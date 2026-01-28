Alliance puissante en propriété intellectuelle pour protéger vos actifs

Le marché de la propriété intellectuelle évolue sans cesse. Face à la complexité croissante, les entreprises cherchent des solutions complètes et expertes. C’est dans ce contexte que le cabinet CCK Avocats et le groupe Gsmart annoncent leur rapprochement stratégique. Ainsi, cette alliance unique apporte une réponse nouvelle et forte à la protection et à la valorisation des actifs immatériels.

Une alliance stratégique pour la propriété intellectuelle d’entreprise

L’association entre CCK Avocats et le groupe Gsmart offre une synergie précieuse. Plus de 25 experts œuvrent dorénavant entre Paris et Genève. Leur mission ? Soutenir les entreprises face aux enjeux d’appropriation, de protection et de valorisation de leurs actifs immatériels.

Depuis 40 ans, CCK Avocats s’est imposé comme un pilier en droit de la propriété intellectuelle et de la sécurité économique. Gsmart Avocats et Gsmart IP apportent leur expertise contentieuse et une solide expérience dans la gestion de portefeuilles de marques, brevets et modèles, notamment pour le secteur du luxe.

Expertises complémentaires au service des actifs immatériels

Ce rapprochement va bien au-delà d’une simple addition de compétences. Il s’agit d’un véritable partage de valeurs et d’approches, couvrant les domaines suivants :

Droit des affaires et droit pénal

et Propriété intellectuelle et droit douanier

et droit douanier Expertise rédactionnelle et stratégique pour la sécurité économique

L’union permet aussi une présence internationale. Les clients bénéficient d’accompagnements sur-mesure en France, en Suisse et via des réseaux internationaux. L’accent reste mis sur la proximité et la création de valeur.

Nouvelle offre intégrée en ingénierie juridique et sécurité

Avec ce rapprochement, les entreprises disposent désormais d’un interlocuteur unique et expert. L’équipe mixe agilité, stratégie et accompagnement humain. Parmi les bénéfices concrets :

Stratégies de protection sur mesure pour les marques et droits d’auteur Gestion proactive et défense des actifs créatifs Réponses rapides et personnalisées au parasitisme économique

Les trois cabinets partagent une démarche d’intégration poussée pour proposer une offre complète et performante.

En résumé, cette nouvelle alliance entre CCK Avocats et Gsmart marque une étape clé pour la propriété intellectuelle. Les entreprises bénéficient d’une expertise renforcée, d’une approche globale et d’une sécurité optimale pour tous leurs actifs immatériels. Cette union répond avec agilité et intelligence aux nouveaux défis du marché.

