était souvent un parcours du combattant. Entre les SDK à installer, les manifestes XML à configurer et les certificats à générer, chaque étape pouvait devenir un casse-tête. Heureusement, Microsoft change désormais la donne avec WinApp CLI, un outil en ligne de commande open source disponible en preview publique.

WinApp CLI simplifie le débogage

Le débogage était l’un des points les plus frustrants pour les développeurs. En effet, tester des API modernes comme les notifications ou les fonctions d’intelligence artificielle nécessitait de créer et d’installer un paquet complet. Ce processus ralentissait considérablement la boucle de développement. Avec la commande « winapp create-debug-identity », il est désormais possible d’injecter une identité de paquet directement dans l’exécutable. Les développeurs peuvent ainsi tester leurs applications sans perdre de temps à empaqueter chaque version.

Avec la commande winapp init, l’outil configure automatiquement l’environnement. Il télécharge les SDK nécessaires, génère les projections C++/WinRT et prépare le projet. Les développeurs n’ont plus besoin de passer des heures à régler manuellement chaque détail. Cette automatisation réduit les erreurs et accélère la mise en route des projets.

Par ailleurs, WinApp CLI gère aussi la création des manifestes et des certificats. Auparavant, un simple fichier XML invalide pouvait bloquer un projet pendant des heures. Désormais, un certificat auto-signé peut être généré en une seule commande pour tester localement. Cette simplification rend le débogage plus fluide et plus accessible.

Une ouverture vers Electron et l’écosystème moderne

Microsoft n’a pas oublié les développeurs Electron. Un paquet npm dédié, @microsoft/winappcli, permet d’intégrer des fonctionnalités natives ou de l’IA directement dans une application Electron. Avec une commande comme npm start, l’outil gère automatiquement l’identité du paquet et facilite le lancement. Cette intégration rapproche ainsi les applications multiplateformes des capacités natives de Windows.

De même, l’installation de WinApp CLI est tout aussi simple grâce à WinGet : winget install microsoft.winappcli. Bien que l’outil soit encore en preview et susceptible de contenir des bugs, il marque une avancée importante. Microsoft montre effectivement sa volonté d’ouvrir son écosystème à des workflows plus modernes et flexibles. Le code est disponible sur GitHub et la communauté est invitée à tester et à donner son avis.