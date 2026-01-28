Windows 11 : Microsoft tente de sauver la mise après une mise à jour ratée

L’année 2026 commence mal pour Microsoft. En effet, la mise à jour de janvier, censée renforcer la sécurité de Windows 11, a provoqué de nombreux dysfonctionnements. Explorateur instable, mise en veille défaillante et applications bloquées ont rapidement suscité la colère des utilisateurs. Après un premier correctif publié le 17 janvier, l’éditeur déploie désormais une seconde rustine hors cycle, KB5078127, pour réparer les dégâts et rétablir la confiance.

Le Patch Tuesday de janvier pour Windows 11 a tourné au fiasco

Le Patch Tuesday de janvier 2026 restera comme un exemple de déploiement raté. En effet, la mise à jour KB5074109 a introduit des bugs majeurs. Les utilisateurs ont signalé des problèmes de mise en veille, des blocages de l’Explorateur de fichiers et des difficultés avec les connexions Bureau à distance. Microsoft a dû réagir rapidement en publiant une première mise à jour d’urgence pour limiter les dégâts. Toutefois, cette correction n’a pas suffi à résoudre tous les problèmes.

Désormais, le nouveau correctif KB5078127 cible les applications les plus touchées. Par exemple, Outlook refusait parfois de s’ouvrir ou se bloquait au lancement. OneDrive et Dropbox, essentiels pour le stockage en ligne, devenaient inutilisables. Ces dysfonctionnements rendaient le travail quotidien impossible pour de nombreux utilisateurs. Microsoft n’a eu d’autre choix que de publier une seconde mise à jour hors cycle pour rétablir la stabilité du système.

KB5078127 : un correctif attendu

Le patch KB5078127 est disponible depuis le 24 janvier 2026. Il s’applique aux versions 25H2 et 24H2 de Windows 11. Cette mise à jour cumulative inclut les correctifs précédents et ajoute des améliorations de qualité pour résoudre les bugs les plus critiques. Microsoft recommande vivement aux utilisateurs concernés d’installer ce correctif sans attendre.

Avec ce second patch, l’éditeur espère tourner la page d’un début d’année chaotique. En tout cas, les problèmes rencontrés rappellent l’importance des tests avant le déploiement massif des mises à jour. Pour les utilisateurs, cette série de correctifs souligne aussi la nécessité de rester vigilants et de suivre de près les communications officielles de Microsoft. Espérons pour le géant américain que Windows 11 n’aura plus de problème de stabilité à l’avenir.